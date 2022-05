State insieme per amore o per estetica? Questo test ce lo dice subito

By

Il test dell’amore o dell’estetica ci dirà se state insieme perché vi amate o perché… siete innamorati dell’aspetto del vostro partner! Pronta a conoscere la verità?

C’è chi dice che l’occhio vuole la sua parte e, dopotutto, non ha tutti i torti.

Se tu ed il tuo partner, però, state insieme solo perché siete belli, belli da impazzire, allora forse qualcosa non torna, non trovi?

Oggi il nostro test della personalità vuole “smascherarvi“: stai con il tuo partner solo perché ti piace tantissimo fisicamente? Scopriamolo subito!

Test dell’amore o estetica: scopri per quale motivo stai insieme al tuo partner

Ma il tuo compagno ti piace davvero come persona… oppure è solo bello da impazzire?

Abbiamo deciso di proporti un test della personalità particolarmente “birichino”: vogliamo sapere, infatti, se quello che provi per il tuo partner è reale o è solo attrazione fisica.

Come faremo? Ma grazie al test dell’amore o dell’estetica… che è quello che vedi qui sopra!

L’immagine che ti proponiamo oggi è decisamente surreale ma molto bella da vedere.

Noi vogliamo sapere che cosa ha attirato prima la tua attenzione! Cerca di essere sincero e di non dirci quello che credi sia il risultato migliore: dicci solo che cosa hai notato prima in questa immagine e noi faremo il resto!

Allora: pronta a scoprire se ti piace davvero o se sei attratta da lui solo per l’aspetto fisico?

hai visto una coppia che si bacia : ehi, sappiamo che pensi di amare veramente il tuo partner. Il test dell’amore o estetica, però, sembra dirci il contrario! Quello che hai notato tu, prima di qualsiasi altra cosa, è la coppia che si abbraccia all’interno dell’albero. Questo ci dice che poni un accento particolare sulla vita di coppia: ti sembra che sia la cosa più importante da avere e, anche, da mostrare agli altri!

Probabilmente sei attratta più dalla possibilità “visiva” della tua coppia. Non si tratta solo del fatto che il tuo partner è bello da vedere: ti piace proprio l’idea di avere un partner e di essere parte di una coppia!

Forse dovresti provare il nostro test che ti dice se sei felice o meno in coppia : potresti rimanere sorpresa dal risultato!

Al contrario di chi vede solo la parte “fisica” della coppia, tu hai visto un albero: frondoso, unito, che non ha paura di essere “da solo” ma che può essere assolutamente fondato da due anime che si uniscono!

In realtà tu stai con il tuo partner perché ti piace veramente… e per nessun altro motivo al mondo!

In questa immagine vedi la fusione (senza vedere i due singoli) ed un elemento che sta in piedi da solo, forte e senza paure. Ti vedi da sola ma, dentro, sai che c’è qualcuno che ti aiuta ad essere libera. Questo è bellissimo, oltre che veramente sano: non rinunci alla tua individualità e non la metti prima della coppia. Bravissima, vuol dire che sei veramente innamorata del tuo partner! Ti diciamo solo di provare anche il nostro test delle responsabilità in coppia: non vorremmo tu fossi troppo libera e lasciassi tutto il peso sul tuo partner!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.