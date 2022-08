Quali sono le tue passioni proibite? Questo test le tira fuori tutte

By

Osserva l’ immagine per qualche istante e dimmi cosa vedi. La tua risposta definisce le tue passioni proibite.

Sei sicuro di conoscere realmente te stesso? Ognuno di noi ha dei volti della propria personalità che non sono noti neppure a noi stessi. Per attingere a questi volti bisogna entrare in contatto con la parte più profonda di noi, con il nostro inconscio e questo test ti aiuterà a farlo.

Se ti piace metterti alla prova e scoprire i lati nascosti della tua personalità questo test fa al caso tuo. Fare il test è davvero semplice, ti chiediamo solo di osservare per qualche secondo un’immagine e poi di rispondere alla domanda che ti faremo, cercando di essere il più sincero possibile. Questo test ha lo scopo di intrattenermi ma ti fornisce un valido spunto di introspezione per riflettere sulla tua personalità e imparare molte più cose di te.

Vedi una tigre o vedi la schiena di una donna? la tua risposta rivela le tue passioni proibite

Sei pronto a metterti alla prova con il nostro test delle passioni proibite? Interpretiamo la tua risposta. La domanda del test è: “Cosa hai notato prima osservando questa immagine per qualche secondo?” Ti preghiamo di fornirci la tua risposta più istintiva, quindi di fornirci la tua primissima impressione, perché è proprio questa quella più legata al nostro inconscio.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela di te la tua risposta:

Se hai visto la tigre bianca

Se la prima cosa che hai notato osservando questa immagine è l’enorme tigre bianca significa che sei una persona che ha coraggio da vendere. Nella tua vita collezione successi, perché oltre ad essere determinata sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa stai facendo. Questa tua determinazione è il tuo punto di forza, la qualità che ti permette di ottenere esattamente ciò che vuoi. La tua passione proibita è quella di conquistare cuori già impegnati. Se qualcuno attira la tua attenzione fai fatica a non cedere al desiderio di portare a casa una conquista. Ti piace sfidare te stessa e vedere se sei in grado di prenderti anche ciò che in realtà appartiene già a qualcun altro.

Se hai notato la donna di schiena

Se la prima cosa che hai visto osservando questa immagine é la schiena di una giovane donna seminuda con il corpo dipinto, significa che sei una persona molto attenta e meticolosa. Sei molto precisa, molto puntuale, molto ordinata e valuti attentamente tutti i pro e i contro prima di prendere qualsiasi decisione. La ragione prevale sempre nella tua vita e questa ti impedisce di fare qualsiasi tipo di azzardo. Le tue doti di analisi ti permettono di prendere sempre la decisione più giusta ma ti fanno entrare in contrasto con la tua passione proibita che è quella di rischiare, azzardare , fare follie. Sei sempre così attenta a fare la cosa giusta che sei attratta dalla sensazione che si proverebbe nel fare qualcosa di pericoloso dettato dall’istinto.