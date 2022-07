Test dei Segreti | Quanto sei brava a scoprire i segreti delle persone?

Con il test dei segreti cercheremo di capire quanto sei brava a intuire le cose che le altre persone cercano di nasconderti.

Quando si ha a che fare con le altre persone capita spesso di nascondere quelli che sono i nostri veri pensieri o le nostre opinioni in merito a qualcosa.

Si tratta di un meccanismo assolutamente naturale, che ci permette di vivere più facilmente e più armoniosamente in società.

Anche se in determinate occasioni nascondere quello che pensiamo oppure esprimerlo fino a un certo punto è positivo, in altre occasioni non lo è.

Nascondere ad altre persone ciò che abbiamo fatto oppure quello che sappiamo non è un bel modo di comportarsi, soprattutto se il nostro scopo è ottenere dei vantaggi.

Fortunatamente con l’esperienza impariamo a riconoscere le persone che mentono: diventiamo più intuitivi e più bravi a cogliere anche i piccoli e piccolissimi segni che “svelano” le bugie.

Quanto sei brava nello smascherare i segreti degli altri?

Test dei Segreti

Per eseguire questo test dovrai osservare questa immagine per pochi secondi, quindi prendere mentalmente nota dell’elemento che hai notato per primo. Dopo averlo fatto non dovrai fare altro che leggere il profilo che descrive la tua personalità.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Le dune del deserto

Le dune del deserto costituiscono un passaggio estremamente affascinante, sempre uguale ma sempre diverso. Le dune di sabbia, infatti, vengono spostate e modellate continuamente dal vento. Per questo motivo il profilo di un deserto cambia in continuazione anche se, all’apparenza, non si direbbe.

Se hai notato per prime le dune del deserto abbiamo una brutta notizia per te: il tuo carattere troppo buono e troppo onesto non ti permette di intuire quando gli altri ti tengono nascosto qualcosa.

Dal momento che sei una persona estremamente leale, diretta e trasparente, ti viene molto difficile pensare che qualcuno possa agire o esprimersi in una maniera che non corrisponda alla realtà. Dovresti cercare di osservare meglio le persone ma soprattutto dovresti convincerti che, purtroppo, non tutti sono brave persone come sei tu.

2 – Il sole

Per sua natura il sole è la cosa più visibile che conosciamo. Non a caso, infatti, si dice “è chiaro come il sole”! Anche all’interno di questa immagine il sole è uno degli elementi più evidenti e più facili da notare in assoluto, soprattutto in virtù dell’altissimo contrasto del suo colore con quello del cielo molto chiaro.

Il sole però spesso abbaglia e ci impedisce di vedere i dettagli delle cose oppure ciò che si “nasconde nelle ombre”.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona che crede principalmente a quello che vede. Per questo motivo, se una persona ti mente in maniera convincente o si comporta in maniera da lasciarti credere qualcosa, tendenzialmente ci credi.

Questo significa che ti lasci abbagliare (cioè ingannare) da quello che dicono gli altri e tendi a fidarti troppo della superficie delle cose (e delle persone). Cerca di scavare più a fondo: le persone spesso hanno intenzioni nascoste!

3 – Il cactus

Esattamente come il sole, il cactus è uno degli oggetti che occupa lo spazio maggiore all’interno dell’immagine, quindi è altamente possibile che tu lo abbia notato per primo.

Il cactus è una pianta grassa dotata di molte spine. Questo significa che è in grado di sopravvivere in ambienti ostili e in condizioni estreme anche per un lungo periodo di tempo.

A questo scopo il cactus ha sviluppato la capacità di immagazzinare molta acqua per i periodi di siccità (cioè di essere assolutamente indipendente dalle condizioni esterne) e ha imparato a difendersi ricoprendo il suo fusto di spine.

Esattamente come il cactus hai imparato a contare principalmente su te stessa e a difenderti dai malintenzionati.

Con il tempo sei diventata una persona piuttosto sospettosa, quindi sei piuttosto brava a intuire quando qualcuno ti sta mentendo. Anzi, a volte finisci con il sospettare anche di coloro che stanno dicendo la verità o che si comportano in maniera perfettamente normale!

4 – Il gatto

Solo chi possiede una particolare capacità di osservazione riesce a notare il piccolo gatto che spunta dalla cima del cactus!

I gatti sono gli animali enigmatici per eccellenza. Non si sa mai cosa stanno pensando, quali saranno i loro comportamenti nel giro dei pochi minuti successivi e nemmeno se quel giorno saranno affettuosi o aggressivi. Queste caratteristiche fanno di loro degli animali assolutamente imprevedibili!

Se hai notato il gattino sulla cima del cactus significa che esattamente come i gatti sai nascondere le tue intenzioni e i tuoi pensieri a coloro che ti osservano.

Sai perfettamente come si tengono i segreti, quindi sei anche una maestra assoluta nell’arte di svelarli! Non ti si può nascondere assolutamente niente, saresti un perfetto agente segreto!