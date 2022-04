Questi segni zodiacali parlerebbero anche con i muri: sono socievolissimi

Sappiamo che ci sono persone che lo considerano un difetto ma tu sei uno di quei segni zodiacali che parlano anche con i muri? Scopriamolo subito (oltre a capire se è o meno un difetto per davvero!)

Sappiamo benissimo che ci sono persone che considerano i “chiacchieroni” come dei veri e propri flagelli da affrontare con umiltà e pazienza.

Che orrore, andare ad una festa e trovare qualcuno che ti parla… anche se non ti conosce bene!

Ok, va bene, stiamo un poco esagerando: è vero che le persone introverse hanno diritto a vivere una vita tranquilla ma è anche vero che le persone che parlano con tutti mandano avanti il mondo!

Oggi vogliamo scoprire se sei una di queste: pronta per le prime posizioni della classifica di oggi?

I segni zodiacali che parlano anche con il muro: scopri se sei in classifica

Magari te lo scrivevano sulla pagella di scuola, quando dicevano che eri brava ma che ti distraevi troppo parlando con chiunque.

Magari ancora, invece, ti è capitato di capire che gli altri sono ammirati di fronte alla tua apparente capacità di comunicare… anche con i muri!

I segni zodiacali che parlano anche con il muro devono aver fatto una vita veramente molto confusionaria fino ad oggi.

Da un lato c’è chi trova questa caratteristica praticamente insopportabile e non vede l’ora che tacciano (come i segni zodiacali più timidi). Dall’altro, invece, ci sono persone che invidiano tantissimo questa capacità di riuscire a parlare praticamente con chiunque ed in qualsiasi situazione.

Ma come fanno?

Oggi scopriamo quali sono i cinque segni zodiacali tra i più socievoli dell’oroscopo, che parlano veramente anche con i muri e che, se glielo domandate, potranno spiegarvi assolutamente come ci riescono. Pronti a scoprire chi sono i primi cinque segni più ciarlieri di tutto lo zodiaco?

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, vi mettiamo la quinto posto della nostra classifica di oggi perché sapete meglio di tutti come, per voi, essere socievoli o meno dipenda dalla giornata in corso.

Ci sono momenti in cui siete capaci di animare una festa praticamente finita grazie solo al vostro sorriso ed altri in cui, se qualcuno vi parla, vi mettete praticamente ad abbaiare.

I Gemelli, quando sono “in buona”, sono però assolutamente tra i segni zodiacali che parlano anche con il muro. Sono in grado di fare conversazione con chiunque, affascinandoli per bene. I guai vengono dopo!

Aquario: quarto posto

Anche gli Aquario sono persone che non potete lasciare da sole mai: parleranno con la prima persona che incontrano e organizzeranno una festa lì per lì!

Gli Aquario, infatti, sono persone che pur non essendo sempre socievoli, parlano veramente anche con il cemento armato: basta dare loro l’occasione per farlo!

Con gli Aquario, dunque, potete aspettarvi di fare amicizia praticamente con chiunque.

Se siete introversi, poi, sappiate che gli Aquario possono esserlo altrettanto quanto voi ma questo non li fermerà: sono amichevoli con chiunque e riescono a fare amicizia anche in coda alle Poste!

Sagittario: terzo posto

Sul primo gradino del podio incontriamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Abbiamo detto spesso che il Sagittario è un segno particolarmente indipendente, abituato a stare da solo e a non dipendere dagli altri. Com’è possibile, quindi, che parli anche con i muri?

Beh, il Sagittario è una di quelle persone che proprio perché non ha legami e non ha paura di buttarsi nelle nuove avventure, ci mette poco a parlare con gli altri.

Qualsiasi persona potrebbe essere “quella giusta” o quella che gli farà vivere un’esperienza senza pari. Il Sagittario è aperto a tutto e, proprio per questo, è in grado di parlare con chiunque dovunque vada: poco importano le differenze d’età, di sesso o di interessi. Quando vuole il Sagittario è un vero chiacchierone!

Cancro: secondo posto

Per i nati sotto il segno del Cancro parlare anche con i muri è praticamente una seconda natura. Non lo fanno neanche perché vogliono ma proprio perché viene loro estremamente naturale!

Il Cancro, infatti, è un segno zodiacale che adora parlare e adora anche fare nuove amicizie.

Per loro, parlare con le altre persone, è semplice. Cercano sempre prima di capire se sono a loro agio o se c’è qualcosa che possono fare per loro.

Con un approccio del genere è impossibile non diventare loro amici (fortunatamente, infatti, non sono nella classifica dei segni zodiacali più sbruffoni di tutto l’oroscopo)!

I Cancro, quindi, usano la loro gentilezza per iniziare a parlare e poi non la finiscono più! I nati sotto il segno del Cancro sono in grado veramente di farvi cascare le orecchie, quindi fate attenzione. Se siete loro amici, però, sapete che potete

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che parlano con i muri

Care Bilancia, sapete benissimo che il vostro primo posto nella classifica di oggi è meritatissimo!

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono persone che potrebbero anche uscire di casa da sole: non ci mettono niente a farsi degli amici!

La Bilancia è abituata a parlare con chiunque praticamente di qualsiasi cosa e non si ferma di fronte a qualcuno che è un minimo imbarazzato o che non vuole parlarne.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona in grado di fare veramente conversazione con chiunque: e spesso, anche se non volete, vi ritrovare a chiacchierare con la Bilancia come se foste vecchi amici!

Se volete fare amicizia, quindi, ricordatevi di portare con voi una Bilancia: parleranno praticamente con chiunque!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.