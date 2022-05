Test del Copricostume | Cosa pensa di te la gente quando ti diverti?F

Con questo test prenderemo in esame il tuo copricostume ideale per scoprire cosa pensa davvero la gente di te quando ti diverti.

Comportarsi in maniera un po’ sopra le righe è abbastanza normale quando affrontiamo dei momenti di calma e di relax. La reazione della gente al nostro modo di fare, però, non sempre è positiva.

Non è un caso, infatti, che la maggior parte delle ragazze abbia delle difficoltà a “lasciarsi andare”. La paura è sempre quella di essere considerata stupida o fuori luogo.

Dal momento che il modo in cui ci comportiamo si rispecchia nel modo in cui ci vestiamo abbiamo deciso di prendere in esame un capo di abbigliamento che è la quintessenza del tempo libero e del relax.

Infatti, indossiamo il copricostume quando vogliamo goderci delle ore di pace e di serenità sentendoci bellissime e lasciando da parte tutti i pensieri: quale capo migliore per rappresentarci?

Test del Copricostume

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il copricostume che metteresti più volentieri per passare una giornata in spiaggia o per fare una lunga passeggiata in riva al mare. Non pensare a quale ti starebbe meglio o al tuo colore preferito: scegli solo sulla base del tuo gusto personale.

1 – Copricostume colori pastello

Questo copricostume è caratterizzato dall’abbinamento di diversi colori baby. Si tratta di un capo allegro e forse un po’ infantile, che però lascia intravedere quel tanto che basta a essere sexy.

Dal momento che il colore predominante è il rosa, questo capo può essere considerato anche estremamente femminile. Se hai scelto questo copricostume probabilmente sei una persona molto allegra e gentile, che quando si diverte aumenta moltissimo queste caratteristiche della propria personalità.

Quando ti diverti insieme agli altri probabilmente le persone ti vedono come una persona molto dolce e a tratti infantile, che si comporta come un’adulta ma di tanto in tanto ha bisogno della protezione e della rassicurazione di una figura forte.

2 – Copricostume bianco traforato

Questo copricostume è un capo di abbigliamento estremamente semplice ed elegante. Grazie alle sue raffinatissime trasparenze può essere considerato anche un capo estremamente sexy, che certamente è in grado di attirare l’attenzione delle persone che ti osservano.

Il bianco però è anche il colore della purezza e dell’innocenza: delle caratteristiche forse un po’ in contrasto con quello che l’abito comunica? Assolutamente no.

Sei una persona estremamene schietta e consapevole, che quando si diverte diventa estremamente diretta, onesta e coinvolgente.

Questo fa letteralmente impazzire gli uomini ma fa anche insospettire le donne, che spesso ti vedono come una minaccia alla loro “influenza” all’interno di un gruppo.

3 – Abito copricostume multicolor

A differenza degli altri copricostume, questo è un abito lungo in maglina realizzata con filati multicolor. La disposizione orizzontale delle bande e l’aderenza dell’abito permettono di sottolineare tutte le curve del corpo, ma la scollatura è davvero ridotta al minimo.

Quest’abito quindi è in perfetto equilibrio tra l’essere sensuale e l’essere un capo allegro, adatto al tempo libero.

Se hai scelto questo copricostume in particolare significa che sei una persona solare ed estroversa, che possiede aspetti del carattere molto differenti tra loro. Hai moltissimi interessi, ti piace conoscere cose e persone sempre nuove, non hai alcuna difficoltà a fare amicizia con gli estranei.

Quando ti diverti insieme ad altre persone trasmetti l’idea di essere una persona forte ma anche profonda e sicura di sé, che non ha paura di confrontarsi con gli altri. Sei apprezzatissima da tutte le compagnie di cui fai parte, perché la tua intelligenza e il tuo carisma animano sempre la discussione.

4 – Copricostume arancione

L’arancione è senza ombra di dubbio uno dei colori più appariscenti in assoluto. Viene collegato molto spesso alla stagione estiva, ma anche all’allegria, alla vivacità e all’energia.

Se hai scelto un copricostume di questo colore significa che hai un carattere vivace e dinamico, hai sempre mille idee per la testa, mille progetti e mille obiettivi da raggiungere.

Un’altra cosa che ti piace, però, è stare al centro dell’attenzione e fare in modo che gli sguardi di tutti siano rivolti verso di te. Proprio per questo motivo, quando ti diverti con altre persone, puoi essere considerata un po’ egocentrica.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.