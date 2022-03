Cosa vedi nel dipinto? La tua risposta svela se sei in pace con te stessa

By

Il test del paesaggio o cavallo è in grado di svelarci se sei veramente in pace con te stessa o se c’è qualcosa che non va. Tu cosa vedi nel dipinto?

Quante volte ti è capitato di credere di essere perfettamente in pace con te stessa e con gli altri e poi, all’improvviso, è arrivata una crisi di qualche natura a farti mettere tutto in dubbio?

Non preoccuparti, non sei strana o bizzarra: capita praticamente a tutti!

Oggi abbiamo preparato un test della personalità che ci aiuterà a capire veramente che cosa sta succedendo nella tua vita in questo momento.

Che ne dici: sei pronta ad esplorare il tuo subconscio insieme a noi?

Test paesaggio o cavallo: dicci che cosa vedi nell’immagine e scopri se sei veramente in pace con te stessa

Diciamoci la verità: raggiungere una condizione di vera e propria pace dei sensi e dell’anima è quasi impossibile.

Altrimenti tutti saremmo dei saggi eremiti… o quasi, no?

Non è un caso che le persone più sagge e più pacate siano anche quelle che hanno deciso di distaccarsi dai problemi e dalle ansie della vita di tutti i giorni.

Di certo questa descrizione fatica ad adattarsi a qualsiasi persona che conosciamo. Siamo tutti pieni di problemi, da quelli più grandi a quelli più piccoli.

Impossibile trovare qualcuno veramente in pace con sé stesso! Anche se non possiamo ambire ad essere dei “santoni”, ci sono sicuramente dei periodi nei quali riusciamo ad avere un rapporto con il nostro inconscio decisamente migliore.

Oggi, con il nostro test della personalità paesaggio o cavallo vogliamo capire proprio questo: come stai tu?

Ti chiediamo semplicemente di dirci che cosa hai visto per primo in questo disegno: il test paesaggio o cavallo ci svelerà come stai veramente!

hai visto prima un cavallo che bruca : anche se il cavallo sta semplicemente brucando, dobbiamo dirti che non sei veramente molto in pace con te stessa se è lui che hai visto per primo!

Da sempre legati ad una simbologia che parla di guerrieri e cavalieri, spirito guida e messaggero, i cavalli rappresentano un movimento energetico , brusco , veloce e nervoso .

Insomma, anche se nell’immagine è calmo, fermo e pronto a riposare dobbiamo dirti che il test paesaggio o cavallo ci dice che non sei propriamente in pace con te stessa.

Questo cavallo che vedi è in realtà un messaggero oltre che il mezzo che ti accompagnerà verso una lotta spirituale. Non ti preoccupare, non dovrai di certo fare a botte con nessuno!

Il cavallo è qui per dirti che c’è qualcosa, nella tua vita attuale, che ti impedisce di essere in pace. Forse un rapporto sentimentale o di amicizia che hai interrotto bruscamente o al quale non stai dando abbastanza attenzioni; forse un intoppo lavorativo o la preoccupazione di qualcosa di simile: sono loro a turbare la tua pace!

Dentro di te sai già che cosa c’è da risolvere: questo cavallo è solo qui per ricordarti che, prima o poi, dovrai risalire “in sella” ed affrontare i tuoi problemi. Solo così raggiungerai la pace!

: anche se il cavallo sta semplicemente brucando, dobbiamo dirti che non sei veramente molto in pace con te stessa se è lui che hai visto per primo! Da sempre legati ad una simbologia che parla di guerrieri e cavalieri, spirito guida e messaggero, i cavalli rappresentano un , , e . Insomma, anche se nell’immagine è calmo, fermo e pronto a riposare dobbiamo dirti che il test paesaggio o cavallo ci dice che non sei propriamente in pace con te stessa. Questo cavallo che vedi è in realtà un messaggero oltre che il mezzo che ti accompagnerà verso una lotta spirituale. Non ti preoccupare, non dovrai di certo fare a botte con nessuno! Il cavallo è qui per dirti che c’è qualcosa, nella tua vita attuale, che ti impedisce di essere in pace. Forse un rapporto sentimentale o di amicizia che hai interrotto bruscamente o al quale non stai dando abbastanza attenzioni; forse un intoppo lavorativo o la preoccupazione di qualcosa di simile: sono loro a turbare la tua pace! Dentro di te sai già che cosa c’è da risolvere: questo cavallo è solo qui per ricordarti che, prima o poi, dovrai risalire “in sella” ed affrontare i tuoi problemi. Solo così raggiungerai la pace! hai visto prima un paesaggio bucolico: un campo e degli alberi in autunno sono il primo elemento che ti ha colpito in questa immagine.

Bene, evidentemente sei una persona decisamente in pace con sé stessa e con la sua vita! (Ma, se ti piacciono gli alberi e le sfide allora prova a trovare tutti i volti che si nascondono in questo test!).

Di certo sei una persona che ha sofferto molto in passato: il fatto che le foglie siano autunnali, in questa illustrazione, non è assolutamente casuale!

Ti sembra che la tua pace sia arrivata dopo un lungo periodo di lotte e problemi e forse è proprio così.

Non credere, però, che questa tua pace non valga niente o sia semplicemente “normale”. Il tuo periodo di pace è uno di quelli che è in grado di farti finalmente respirare: non sottovalutarlo!

Hai sofferto molto (e, forse, devi provare il test dei chakra per capire il perché) ma adesso sei libera. Guardi con calma al tuo presente, formato anche dalle “foglie morte” del passato appena trascorso. Sappi, però, che questo “autunno” non sta lasciando spazio ad un inverno ma ad una nuova primavera. Non avere paura, in pace con te stessa come sei adesso puoi provare a fare veramente qualsiasi cosa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.