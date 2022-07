Test della Determinazione | Sai quanto è grande la tua forza di volontà?

By

Con questo test ti permetteremo di analizzare quanto è forte la tua determinazione: è già al massimo o dovresti migliorarla un po’?

La determinazione, o forza di volontà, è un elemento fondamentale del nostro carattere, che ci permette di raggiungere obiettivi importanti ma anche di rimanere concentrati sui nostri scopi per molto tempo.

Ovviamente la determinazione è qualcosa che si accresce con l’età. In pratica con gli anni impariamo a disciplinare noi stessi e a “tenere duro” per raggiungere gli obiettivi che abbiamo deciso di raggiungere.

Ovviamente non tutti riescono a lavorare su se stessi abbastanza a lungo e abbastanza intensamente da raggiungere alti o altissimi livelli di determinazione. Molto dipende sicuramente dal carattere, ma non bisogna trascurare anche le condizioni familiari e sociali in cui si vive e si opera.

Tu a che punto sei del tuo lavoro su te stessa?

Test della Determinazione

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare brevemente l’immagine che ti proponiamo. Cerca di prestare la massima attenzione solo per una manciata di secondi: dovrai soltanto memorizzare l’elemento che noti per primo nell’immagine e leggere il profilo corrispondente.

1 – La Ballerina

Le ballerine di danza classica sono l’esempio vivente di quanto sia importante la disciplina e il duro lavoro per raggiungere livelli di perfezione sempre più alti.

Le ballerine e i ballerini lavorano infaticabilmente ogni giorno per moltissimi anni della propria vita. Questo permette loro di plasmare il proprio fisico nella maniera che desiderano in maniera da ottenere esattamente il risultato che hanno in mente.

Inoltre i piedi delle ballerini vengono rovinati dalle scarpette da ballo e dalla posizione innaturale in cui vengono tenuti per moltissime ore. Questo significa che i ballerini continuano a danzare anche se soffrono moltissimo perché la loro determinazione è più forte del dolore.

Se hai visto come prima cosa la ballerina significa che sei una persona che ha imparato a lavorare moltissimo su se stessa per diventare esattamente la persona che desiderava essere. Non ti lasci spaventare dalle difficoltà e nemmeno dal tempo che sarà necessario per ottenere quello che desideri.

Avrai sempre tantissimo successo in tutto ciò che deciderai di fare.

2 – L’uccello

Gli uccelli sono il simbolo della totale libertà e della capacità di librarsi al di sopra delle difficoltà e del dolore per andare dove desiderano e fare esattamente quello che desiderano.

A fronte di questa sensazione di onnipotenza che ci trasmettono, però, gli uccelli probabilmente rappresentano bene un carattere leggero e spensierato, che non va molto d’accordo con la disciplina e con il duro lavoro.

Se la prima cosa che hai notato in questa immagine è stata la sagoma dell’uccello significa che nella vita ti lasci ispirare dai desideri del momento.

Non ami definire ogni aspetto della tua vita sul lungo periodo, non ami darti regole ferree e fare dei piani a cui doverti attenere in maniera precisa e specifica.

Il tuo carattere ti porta a improvvisare e, dal momento che lo fai da molto tempo, hai imparato come farlo con successo. Forse la tua determinazione non sarà forte quanto quella di molte altre persone ma è anche vero che non tutti hanno il tuo talento, la tua immaginazione e la tua prontezza nel cogliere al volo tutte le occasioni e girarle a tuo favore!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.