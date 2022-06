Questi segni non possono aspettare: sono troppo impazienti!

I segni zodiacali più impazienti dell’oroscopo sono semplicemente incapaci di attendere, anche per soli cinque minuti. Ci sei anche tu tra loro?

La frittata è fatta: quel tuo amico che non può attendere neanche un secondo sotto casa si è appena offerto di venirti a prendere.

Certo, la prospettiva di non dover parcheggiare ti sorride ma l’ansia di dover scendere di casa prima ancora che lui ti mandi il messaggio per dirti che ti aspetta non ti piace così tanto.

È veramente troppo impaziente… proprio come questi altri segni zodiacali!

I segni zodiacali più impazienti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Quante volte ti è successo di andare ad un appuntamento con un tuo amico o una tua amica ed essere ripresa… per il tuo ritardo?

Capiamoci: fare tardi (anche spesso) non è assolutamente carino, simpatico o scusabile ma anche essere impazienti porta non pochi problemi.

Se sei cinque minuti in ritardo non è un problema: perché il tuo amico fa una scenata così?

Forse perché si trova nella classifica dei segni zodiacali più impazienti di tutto l’oroscopo: non possono proprio fare a meno di stressarsi per ogni minimo indugio!

Scopriamo subito chi c’è nella classifica dell’oroscopo di oggi: così sarai sicura di non farli aspettare in caso!

Scorpione: quinto posto

Nonostante siano generalmente persone accomodanti (almeno fino a quando non esplodono), i nati sotto il segno dello Scorpione sono persone particolarmente impazienti.

Se avete uno Scorpione come capo ve ne sarete già resi conto. Sono disposti a capire molte cose e ad essere gentili ma non sopportano la possibilità di ritardi o di inconvenienti generati da qualche piccola dimenticanza. Attenzione agli Scorpione: non ci mettono poi molto a diventare veramente disinteressati. Ecco perché sono anche in questa classifica dell’oroscopo!

Ariete: quarto posto

Per gli Ariete essere impazienti è una vera e propria arma, che usano quando meglio credono contro gli altri.

Gli Ariete, infatti, sono bravissimi a far pesare cose anche normalissime alle altre persone. Un ritardo, una dimenticanza, qualsiasi piccolo intoppo si trasformano, agli occhi degli Ariete, come una mancanza di rispetto delle dimensioni di una montagna.

Ecco, quindi, che la l’impazienza degli Ariete diventa un modo per far sentire gli altri in difetto e per avere sempre un vantaggio su di loro.

Gemelli: terzo posto

Cercare di inserire i Gemelli nelle classifiche dell’oroscopo è sempre molto difficile. I nati sotto questo segno sono persone che possono passare da un estremo all’altro con molta facilità. Non lo fanno per cattiveria: sono proprio fatti così!

Ma allora i Gemelli hanno ragione di essere nella classifica dei segni zodiacali più impazienti di tutto l’oroscopo?

La risposta è ovviamente sì: i Gemelli sono impazienti con tutti ma specialmente con le altre persone. Verso sé stessi sono particolarmente indulgenti, ovviamente!

I Gemelli, però, hanno un modo di porsi verso gli altri che è particolarmente impaziente, soprattutto quando si sono “esposti” troppo.

Vergine: secondo posto

La precisione dei nati sotto il segno della Vergine è seconda solo alla loro impazienza.

Eh sì, cari Vergine: avete veramente poca (ma molto poca) pazienza!

La Vergine è un segno che ha degli standard veramente molto alti. Si aspetta che gli altri siano sempre al suo stesso livello e finisce per rimanere sempre delusa quando scopre che non è così!

Per questo motivo, i nati sotto il segno della Vergine possono essere veramente impazienti e diventare particolarmente indisponenti quando qualcosa non avviene nel momento che avevano preventivato. Occhi aperti con loro!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più impazienti dell’oroscopo

Conoscete per caso un Capricorno?

Bene, allora avete sperimentato che cosa vuol dire avere a che fare con un vero impaziente!

I Capricorno sono persone che non possono veramente aspettare: quando vogliono qualcosa se la prendono e quando vogliono che qualcosa succeda… diventano veramente impazienti!

Abituati come sono a fare tutto da soli e ad avere ciò che chiedono immediatamente, ai Capricorno non sembra vero dover aspettare in alcuni momenti della loro vita.

Per questo motivo non troverete neanche i Capricorno nella classifica dei segni zodiacali più sedentari dell’oroscopo: sono troppo attivi per essere pazienti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.