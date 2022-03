Test: Scegli una casa e scopri cosa ti succede quando ti innamori

Come sei sotto l’influsso dell’amore? Ognuno di noi cambia quando si innamora. Scopri cosa succede a te grazie al test di oggi.

L’amore è un sentimento travolgente e ci rapisce totalmente. Alcuni di noi riescono a mantenere un occhio sulla realtà e a non perdere completamente il senno, altri sembrano volteggiare in un universo parallelo e resettare temporaneamente la loro personalità.

Presto o tardi si torna a rimettere i piedi per terra e passato il travolgimento iniziale si inizia a idealizzare di meno il rapporto e ad avere un approccio differente riguardo all’amore. La passione lascia più spazio alla razionalità e il sentimento sembra essere meno offuscato ma allo stesso tempo anche più sincero e profondo. Cosa ti succede quando ti innamori? Cosa cambia?

Test: scegli una casa e ti dirò come cambi quando ti innamori

Il test di oggi ti farà riflettere sull’amore e sulla tua personalità da innamorato. Ognuno di noi cambia il suo comportamento in coppia. Guarda le case dell’immagine e scegli quella che ti piace maggiormente. Ogni casa riflette la tua personalità da innamorato.

Questo test non sostituisce una diagnosi clinica ma ti offre uno spunto per riflettere sui tuoi bisogni e desideri e capire meglio te stesso in modo da aiutarti a vivere una vita più appagante e persino aiutarti a migliorare sempre di più a livello personale. Comprenditi pienamente e usa queste informazioni per focalizzare le tue debolezze e potenziare i tuoi punti di forza.

Risultato del test

Questo test ti parlerà di amore, analizzerà la tua personalità da innamorato, i tuoi bisogni in amore e ti dirà cosa fa innamorare le persone di te. Fare il test è davvero semplicissimo: dovrai scegliere la casa che per qualsiasi ragione ti ha colpito più delle altre e leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

CASA 1

Se hai scelto la prima casa con una grande finestra centrale significa che in amore cerchi di vederci sempre chiaro. Sei una persona che ha bisogno di sicurezza e quando ti innamori dai il meglio di te. Presente e molto orientata sui bisogni dell’altro tendi a sentirti delusa quando il partner delude le tue aspettative. Ricordati di non essere troppo esigente anche perchè spesso il partner non sa di cosa abbiamo bisogno se non siamo noi a dirglielo. Quando ti innamori sei ancora più buono del solito e gli altri si approfittano di te. Tieni sempre gli occhi aperti e lasciati andare ma non troppo. Gli altri si innamorano della tua ingenuità e della tua purezza ma non sempre incappi in persone buone come te.

CASA 2

Se hai scelto la casa numero due significa che sei una persona molto aperta e progressista ma fino ad un certo punto. Quel quadrato rosso indica un tuo limite invalicabile. Tieni sempre conto del punto di vista del partner che accanto a te si sente al sicuro e ben compreso. In amore sei molto fedele e pretendi dal partner la stessa lealtà. Sei molto aperto ma non nelle relazione dove esigi l’esclusiva. In caso di tradimento non perdoni. La tua purezza è molto apprezzata dalle persone che ti circondano ed è l’elemento di te che li attrae di più.

CASA 3

Se hai scelto la terza casa senza finestre vistose ma con una porta finestra significa che sei una persona riservata. In amore tendi a preservare a vostra privacy. Sei una persona che non ama giudicare gli altri ma allo stesso tempo vorrebbe non essere giudicata. Dal partner pretendi la stessa discrezione per il vostro rapporto ma allo stesso tempo che sia molto aperto verso di te, che ti dica sempre tutto ciò che prova senza temere nulla. Gli altri si innamorano di te perchè hai l’aria di essere una persona saggia e molto rispettosa.

CASA 4

SE hai scelto l’ultima casa con la grande finestra e la tenda colorata significa che sei una persona positiva e solare. In amore ricerchi entusiasmo e stimoli continui. Odi la routine e non sopporti che il rapporto non si rinnovi nel tempo. Dall’amore vuoi il lieto fine e ti impegni molto per preservare questo sentimento. Gli altri si innamorano del tuo sorriso e della tua forza, non perdi mai l’entusiasmo e sei un balsamo per il cuore.