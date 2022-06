Tappati le orecchie se esci con uno dei segni zodiacali più rumorosi

Fidati di noi, sapere quali sono i cinque segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo è fondamentale per vivere al meglio!

Quante volte ti è capitato di girarti, al ristorante, nel tentativo di indovinare da quale tavolo venissero le urla e le risate?

Oppure, sull’autobus per andare al lavoro o all’università di lunedì mattina, hai occhieggiato qualcuno intento a raccontare ad alta voce ad un amico, per filo e per segno, il suo weekend?

Bene, se già ti sei infastidito sappi che è meglio scoprire quali sono i segni zodiacali nella classifica di oggi e, poi, tenersi alla larga da loro!

I segni zodiacali più rumorosi: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Urla sguaiate, risate che fanno tremare le pareti, telefonate nelle quali si ignora che il cellulare è veramente in grado di portare la voce da un’altra parte e non c’è bisogno di urlare.

Non è che conosci anche tu uno dei segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo?

Meglio scoprire subito la classifica di oggi: sapere quali sono i segni che non possono veramente fare a meno di essere rumorosissimi potrebbe salvare le tue orecchie, un giorno!

Cancro: quinto posto

Risate? Prontissime e veramente sguaiate. Litigate? Rumorosissime, con tanto di piatti rotti in sottofondo e poi canzoni d’amore tristi sparate a palla dalle casse dello stereo. (Non è un caso, infatti, che siano anche nella classifica dei segni zodiacali che portano più rancore di tutti).

Di chi parliamo? Ma dei Cancro che sono tra i segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo!

Un Cancro, quando si esprimerà, deciderà di farlo sempre con tanto (ma proprio tanto) rumore: uomo avvisato…

Sagittario: quarto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono tra le persone in assoluto più rumorose sulla faccia della Terra.

Non è tanto una questione di voler stare al centro dell’attenzione o di essere rumorosi per attirare gli altri: i Sagittario sono molto indipendenti e non vogliono assolutamente che gli altri li seguano o li imitino! Semplicemente per i nati sotto il segno del Sagittario è normale fare tanto di quel rumore da essere spontaneamente definiti come dei veri disturbatori. I Sagittario canteranno, suoneranno strumenti e urleranno tutti i giorni e in tutti i momenti: tenetelo a mente!

Ariete: terzo posto

Per i nati sotto il segno dell’Ariete essere persone rumorose è praticamente un semplice modo di vivere.

Gli Ariete sono persone che non smettono mai di giudicare gli altri o di trovarsi in situazioni nelle quali il dramma è assicurato.

Ecco perché, per gli Ariete, essere rumorosi è fondamentale. Tutti devono sapere che loro sono in giro e che sono presenti sulla scena. Ridono, parlano e si muovono in maniera molto rumorosa, cercando sempre di far capire agli altri che la loro presenza è non solo forte e impossibile da ignorare ma che dovrete avere a che fare con gli Ariete anche quando gli Ariete non hanno a che fare con voi.

Leone: secondo posto

Anche ai nati sotto il segno del Leone, spesso non dispiace essere veramente rumorosi.

Dopotutto, per il Leone, non c’è nessun problema nel farsi sentire ad tutti e in qualsiasi situazione: sono loro, o almeno così credono, i protagonisti!

I Leone sono persone che si nascondono spesso dietro una concezione veramente molto curiosa del modo di comportarsi in socialità.

Certo, da un lato ai Leone piace essere misteriosi e far chiedere a tutti: “Ehi, ma che cosa pensa quel tipo lì?”. Dall’altro lato per i Leone è importantissimo essere, sempre e comunque, notati. Ecco perché i Leone non si fanno proprio problemi ad alzare la voce, la musica o il livello delle loro urla di gioia o di rabbia. Nella loro mente tutti li stanno comunque osservando!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo

Care Bilancia, c’è un motivo se vi trovate anche tra i segni zodiacali che devono essere sempre al centro dell’attenzione.

Essere rumorosi è sia una causa che una conseguenza di questo vostro atteggiamento!

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non hanno veramente limiti, soprattutto quando si trovano in socialità.

Finiscono per entrare di diritto al primo posto tra i segni zodiacali più rumorosi semplicemente perché credono che farsi vedere e notare da tutti, in ogni momento, sia il modo migliore per fare amicizia.

Care Bilancia, noi lo sappiamo che voi avete buone intenzioni: il resto dei segni zodiacali, però, a volte vi trova semplicemente… insopportabili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.