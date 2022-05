Non confidargli niente: i segni zodiacali più pessimisti ti deprimeranno

Ehi, non è colpa tua se fai parte della classifica dei segni zodiacali più pessimisti, vero? Quello che puoi fare, però, è smettere di deprimere gli altri!

Sguardo basso, occhi tristi, un sospiro sempre pronto ad uscire dalla bocca. No, non parliamo del tuo ex fidanzato ma solo di una persona veramente pessimista!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che proprio non riescono a prendere nessuna notizia con il sorriso.

Chissà se non ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali più pessimisti dell’oroscopo: fai attenzione vicino a loro

Conoscere i segni zodiacali più pessimisti di tutto l’oroscopo è sicuramente utile: non vorrai di certo andare ad un primo appuntamento con un musone, vero?

I pessimisti li riconosci subito: sono quelli che hanno sempre in mente l’opzione peggiore quando si parla di qualcosa o che non vedono l’ora di frustrare il tuo entusiasmo con dei commenti decisamente crudi.

Perché lo fanno? Beh, secondo la classifica dei segni zodiacali più pessimisti non hanno poi tante chance: sono stelle e pianeti ad averli fatti nascere così!

Scopriamo subito chi sono i più pessimisti dello zodiaco, in modo da non dover avere a che fare con loro… se proprio non dobbiamo!

Cancro: quinto posto

Eh sì, cari Cancro, siete nella classifica dei segni zodiacali più pessimisti dell’oroscopo. Non fate finta di essere stupiti o di rimanere particolarmente scossi dalla notizia.

Sapete essere veramente pessimisti quando vi ci mettete.

I Cancro sono persone che si fanno influenzare particolarmente dalle cattive sensazioni e che sono spesso portati ad un pessimismo naturale.

Sono persone molto umorali, con le quali è difficile avere a che fare: cari Cancro, un sorriso in più forse non vi farebbe male!

Bilancia: quarto posto

Anche la Bilancia è uno di quei segni zodiacali che sostiene più il pessimismo che l’ottimismo nella vita!

Per la Bilancia, infatti, tutto quello che può andar male lo farà: non ci sono tante vie di mezzo e questa legge di Murphy è per la Bilancia una massima di vita!

I nati sotto il segno della Bilancia possono essere particolarmente catastrofici quando ci si mettono e possono tirarvi giù con loro. Quando si raggiunge il successo, però, nonostante le previsioni pessimistiche della Bilancia, potete star certi che la Bilancia sarà in prima fila a festeggiare!

Vergine: terzo posto

Che la Vergine sia un segno pessimista era praticamente scontato. Pratici e logici, i nati sotto il segno della Vergine si preparano sempre al peggio, rendendo tutti veramente poco felici di stare vicino a loro!

Cara Vergine, non vogliamo di certo dire che tu sia impossibile da frequentare ma forse non ti rendi conto di come i tuoi commenti siano spesso particolarmente difficili da affrontare per gli altri. Mentre tu ti prepari, semplicemente, ad ogni possibile scenario o evenienza gli altri si deprimono a sentirti parlare di tragedie o imprevisti. Forse aiutare gli altri a capire perché ragioni così potrebbe renderti più gradevole: anche se sappiamo che voi Vergine non avete interesse a rapportarvi così tanto con gli altri!

Capricorno: secondo posto

Sono persone pratiche, sempre pronte a cercare l’ago nel pagliaio e a dare sempre una risposta il più possibile con i piedi per terra.

Di chi parliamo? Ma dei Capricorno!

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che entrano di diritto nella classifica dei segni zodiacali più pessimisti forse proprio perché la vita è pessimista di suo.

Un Capricorno, infatti, non cerca mai di indorare la pillola o di rendere la sua vita migliore di quello che non è. I Capricorno hanno questo problema: non cercheranno mai di rendere il loro sguardo “roseo” in modo da eliminare i problemi o ignorarli.

Per un Capricorno è sempre meglio avere un quadro chiaro della situazione e peggiorarlo il più possibile. In questa maniera possono felicemente sentirsi più a loro agio quando tutto va per il meglio e… iniziare a preoccuparsi per quello che verrà in futuro!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più pessimisti di tutto l’oroscopo

Non c’è niente da fare: se un Aquario vi parla di qualcosa potete star certi che ve ne parlerà nella maniera più pessimista che ci sia.

Un po’ perché gli Aquario sono scaramantici (e infatti si trovano al primo posto della classifica dei segni zodiacali più superstiziosi dello zodiaco) e un po’ perché essere pessimisti è nella loro natura!

Gli Aquario sono tra le persone più pessimiste dello zodiaco perché sono abituati ad avere a che fare con persone in difficoltà. (Generalmente con quelle che hanno a che fare con i segni zodiacali che litigano sempre).

Per loro essere pessimisti è praticamente una massima di vita: sanno già che tutto andrà male ma, fortunatamente, hanno anche una soluzione pratica sotto mano.

Ehi, non c’è niente da fare: non potete convincervi gli Aquario a risparmiarvi il loro parere che vi deprimerà ogni misura ogni volta. Fortunatamente, insieme al parere triste, gli Aquario vi daranno anche il loro supporto incondizionato. Ci accontentiamo, che dite?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.