Test: scegli una finestra e scopri il tuo prossimo futuro in amore

Scegli una finestra e scopri cosa sta per accadere nel tuo prossimo futuro in amore. La tua scelta dovrà essere istintiva.

Questo breve e semplicissimo test ti trasporterà oltre il presente e ti aprirà gli occhi sul tuo prossimo futuro. Ti mostrerà cosa sta per accadere nella tua vita sentimentale. Sei pronto a scoprirlo?

Ogni nostra scelta e ogni nostra preferenza non è casuale ma è legata al nostro io profondo e può essere intrepretata per capire molte cose di noi. Questo test psicologico ha lo scopo di intrattenerti e lo farà rivelandoti il tuo futuro in pochi secondi. Tutto ciò che ti chiediamo di fare è scegliere una tra e tre finestre dell’immagine, quella che ti piace di più.

Test: scegli una finestra e scopri cosa ti accadrà in amore

Guarda questa immagine e osserva le finestre e il paesaggio sul quale si affacciano. I colori, le forme e altri dettagli guideranno la tua scelta facendola ricadere su una finestra in particolare. Quella finestra ha il potere di rivelare qualcosa di te, per esempio il tuo prossimo futuro.

Rispondere ad una sola domanda elencando la tua preferenza è la sola cosa che ti chiediamo per fare il test. evi solo lasciare che uno stimolo visivo catturi il tuo sguardo. Cerca di dare una risposta velocemente affinché la tua scelta sia il più istintiva possibile.

Ed ora è giunto il tempo di rispondere: quale finestra scegli?

FINESTRA 1

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima finestra significa che la fortuna sta per bussare alla tua porta. Finalmente un pò di serenità. Era tanto tempo che desideravi poterti rilassare e godere di un momento magico. Questa finestra è illuminata dal sole, lo stesso che illuminerà i tuoi prossimi giorni facendoti sentire estremamente felice. Il gatto invece simboleggia un lieto evento. Ti attende serenità sia in campo sentimentale che professionale, le finanze andranno meglio e potrai tirare un respiro di sollievo. Ti attendono buone notizie.

FINESTRA 2

Se hai scelto la seconda finestra significa che nel tuo prossimo futuro c’è una difficoltà legata ad un adattamento ad una situazione nuova. Nel tuo prossimo futuro ci sono tempi difficili che richiederanno un pò di pazienza. Dovrai cercare di superarli evitando il più possibile di abbatterti. Questo periodo è transitorio, passerà in fretta, concentrati su questo.

FINESTRA 3

La terza finestra si affaccia su un paesaggio illuminato dal chiarore della luna. La luce lunare e la luce gialla della lanterna simboleggiano l’energia positiva. Nel tuo prossimo futuro stai per tirare un sospiro di sollievo. Hai avuto un momento difficile ma sta per finire e stai per lasciarti tutto alle spalle. La buona notizia è che stai per recuperare il sorriso e realizzare qualcosa che desideravi da tempo. Ti sei dato molto da fare per raggiungere un obiettivo e si intravede il traguardo in lontananza. Tra poco toccherai con mano la tua meritata ricompensa e la gioia e la positività inonderà il tuo cuore.