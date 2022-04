Ecco i segni delle tre donne più enigmatiche dello zodiaco

Secondo gli astri 3 donne dello zodiaco sarebbero le più bizzarre, enigmatiche ed incomprese. Ecco i loro segni.

L’appartenenza astrologica ci conferisce caratteristiche uniche. Oggi gli astri ci svelano quali sono le donne più eccentriche ed enigmatiche dello zodiaco. Comprenderle fino in fondo è davvero difficile ma è proprio questa loro particolarità a renderle così amate ed ammirate. Farai parte della classifica di oggi?

Secondo gli astrologi nessun uomo più resistere a queste tre donne che posseggono un mix di caratteristiche che le rende particolarmente non facili da comprendere ma estremamente attraenti. Belle, divertenti ed intelligenti, mai scontate imprevedibili e difficili da decodificare, queste donne fanno perdere completamente il senno ai loro partner.

Nessuno può resistere a queste tre donne dello zodiaco

Per gli uomini sono una calamita, la loro fisicità unita alla loro mente le rende irresistibili. Gli uomini ne restano catturati come insetti nelle ragnatele. Queste donne sono tanto sui generis quanto amate.

Donne così si riconoscono a vista d’occhio, hanno quel che di diverso. A volte la loro originalità si intravede attraverso il loro look altre volte passa attraverso il loro sguardo. Quel che è certo è che non passano inosservate.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono riservate, mistiche e molto risolute. Avvicinarle è molto difficile e questo loro modo di essere sfuggenti fa impazzire gli uomini che si ingegnano per trovare un modo per avvicinarle. Indipendenti e armate di autostima, queste donne mordono la vita con i denti. Per le donne della Bilancia, la giustizia è un elemento chiave. Proteggono le categorie più deboli e non sopportano nessuna forma di abuso di potere o crudeltà. ELe donne Bilancia sono anche generose e sagge. Un mix che le rende così rassicuranti oltre che audaci. Ecco perché tutti vorrebbero mettere le mani su questo tesoro.

Acquario

Le donne dell’Acquario sono molto intelligenti, intuitive e caparbie. Non vogliono mai chiedere aiuto a nessuno, si mettono poco in discussione e hanno una personalità singolare. Molto legate alla loro libertà non sopportano ordini, prese di posizione o altre forme di dominazione. Sono indipendenti, belle e femminili. Fanno fatica a mostrare i loro sentimenti se non sono sicure di cosa provano e di hanno davanti. La prudenza non è mai troppa quando si desidera conoscere profondamente una persona. La donna Acquario sta bene solo accanto ad un uomo buono, indipendente e incoraggiante. Le relazioni con uomini troppo gelosi o possessivi non durano a lungo perché sono un ostacolo alla loro libertà.

Vergine

Le donne del segno della Vergine sono perfettine, puntigliose, ben organizzate e metodiche. Queste caratteristiche le rendono serie ed affidabili. La loro vita è molto ordinata e pianificata. Si prefiggono obiettivi che puntualmente vengono raggiunti e hanno anche un grande cuore. Gli uomini prima di amarle le ammirano. Quando la donna Vergine si innamora si rivela più rilassata, sensibile, premurosa e dolce. Una sorpresa molto apprezzata da chi sceglie di condividere un progetto sentimentale con loro.