Dimmi cosa vedi e ti dirò che partner sei in coppia

Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti rivelerò un aspetto importante di come sei quando sei coinvolto in una relazione romantica.

Il test di oggi ti farà riflettere sull’amore. Come ti rapporti ad esso e come vanno le cose in questo momento? C’è qualcosa che puoi fare per migliorare le cose? Osserva l’immagine e scopri quali sono i punti cardine sui quali dovresti riflettere per un futuro luminoso.

Questa immagine si compone di diversi elementi. In base alla nostra personalità tenderemo a notare un elemento prima dell’altro. Ciò che rapirà la nostra attenzione a primo impatto è legato al nostro inconscio e rivela molte informazioni di noi.

Dimmi cosa vedi e ti dirò qualcosa che ti riguarda sull’amore

Fare questo test è semplice e richiede poco tempo. Devi solo osservare questa immagine per qualche secondo e poi chiudere gli occhi e ripercorrerla nella tua mente. Ad occhi chiusi e pensando a ciò che hai appena visto, cosa vedi? Cosa ti ricordi di quella immagine?

L’amore fa parte della nostra vita ed incide sulla qualità di questa vita. Spesso quando le cose vanno male sentimentalmente ciò si ripercuote sul nostro umore e ha un impatto negativo anche su tutti gli altri ambiti della nostra vita.

Questo test ti farà riflettere sul tuo modo di essere partner.

Soluzione del test

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Una coppia, il Re e la Regina

Se la prima cosa che hai notato è stata una coppia con una corona in testa intenta a scambiarsi amore significa che nei prossimi mesi la tua vita sentimentale sarà molto piena. Dopo mesi difficili, hai trovato un modo per lenire il tuo dolore e la tua delusione. Stai provando a superare un trauma e hai capito che la soluzione migliore è concentrarsi su te stesso. Solitamente sei un partner che mette i bisogni dell’altro davanti a tutti e soffri perché in cambio vieni trascurato e ciò ti rende infelice. Nei prossimi mesi ti faranno la corte diverse persone, ognuno di loro è interessante ma non si può avere tutto, bisogna scegliere.

Montagne

Se hai notato le grandi ed impetuose montagne significa che i prossimi mesi saranno particolarmente difficili in fatto di amore. Hai finito la pazienza e hai deciso che le soddisfazioni maggiori arrivano dal lavoro e non dall’amore per cui hai deciso di gettarti a capofitto sul lato professionale e cogliere tutte le opportunità possibili. Solitamente sei un partner equo ed equilibrato, dai molto ma se il partner non mostra lo stesso impegno perdi rapidamente interesse.

Un corso d’acqua

Se hai notato l’acqua che sgorga dalle montagne e questa ha attirato la tua attenzione più i tutto il resto significa che nei prossimi mesi dovrai trovare il tempo per l’amore se vuoi che sopravviva. Questa è una decisione importante che dovrai prendere dalla quale dipenderà il futuro della tua relazione. Di solito sei un partner limite, nel senso che tendi a metterti da parte per soddisfare i bisogni e le aspettative del partner e nel lungo periodo questo ti fa avvertire una grande frustrazione che genera nervosismo.