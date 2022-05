Questi segni sono veramente incontentabili: lasciali perdere!

Impossibile riuscire a fare qualcosa che a loro vada bene. Aspetta… chi sono loro? Ma che domande, sono i segni più incontentabili dello zodiaco!

Forse lo hai incontrato sul lavoro o, chissà, addirittura in una relazione.

Forse, chissà, potrebbe trattarsi di un tuo genitori, fratello o parente stretto: addirittura, forse potrebbe essere stato uno dei tuoi insegnati a scuola e allora sì che erano guai!

Di che cosa parliamo?

Ah, ma semplicemente delle persone più incontentabili di tutto l’oroscopo: sei proprio sicuro di non conoscerne qualcuno?

I segni più incontentabili dello zodiaco: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Dicci la verità: potresti esserci anche tu tra i segni più incontentabili dello zodiaco?

Oggi abbiamo deciso di scoprire la classifica dell’oroscopo dei segni più incontentabili dello zodiaco.

Sicuro ne conosci qualcuno, non credi?

Pensa a quella collega insopportabile, che doveva spiegarti come fare le cose e, invece, ti ha solo vessata per giorni e giorni (mesi) prima di farti capire il tuo ruolo.

Oppure, pensa a quel professore insostenibile, che ti aveva preso in antipatia e ti chiedeva tutte le declinazioni dell’aoristo passato.

Ecco, sicuramente loro erano nella classifica dei segni più incontentabili dello zodiaco. Ti va di leggerla insieme a noi?

Capricorno: quinto posto

Mettiamo i Capricorno “solo” al quinto posto della classifica dei segni più incontentabili dello zodiaco perché dobbiamo essere onesti.

I Capricorno possono essere esigenti ed incontentabili ma, principalmente, verso sé stessi!

A forza di chiedere sempre il massimo a sé stessi in ogni aspetto della vita, i Capricorno finiscono per trattare anche gli altri alla stessa maniera.

Non sempre, però abbastanza da far entrare di diritto i Capricorno nella classifica dei segni più incontentabili! (Anche se, fortunatamente, non sono presenti nella classifica dei segni più esigenti).

Leone: quarto posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone assolutamente incontentabili. Di base a loro non va bene niente perché niente è al livello dei Leone: nulla, neanche quello che, magari, un giorno gli era andato bene!

I Leone sono persone particolarmente arroganti ed egocentriche: ci dispiace dirtelo, caro Leone, ma sai benissimo che vuoi essere sempre il protagonista dello show!

Ecco perché, poi, al Leone capita spessissimo di doversi confrontare con le conseguenze del suo essere veramente incontentabile. Poche amicizie (ma strette), insoddisfazione sul lavoro o nella vita personale e anche… beh, un senso continuo di inadeguatezza oltre che di vero scontento!

Scorpione: terzo posto

Che sorpresa trovare i nati sotto il segno dello Scorpione solo al terzo posto della nostra classifica di oggi!

Uno Scorpione, infatti, è una persona capace di chiedere veramente tanto agli altri e, per questo, spesso non è mai contenta!

Capiamoci bene: gli Scorpione sono persone che chiedono tanto a tutti, in primis a loro stessi! Standard elevati portano anche ad un elevato grado di incontentabilità: per lo Scorpione, quindi, essere incontentabile è la condizione base. Lui vuole sempre, costantemente, di più. Non sarà mai felice (né di voi, né di sé stesso!).

Vergine: secondo posto

Cari amici della Vergine, non potevate di certo mancare nella classifica dei segni zodiacali più incontentabili dell’oroscopo!

La Vergine, infatti, si guadagna una delle posizioni più alte in classifica a causa del suo amore per la perfezione.

Niente andrà mai bene abbastanza per la Vergine (a meno che non abbia potuto metterci mano lei e anche allora, forse, la Vergine non sarà del tutto soddisfatta).

Magari alla Vergine manca un minimo di fiducia negli altri, quel poco che riuscirebbe a rendere la sua vita meno impossibile e piena di delusioni. Consolatevi, care Vergine: almeno non siete tra i segni più invadenti dell’oroscopo!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più incontentabili dello zodiaco

Eh sì, cari Toro, ci siete voi in cima alla classifica dei segni zodiacali più incontentabili di tutto lo zodiaco.

Siete contenti?

Probabilmente no: voi Toro non siete mai contenti!

I Toro, infatti, sono persone particolarmente incontentabili, tanto da essere i primi in classifica oggi. Avere a che fare con loro, semplicemente, è letteralmente impossibile!

Vicino ai Toro, infatti, ci sono solo persone che li amano sinceramente: ai Toro piace pensare che è a causa della loro cernita di amicizie e relazioni quando, in realtà, il motivo è un altro. Da un lato, i Toro non si accontentano di niente e di nessuno e hanno sempre da ridire su tutto, dall’altro nessuno ha voglia di avere a che fare con i Toro. Sono troppo incontentabili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.