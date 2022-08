Test Immagine | Quanto è individualista la tua personalità?

Con questo test potrai scoprire se hai una personalità individualista e quanto lo sei davvero: il risultato potrebbe sorprenderti!

Nella società in cui viviamo si ha una considerazione molto ambivalente dell’individualismo. Da una parte le persone che riescono a emergere dalla massa vengono elogiate, ma l’individualismo in sé e per sé viene criticato.

Il motivo è che le persone individualiste, che cioè amano brillare a discapito degli altri e preferiscono lavorare da sole anziché in gruppo, finiscono con il mettere gli altri in cattiva luce.

Vale la pena di ricordare però che c’è una grande differenza tra “individualismo cattivo” e “individualismo buono”.

L’individualismo buono è quello che ci permette di credere in noi stessi, di esaltare le nostre unicità e di accettare i nostri difetti.

Ci permette anche di ottenere grandi risultati contando solo su noi stessi, senza doverci appoggiare ad altri.

Quando però ci si abitua a vivere e a lavorare da soli si finisce per ricadere nell’ “individualismo cattivo”, cioè nel sentirsi sempre al di sopra di tutti e nel non saper collaborare con gli altri.

E tu? Quanto individualismo c’è nella tua personalità? Ed è buono o cattivo?

Test Immagine della Personalità Individualista

Per eseguire questo test ti chiediamo di guardare per pochissimi secondi questa immagine. Dopo averlo fatto dovrai indicare quale elemento hai visto prima all’interno di essa, quindi ti basterà leggere il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il Girasole

Il girasole è un fiore tipicamente estivo che trasmette gioia, positività e fiducia. Essendo di grandi dimensioni ci comunica anche un senso di forza e di durevolezza. Non si tratta di uno di quei fiori piccoli e delicati che muoiono facilmente e nel giro di pochissimi giorni!

Come la maggior parte dei fiori dalla corolla rotonda, i petali del girasole sono disposti a raggiera intorno a un corpo centrale. Nel girasole la zona centrale contiene i semi della pianta, e anch’essi sono disposti in maniera estremamente ordinata e schematica.

Se osservando l’immagine hai visto il girasole significa che per te il gruppo conta più del singolo e l’individuo riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità solo quando collabora con altri suoi pari.

Ti piace essere all’interno di gruppi affiatati e, quando ti è possibile, cerchi di portare armonia e accordo tra le persone che lavorano insieme e che in particolare lavorano insieme a te.

Sei esattamente il contrario di una persona individualista: non ti interessa essere famosa, essere riconosciuta superiore agli altri o essere lodata per la tua unicità. Preferisci essere lodata per aver fatto un buon lavoro e per aver collaborato con gli altri in maniera intelligente.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test della Rabbia: il modo in cui ti arrabbi rivela chi sei davvero.

2 – Le colombe dorate

La colomba è da sempre un simbolo di pace, di speranza e di armonia. L’oro inoltre rappresenta tutto ciò che è prezioso, duraturo e nobile.

Se, osservando l’immagine, la prima cosa che hai visto sono le colombe dorate nella loro singolarità, significa che sei una persona che dà molta importanza alla natura individuale delle persone.

Di solito tendi a giudicare le persone per quello che sono e non per il gruppo sociale di cui fanno parte o per la categoria a cui appartengono. Ti piace pensare che ognuno sia unico e insostituibile, credi anche che solo in questo modo si possa far progredire l’umanità.

La storia è andata avanti grazie a grandi personalità che l’hanno cambiata, come Cesare, Napoleone, il Dalai Lama e tanti altri.

Per questo motivo puoi essere definita come una persona piuttosto individualista, ma che sicuramente non ha perso di vista l’importanza di lavorare insieme agli altri nella massima armonia possibile.

Certo, se qualcuno cerca di minimizzare la tua unicità con espressioni come “voi donne siete tutte uguali” vai su tutte le furie e non perdi tempo: fai immediatamente esplodere la tua rabbia!