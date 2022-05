L’errore che fai più spesso in coppia in base al tuo segno zodiacale

Gli errori che commetti frequentemente quando hai una relazione sentimentale potrebbero dipendere dal tuo segno zodiacale.

Tutti commettiamo errori, questi servono ad imparare e a migliorare ma in alcuni casi sono errori che si ripetono nel tempo. Secondo gli astri sono legati indissolubilmente al nostro modo di essere e dipendono dal nostro segno zodiacale.

Siamo umani e commettere degli errori fa parte della natura dell’essere umano. Gli errori sono a volte legati ai nostri difetti i quali, insieme ai nostri pregi, sono innati e rappresentativi del nostro segno zodiacale. Molti dei nostri difetti sono noti alle persone che condividono una quotidianità con noi e ci conoscono bene, come il partner.

Scopri quali sono gli errori che commetti frequentemente nelle tue relazioni, in base al tuo segno astrologico e prova ad evitarli in futuro.

Gli errori che commetti nella relazione in base al tuo segno zodiacale

Il tuo partner si lamenta di alcuni tuoi modi di fare? Hai collezionato una serie di fallimenti sentimentali? vivi una storia in crisi? Probabilmente anche tu hai le tue colpe e probabilmente hai commesso o stai commettendo degli errori. Ogni segno zodiacale ha degli errori predefiniti, una sorta di errori di default che tende a commettere ripetutamente. Gli astri ci svelano quali sono gli errori più commessi da ogni segno zodiacale in coppia.

Ariete

Conosciamo tutti il lato impulsivo dell’Ariete e il suo modo di agire così istintivo e fuorviante. Guidati dalle loro emozioni perdono il controllo su loro stessi e finiscono per avere relazioni complicate e difficili perchè quando si arrabbiano hanno reazioni spropositate e un comportamento inaccettabile. Stare con un Ariete è complicato e richiede molta pazienza.

Toro

Il Toro è molto legato alla famiglia e di solito è un partner amorevole e presente. L’errore maggiore che commette il Toro è quello di correre troppo e bruciare le tappe, finendo col spaventare il partner a volte fino al punto di farlo indietreggiare.

Gemelli

I nativi del Gemelli sono spiritosi e solari. Solitamente sono ammaliati da partner con un carattere forte e enigmatico. Anche se il Gemelli è bravo a gestire ogni tipo di situazione finisce col fare coppia con partner troppo complicati che gli tolgono tempo per prendersi cura di se stessi.

Cancro

Il Cancro è tra i segni più empatici dello zodiaco. Comprende pienamente il partner ma tende ad esercitare troppo controllo su di lui diventando geloso e restrittivo. Il partner si sente costantemente sotto controllo e soffocato e questo spesso è alla base della sua fuga. Ognuno ha bisogno di mantenere i propri spazi, anche in amore.

Leone

I Leone ama dominare ed essere al centro delle attenzioni della persona amata. L’errore maggiormente commesso è quello di imporre la propria volontà al partner senza prendere in considerazione il suo punto di vista. Non bisognerebbe mai trascurare i sentimenti e i bisogni del partner. Impara ad ascoltare.

Vergine

I nativi della Vergine sono introversi a livello sentimentale. Raccontano poco di loro, dei loro desideri e bisogni e si aspettano dal partner che li capisca nonostante tutto. Ovviamente questa introversione porta incomprensioni nella relazione. La mancanza di comunicazione è la prima causa di conflitto nella coppia. Se sei una Vergine, devi imparare a tirare fuori la voce e a dire quali sono i tuoi bisogni.

Bilancia

La Bilancia non sopporta i conflitti e quando si manifestano pensa subito al peggio e non vede futuro per la sua relazione. La bilancia tende ad archiviare i rapporti prima di aver fatto ogni tentativo per recuperarli. Ricorda che la comunicazione è alla base di una relazione di successo e che parlando si potrebbero capire e risolvere molte incomprensioni.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno misterioso e diffidente, se sospetta del partner non riesce a stare al suo fianco e tende a lasciarlo anche senza prove certe. Diciamo che lo Scorpione ha la tendenza ad auto sabotare le sue relazioni. Lo Scorpione dovrebbe ricordare di avere il diritto di essere felice e per farlo dovrebbe imparare a concedere maggiore fiducia.

Sagittario

I nativi del Sagittario sono ottimisti e sempre allegri. In amore non si lasciano andare subito tanto da dare l’impressione di essere freddi e distanti. I Sagittario fa fatica ad aprirsi con il partner che a lungo andare comincia a pensare che questo sia disinteressato verso la loro relazione. Il Sagittario deve imparare ad aprirsi. Non è facile, ma è l’unico modo per stabilire una connessione emotiva.

Capricorno

I nativi del Capricorno sono molto laboriosi e dedicano molte delle loro energie al lavoro. Resta loro poco tempo da dedicare alle relazioni. Se vuoi un rapporto di coppia devi investire anche in questo. Bisogna trovare il tempo per conoscere una persona se si desidera una vita di coppia. Potresti restare piacevolmente sorpreso da alcuni incontri.

Acquario

L”Acquario non dimentica il suo passato. Ricorda le sue esperienze nitidamente e dato che ha voltato pagina senza superare davvero certe situazioni, parla spesso dei suoi ex e oltre ad infastidire il partner lascia che gli eventi passati rovinino il suo futuro. L’acquario dovrebbe imparare a voltare le spalle a ciò che è stato.

Pesci

I Pesci sono sensibili ed emotivi. Sognano un amore fiabesco e spesso si innamorano di persone che non li corrispondono. L’errore più commesso dal Pesci è quello di incaponirsi in relazioni senza speranza. Il Pesci dovrebbe imparare a scegliere partner che rispettano i sentimenti degli altri altrimenti non farà che collezionare delusioni.