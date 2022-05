E’ lui il segno zodiacale più spilorcio dello zodiaco

E’ il segno più avaro dello zodiaco, presta molta attenzione ai soldi, ha un forte senso del risparmio e un esagerato attaccamento al denaro.

Tirchio, taccagno, avaro, spilorcio, questi aggettivi descrivono bene questo segno zodiacale con questo grande senso del risparmio e riluttante a spendere i suoi soldi. E’ un segno di terra, parsimonioso e attento, non si fa mai prendere dallo shopping come fanno Ariete, Scorpione e Leone, anzi lo evita. Prima di spendere i suoi soldi ci pensa 10 volte. Ogni suo centesimo è sacro.

Riempire il bussolotto è uno dei suoi hobby preferiti. E’ un segno previdente che pensa al suo futuro e non prende mai decisioni avventate. Stiamo parlando del segno del Toro, è lui che si aggiudica il titolo di segno più spilorcio dello zodiaco.

Il Toro è il segno più ossessionato dal denaro

I segni di terra come il Toro sono segni razionali e con i piedi ben saldi per terra. E’ una persona molto responsabile e previdente, il serbatoio della sua macchina non sarà mai in rosso, il suo frigo non è mai vuoto e il su conto non è mai al verde. Il nativo del Toro valuta bene come spendere i suoi soldi e lo fa solo in caso sia strettamente necessario. Questo è il motivo per il quale viene definito un segno avaro.

Il Toro è un segno che prova un forte attaccamento per la sua famiglia e si prodiga molto per il loro benessere. Fa tanti sacrifici per questo non intende vanificarli con spese superflue. Il Toro è capace di farsi tanti km a piedi per risparmiare i soldi del biglietto dell’autobus o fare a meno di cene fuori, vacanze e regali vari. Rinuncia alla comodità pur di accumulare denaro. Questo significa per lui dover rinunciare a comodità e piaceri della vita, o meglio solo a quelli materiali, in alternativa si dedica a molte attività che fanno bene al cuore ma non male al portafogli come passeggiate nel bosco, cibi preparati in casa.

Il Toro non è alla moda, non ha bisogno dell’ultimo ritrovato tecnologico o dei vestiti di tendenza. Il Toro è semplice ed essenziale, non si fa mancare nulla solo non sente la necessità di contornare la sua vita di cose superflue.

Il suo disinteresse per i beni materiali è un dono che in molti vorrebbero avere per questo viene invidiato.