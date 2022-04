Da cosa devi difenderti? Questo test svela chi ti vuole tradire

Il test degli attacchi è qui per aiutarti a capire se c’è qualcuno che ti sta per “pugnalare alle spalle” e da chi devi guardarti.

Purtroppo le statistiche ci dicono che a tutti noi, prima o poi, è capitato di doversi confrontare con il tradimento degli altri.

Magari si tratta di un amico, di un famigliare o, addirittura, del tuo partner.

Poco importa chi sia stato o quanto sia stato “grave” il tradimento. (Tutti quanti lo sono, inutile cercare tante giustificazioni).

Il nostro test della personalità di oggi ti aiuta a capire se e quanto devi guardarti le spalle in questo momento. Lo vuoi provare con noi?

Test degli attacchi: dicci cosa cattura il tuo sguardo in questa immagine

Oggi abbiamo deciso di proporti un test che potrebbe esserti veramente utile. Il test degli attacchi, infatti, vuole metterti in guardia da quello che potrebbe succederti o da qualcuno che sta cercando di pugnalarti alle spalle.

Un argomento leggero, non trovi?

Per capire meglio la tua situazione, abbiamo usato un quadro di Vladimir Kush. L’opera in questione è veramente suggestiva, non ti pare?

Ovviamente, vogliamo sapere da te che cosa hai visto per prima cosa nel quadro.

Ci sono vari elementi tra cui scegliere ma tu lasciati guidare, senza paura, dal tuo istinto e dal tuo subconscio. Sicuramente hanno notato qualcosa per primo: non preoccuparti di scegliere l’elemento “giusto“, dicci solo cosa ha catturato il tuo sguardo!

il mare in tempesta : forse non ti senti tranquillo, visto che il mare in tempesta ha attirato subito il tuo sguardo, ma il test degli attacchi ci dice che non hai nulla di cui preoccuparti.

Quello che vedi è una riflessione della tua tempesta interiore, forse perché in questo momento non riesci a trovare una nuova strada.

Forse il test della rinascita potrebbe darti qualche suggerimento, non credi?

Non preoccuparti di tradimenti: in questo momento sei troppo presa da te stessa per avere qualcosa di importante (come il tuo cuore, ad esempio) nelle mani di qualcuno. Prima devi placare le onde all’interno di te per poter anche solo avvicinarti abbastanza a qualcuno perché ti possa tradire!

: forse non ti senti tranquillo, visto che il mare in tempesta ha attirato subito il tuo sguardo, ma il test degli attacchi ci dice che non hai nulla di cui preoccuparti. Quello che vedi è una riflessione della tua tempesta interiore, forse perché in questo momento non riesci a trovare una nuova strada. Forse il potrebbe darti qualche suggerimento, non credi? Non preoccuparti di tradimenti: in questo momento sei troppo presa da te stessa per avere qualcosa di importante (come il tuo cuore, ad esempio) nelle mani di qualcuno. Prima devi placare le onde all’interno di te per poter anche solo avvicinarti abbastanza a qualcuno perché ti possa tradire! le onde a forma di leone : ehi, forse dovresti provare il nostro test della pace . Evidentemente hai bisogno di trovare la tua! Se hai visto immediatamente le onde a forma di leone che, quasi in branco, stanno “attaccando” la riva del mare, possiamo dirti che sei sull’attenti ma forse per il motivo sbagliato.

In questo momento, infatti, il test degli attacchi ci dice che non c’è nessuna minaccia all’orizzonte… solo un tuo cercare di trovarla invano!

Evidentemente sei una persona che ha subito molti tradimenti in passato e che, quindi, adesso è sempre sull’attenti, pronta a intercettare anche il più piccolo segnale di “diserzione”. Questo tuo atteggiamento, però, è particolarmente “ruggente” nel momento in cui… non c’è niente di cui preoccuparsi!

: ehi, forse dovresti provare il . Evidentemente hai bisogno di trovare la tua! Se hai visto immediatamente le onde a forma di leone che, quasi in branco, stanno “attaccando” la riva del mare, possiamo dirti che sei sull’attenti ma forse per il motivo sbagliato. In questo momento, infatti, il test degli attacchi ci dice che non c’è nessuna minaccia all’orizzonte… solo un tuo cercare di trovarla invano! Evidentemente sei una persona che ha subito molti tradimenti in passato e che, quindi, adesso è sempre sull’attenti, pronta a intercettare anche il più piccolo segnale di “diserzione”. Questo tuo atteggiamento, però, è particolarmente “ruggente” nel momento in cui… non c’è niente di cui preoccuparsi! l’onda a forma di ghepardo : sopito, in attesa. Il ghepardo rappresentato nel dipinto non è aggressivo, non sta ruggendo e non è pronto ad attaccare.

Semplicemente (e molto più simbolicamente) è in attesa. Il tuo subconscio sente che sta per arrivare qualcosa ed è pronto ad intercettarla. Il test degli attacchi ci dice che, almeno per ora, ti stai aspettando qualcosa ma non sai cosa e non sai da chi.

Il tuo modo di fare, in questo momento, è estremamente guardingo. Sei alla ricerca di chi ti potrebbe fare un torto ma, nel frattempo, non fai vedere a nessuno che sei vigile e all’erta. Fai bene a fare così ma non lasciare che la paranoia distrugga le tue relazioni! Occhi aperti e sangue freddo.

: sopito, in attesa. Il ghepardo rappresentato nel dipinto non è aggressivo, non sta ruggendo e non è pronto ad attaccare. Semplicemente (e molto più simbolicamente) è in attesa. Il tuo subconscio sente che sta per arrivare qualcosa ed è pronto ad intercettarla. Il test degli attacchi ci dice che, almeno per ora, ti stai aspettando qualcosa ma non sai cosa e non sai da chi. Il tuo modo di fare, in questo momento, è estremamente guardingo. Sei alla ricerca di chi ti potrebbe fare un torto ma, nel frattempo, non fai vedere a nessuno che sei vigile e all’erta. Fai bene a fare così ma non lasciare che la paranoia distrugga le tue relazioni! Occhi aperti e sangue freddo. le conchiglie sulla spiaggia: forse non lo sai ma le conchiglie sono sinonimo di femminilità. Tu, in questo quadro pieno di elementi “potenti” e aggressivi, hai notato proprio una conchiglia. Poco importa quale sia stata ad attirare lo sguardo… è caduto su questo elemento “inanimato” che rimanda fortemente, però, alla donna.

Non possiamo che dirti di fare attenzione: evidentemente c’è qualcuno, nella tua vita, di cui non ti fidi (o quantomeno, il tuo subconscio non si fida).

Ovviamente questo qualcuno potrebbe essere una donna: te ne viene in mente una che, ultimamente, si sta comportando in maniera particolarmente “strana”? Se la risposta è sì, il test degli attacchi ti dice di guardarti le spalle.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.