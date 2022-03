Test del Desiderio | Quale desiderio inconfessabile nasconde il tuo cuore?

By

Con il test del desiderio segreto scopriremo quale necessità emotiva si nasconde nel tuo cuore e perché hai bisogno di dissimularla.

L’inconscio è quella parte della nostra personalità con la quale non ci troviamo a nostro agio. Per questo motivo viene “nascosta” dalla nostra stessa psiche, che si preoccupa di tenerla lontana dai nostri pensieri coscienti.

In questo modo ciò che “non vogliamo sapere” su noi stessi viene tenuto in un luogo della nostra mente a cui difficilmente abbiamo accesso. Non siamo mai davvero consapevoli di tutto ciò che abbiamo “nascosto” nell’inconscio, proprio perché si tratta di meccanismi automatici di difesa che vengono messi in atto a nostra insaputa.

Come si può immaginare è piuttosto difficile indagare nell’inconscio e analizzarlo, poiché nel momento in cui cerchiamo di porci attivamente delle domande “scomode” le risposte corrette vengono seppellite ancor più in profondità.

L’unico modo per analizzare l’inconscio è farlo attraverso metodi indiretti, senza quindi che la nostra mente se ne renda conto! Proprio a questo fine abbiamo ideato il test qui di seguito.

Test del Desiderio Segreto

Per eseguire questo test dovrai osservare l’immagine per alcuni secondi, quindi indicare l’elemento che ha colpito maggiormente la tua attenzione o la tua fantasia. Potresti anche decidere di scegliere l’elemento che hai visto per primo! Prenditi comunque tutto il tempo che ti occorre.

1 – L’uomo seduto sullo spazzolone

L’uomo seduto sullo spazzolone è una figura molto piccola rispetto a tutti gli altri elementi che compongono l’immagine. Per questo motivo viene notato molto difficilmente, quindi solo dalle persone dotate di grande spirito di osservazione.

Questa figura non è attiva, non sta compiendo alcuna azione. Si trova semplicemente seduta sullo spazzolone e si lascia trasportare.

Se hai scelto questo elemento significa che il tuo desiderio segreto è scrollarti di dosso ogni responsabilità e lasciarti trasportare dalla corrente, almeno per un po’.

Probabilmente ti vergogni molto di questo desiderio, perché ti hanno insegnato che è fondamentale per le persone adulte stabilire la direzione della propria vita e seguirla fino in fondo, senza dipendere da altri.

Si tratta però di un desiderio assolutamente naturale: tutti possono essere stanchi in un certo periodo della propria vita. Non vergognartene!

2 – Lo spazzolone

Lo spazzolone è utilizzato dall’artista sia per rappresentare esattamente quello che dovrebbe essere, cioè uno strumento per pulire il pavimento, e allo stesso tempo l’albero a cui è attaccata la vela di una barca immaginaria.

Se hai scelto questo elemento significa che il tuo desiderio segreto è ambivalente esattamente come la funzione dello spazzolone in questa immagine.

Con ogni probabilità desideri liberarti di ciò che ti ostacola, dei “rami secchi” che rubano le tue energie o delle “zavorre” che ti impediscono di vivere liberamente.

Allo stesso tempo, essendo lo spazzolone anche l’albero maestro di una barca, vorresti anche sentirti libera di fare e di dire quello che vuoi, assecondando soltanto i tuoi desideri.

Perché non compi una di queste azioni, o addirittura entrambe? Per il semplice motivo che “spazzare via” le vecchie abitudini o i vecchi legami è faticoso, esattamente com’è faticoso abbandonare tutto per cambiare completamente vita. Cerca di trovare una mediazione!

3 – La vela

La vela è un oggetto che svolge allo stesso tempo una funziona attiva e una funzione passiva. La sua tela infatti si limita a penzolare da un albero e a essere gonfiata dal vento: in questo è passiva. Da un altro punto di vista però è la vela a trainare la barca, cioè a permettere il suo movimento, quindi svolge una funzione attiva.

Se hai notato questo dettaglio e ti ha colpito più di qualunque altro presente nel dipinto, significa che hai il desiderio di essere trasportato e di muoverti attivamente verso qualcosa di diverso dalla tua vita di oggi.

Probabilmente stai conducendo una vita molto normale e priva di ispirazione. Senti il bisogno di un’ideale, di un sogno, di un progetto, di qualcosa per cui lottare e per cui impegnarti. Hai il desiderio di costruire qualcosa e di far prendere alla tua vita un nuovo corso nel nome di quest’aspirazione.

4 – La scia azzurra

La scia azzurra segue la barca – spazzolone e dimostra che sotto la patina grigia c’è dell’acqua limpida e dal colore vivace.

Se hai notato questo dettaglio nel quadro significa che vorresti riscoprire la tua vera natura. Probabilmente la vita ti ha molto cambiato e ti ha costretta a scendere a compromessi che ti sono costati molto cari.

Non c’è dubbio: in passato eri una persona più autentica e più fedele alla sua vera natura. Oggi sei una persona differente che ha cercato di adattarsi al mondo. Anche se adattarsi è sempre necessario, non sempre è piacevole.

Secondo il test del desiderio segreto senti il bisogno di essere di nuovo libera di esprimerti per quella che sei davvero, senza dover costantemente fingere o anche solo limitarti per essere accettata. Prova a farlo a piccoli passi, magari ti sentirai davvero più autentica senza trascurare eccessivamente i tuoi doveri e le tue relazioni.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.