Ecco due trucchetti per i rapporti orali che devi provare immediatamente

Ehi, sapevi che esistevano dei trucchi per i rapporti orali che puoi “provare” sul tuo partner per farlo impazzire? (Beh, se non lo sapevi prima, adesso lo sai!).

Chi dice che i rapporti orali debbano essere tutti di un certo tipo, noiosi e ripetitivi?

O meglio, aspetta: noiosi forse no ma ripetitivi sì!

Oggi abbiamo deciso di esplorare questa parte dei rapporti intimi che, spesso e volentieri, viene un poco lasciata a sé stessa.

Ebbene sì, solo perché sai cosa dovresti fare e, soprattutto, lo fai uguale da tanto tempo questo non vuol dire assolutamente che tu debba continuare in questa maniera!

Oggi abbiamo deciso di svelarti due trucchetti per movimentare un poco la situazione. Che ne dici, ti va di leggergli?

Trucchi per i rapporti orali: ecco cosa fare per far impazzire il tuo fidanzato

Tutti, prima o poi, ci siamo trovati a chiederci: “Ma come posso far impazzire di piacere il mio partner?”.

(E, se non te lo sei chiesto, forse è meglio se capisci che tipo di rapporto avete tu ed il tuo partner: sicuri di piacervi fino in fondo?).

Per quanto i rapporti intimi, di qualsiasi tipo, non debbano essere finalizzati sempre e solo alla ricerca dell’orgasmo, diciamocelo: i rapporti orali mirano quasi sempre a quello!

Sono un modo relativamente facile per far sentire bene il tuo partner e per passare qualche minuto insieme a divertirvi. Perché non indulgere in tentazione?

Ovviamente sappiamo che sei praticamente un drago per quanto riguarda i rapporti orali con il tuo partner ma abbiamo pensato di darti comunque qualche suggerimento.

Ehi, a chi non piacerebbe ricevere alcuni trucchetti per i rapporti orali da mettere in pratica quando l’altro meno se lo aspetta, per fargli provare un piacere senza pari?

Secondo noi tutti (e se tu pensi di no, allora forse è il caso di tornare alle domande di prima: sei sicuro che ti piaccia il tuo compagno?).

Ma passiamo ai due trucchi per i rapporti orali che devi conoscere per rendere l’esperienza veramente entusiasmante per il tuo fidanzato.

Ecco quali sono: sei pronta a farlo tremare di piacere?

effetti sonori: e no, per quanto faccia ridere non ti consigliamo di fare i rumori delle spade laser di Guerre stellari!

(Questo non toglie che potete farli, se vi fanno ridere: di certo, però, la sensualità va un poco a farsi benedire!).

Quando parliamo di effetti sonori parliamo proprio di… rumori con la bocca!

Se stai dando piacere al tuo partner, sappi che gemere e fare suoni di apprezzamento è comunque molto ben visto. Di base serve a far capire al tuo compagno che sei presente e che non stai portando a termine un compito noioso ma che sei presa anche tu da quello che succede!

Ancora di più, però, la vibrazione che produce la tua bocca (mentre sei occupata a fare altro) è praticamente una specie di afrodisiaco potentissimo!

Puoi provare a dire il tuo nome o il suo, a gemere oppure anche a dire la parola più lunga che ti venga in mente.

Questo piccolo trucchetto è in grado di moltiplicare il piacere e rendere il tuo partner veramente molto felice!

un rapporto… da brividi: no, metti via quella maschera di Halloween che non vedi l’ora di poter ritirare fuori!

Quando parliamo di un rapporto da brividi ci riferiamo ad uno dei due trucchi per i rapporti orali di cui ti parlavamo prima: e avrai bisogno di usare del ghiaccio!

Magari tenere in bocca un ghiacciolo e, contemporaneamente, procedere a dare piacere al tuo partner con una fellatio non è esattamente quello che ti piacerebbe fare.

I ghiaccioli possono fare male ai denti e hai bisogno di un poco di pratica prima di riuscire a padroneggiare questa tecnica! Se non te la senti di partire in quarta con questo trucchetto, ti consigliamo di mangiare un gelato pochi istanti prima di darti da fare.

Anzi, potrebbe diventare anche una parte dei vostri preliminari!

Una bocca ghiacciata è in grado di trasmettere sensazioni veramente rivoluzionarie al tuo partner! Questo trucco richiede pochissimo sforzo ma la resa è favolosa: provare per credere!

Infine, ti ricordiamo che qualsiasi cosa tu decida di fare il vero segreto o il vero trucchetto è… avere voglia di farla!

Non forzarti a fare nulla (e, di conseguenza, non forzare il tuo partner). Il bello dei rapporti intimi è che si fanno in due e per divertirsi!

Sii felice tu, in primis, e vedrai che sarai… bravissima!