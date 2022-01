Non prendere decisioni insieme ai segni più precipitosi dello zodiaco!

Hai deciso? Perché non hai ancora deciso? Facciamo questo, anzi no, facciamo quest’altro! Ehi, non è che per caso sei uno dei segni zodiacali più precipitosi di tutto l’oroscopo? Meglio scoprirlo subito (ed evitare di avere a che fare con te, in caso!).

Devi fare qualcosa? Meglio farla subito, averla già fatta o stressarsi perché dovresti farla invece di pensare a come farla.

Non ci hai capito niente? Tranquillo, neanche noi: cercavamo solo di immaginare come potrebbe essere la vita delle persone precipitose, che non possono fare a meno di essere sempre pronte a… beh, darsi da fare!

Fortunatamente, abbiamo dalla nostra parte stelle e pianeti che ci aiuteranno a capire quali sono i segni zodiacali capaci di metterti veramente ansia con il loro modo di essere.

Che ne dici: vale la pena guardare la classifica di oggi e scoprire chi c’è tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più precipitosi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di “smascherare” tutte quelle persone che non possono fare veramente a meno di agire precipitosamente.

I segni zodiacali più precipitosi di tutti, infatti, rappresentano tutte quelle persone che devono assolutamente prendere una decisione. Poco importa se è giusta o sbagliata!

Ti mettono fretta in continuazione e ti obbligano, con il loro modo di fare ansiogeno e preoccupato, a prendere decisioni “di corsa” quando tu, magari, vorresti avere tempo per ragionare tranquillamente.

Non credi sia meglio sapere subito chi sono i segni più precipitosi, in modo da evitare… di avere a che fare con loro?

Scorpione: quinto posto

Per quanto i nati sotto il segno dello Scorpione siano persone generalmente amanti dei piani e dei programmi ben ponderati, dobbiamo essere onesti e rivelare che sono anche loro nella classifica dei segni zodiacali più precipitosi dell’oroscopo.

Ma perché?

Gli Scorpione sono persone anche molto pigre, che sanno bene di essere sempre a rischio: potrebbe prevalere la pigrizia e loro dormirebbero tutto il giorno!

Per portare a termine qualcosa, quando prende loro l’ispirazione, gli Scorpione non trovano altro modo di spronarsi se non quello di essere frettolosi. Ovviamente creano molti danni e problemi facendo così, visto che per loro la programmazione è fondamentale!

LEGGI ANCHE –> Attenzione quando esci con loro: questi segni ti faranno deprimere

Acquario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario sono persone generalmente molto precipitose quando si tratta di affrontare qualche cosa di importante.

Certo, per gli Acquario “importante” varia dal dare l’acqua alle piante a mandare la lavatrice, dal preoccuparsi di rinnovare la carta d’identità ad arrivare in aeroporto due ore prima del check-in!

Gli Acquario non possono farci niente: sono persone precipitose in senso lato, visto che mettono fretta a tutti gli altri ed anche a loro stessi.

Devono fare tutto subito, senza procrastinare neanche un secondo o senza prendersi una pausa che sia una. Per loro è facile: gli Acquario sbagliano molto poco e, quindi, essere precipitosi per loro è utile!

Leone: terzo posto

Riflettere? E perché mai? Ai nati sotto il segno del Leone sembra proprio che questa mania di pensare e ripensare, rimuginare e soppesare sia totalmente inutile.

Per i Leone è meglio che tutto sia il più spontaneo possibile e questo vuol dire anche che tutto debba essere… precipitoso!

Al diavolo programmare, che noia i ragionamenti: per i Leone è meglio fare tutto di corsa, sia le cose belle che le cose brutte.

I Leone ragionano come se tutto quello che accadesse loro nella vita sia un cerotto: per strapparlo è meglio usare un movimento unico, velocemente e senza pensarci troppo.

I nati sotto questo segno sono fatti così: dopotutto non è facile addomesticare un Leone, figuriamoci se è facile insegnargli a ponderare le sue decisioni!

LEGGI ANCHE –> Speriamo tu non sia uno dei segni meno sensuali dello zodiaco!

Gemelli: secondo posto

Inutile cercare di pianificare qualcosa quando ci sono dei Gemelli coinvolti, chiunque conosca un Gemelli lo sa.

Impossibile avere a che fare con loro per tanti motivi ma i Gemelli si contraddistinguono specialmente per questa loro caratteristica: adorano fare tutto di fretta!

Perché perdere tempo a valutare una scelta quando si può, tranquillamente, fare tutto all’ultimo secondo?

Ai Gemelli, dopotutto, non solo piace improvvisamente ma piace anche essere convinti che nessuno possa seguire le loro mosse o le loro orme.

Per assicurarsi che sia davvero così, c’è solo una cosa da fare: muoversi, precipitosamente, in qualsiasi direzione!

Provate a chiedere ad un Gemelli di fare un piano od un progetto: perderà qualsiasi rispetto per voi e vi considererà praticamente le persone più noiose sulla faccia della Terra!

LEGGI ANCHE –> Sono al limite dell’arroganza: ecco i segni zodiacali sicuri di sé!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più precipitosi dell’oroscopo

Avete mai cercato di far uscire di casa in tempo un nato sotto il segno del Sagittario?

La risposta è no se siete stupiti dal primo posto della classifica dell’oroscopo di oggi: sono infatti i Sagittario ad essere i segni zodiacali più precipitosi di tutto l’oroscopo!

Per riconoscere un Sagittario basta guardare per strada, dietro ad un autobus in corsa: c’è sempre un Sagittario che lo rincorre con le scarpe slacciate ed un cornetto in bocca!

Cerchiamo di capirci meglio: i Sagittario non sono di certo ritardatari (o meglio, non sono solo ritardatari) ma sono letteralmente precipitosi.

Perché fare qualcosa con calma quando, a forza di calcolare le proprie azioni al pelo, i Sagittario riescono a fare tutto di corsa?

Per i Sagittario poter dormire dieci minuti in più o poltrire in casa è assolutamente fondamentale. Fare tutto di corsa è non solo uno stile di vita ma anche un modo di essere per loro!

Se siete persone che hanno bisogno di calma, progettazione e puntualità è meglio evitare i Sagittario: sono praticamente impossibili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.