Victoria De Angelis, il reggiseno rosso è da infarto: web in delirio

Victoria De Angelis sfoggia un reggiseno rosso e incanta tutti: lo spettacolo che offre la bassista dei Maneskin è da infarto.

Via il nero e spazio ai colori per Victoria De Angelis che sta vivendo un’estate indimenticabile e ricca di emozioni insieme agli amici Thomas Raggi, Damiano David ed Ethan Torchio. Tra una tappa e l’altra del tour che porterà i Maneskin in tutto il mondo toccando, oltre agli Stati Uniti, anche il Brasile, l’Argentina e il Giappone, Victoria trova il tempo per sfoggiare la sua bellezza totalmente naturale.

Con un solo reggiseno rosso, la bassista dei Maneskin strega i suoi milioni di fan che, sotto le foto che pubblica su Instagram, non perdono occasione per ricordare a tutti chi è la nuova regina del rock.

Victoria De Angelis strega tutti: basta un reggiseno rosso

Senza un filo di trucco, con il viso totalmente al naturale, stesa a letto con i capelli sparsi sul cuscino, gli occhi azzurri che ipnotizzano l’obiettivo e un reggiseno rosso, Victoria dei Maneskin strega tutti i suoi fan, sempre più innamorati della bassista italo-danese.

Le origini danesi di Victoria sono riconoscibili nei lineamenti delicati del viso, ma soprattutto nei colori. Bionda, con la pelle chiara e gli occhi azzurri come il mare, Victoria ama giocare con il look e i colori alternando outfit total black o total white ad altri più colorati. la stessa cosa accade con il make up che è sempre presente sul suo bellissimo viso quando sale sul palco per avere l’immagine da vera regina del rock e che, spesso, scompare nella vita di tutti i giorni.

Nella foto che vedete qui in basso, infatti, la De Angelis sfoggia un look acqua e sapone che piace davvero tanto ai fan che la trovano assolutamente bellissima al naturale.

“Ma vogliamo parlare della bellezza di Vic?”, scrive una fan sotto la foto. “Senza trucco sei ancora più bella”, aggiunge un’altra. E ancora: “Con o senza trucco sei assolutamente pazzesca”, “Semplicemente iconica”, “Non trovo le parole per descrivere la tua bellezza”. Insomma, un mare di complimenti per la bassista dei Maneskin che è destinata a diventare ancora più bella e brava stregando tutti con il suo inseparabile basso.