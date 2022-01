Attenzione quando esci con loro: questi segni ti faranno deprimere

Ebbene sì, abbiamo deciso di svelare quale sia la classifica dei cinque segni zodiacali più depressi fra tutti. Che ne dici, ti va di scoprire se c’è anche il tuo tra loro?

Dicci la verità: appena hai letto la parola depressione hai pensato immediatamente a quella persona che non può fare altro che incupirti la giornata quando la incontri, vero?

Ovviamente la classifica dell’oroscopo di oggi è più scherzosa che seria: sappiamo tutti che la depressione è una vera e propria malattia, con la quale non si scherza!

Indubbiamente, però, esistono delle persone che si sforzano di vedere sempre tutto buio e scuro (e magari non sono neanche depresse per davvero).

Per questo motivo abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di fornirci la classifica di oggi dell’oroscopo, tenendo conto di questa possibilità.

Non sei curioso di scoprire se sei tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più depressi: scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo

Pensi di conoscere qualcuno di veramente depresso?

Per averne la conferma, c’è la nostra classifica di oggi dell’oroscopo: quella dei segni zodiacali più depressi che ci siano!

Ehi, ovviamente questa classifica è da intendersi come uno scherzo. La depressione è una malattia veramente molto brutta, che colpisce molte più persone di quanto non si possa pensare.

Per il fatto stesso che è una malattia, è quasi impossibile capire a chi capiterà: non si può di certo scegliere di prendersela o meno!

La classifica che abbiamo in mente oggi è quella dei segni zodiacali a cui… un poco piace fare finta di essere depressi.

Canzoni strappalacrime su Facebook, post in bianco e nero su Instagram e quando gli chiedi “Come va?” ti rispondono “Sapessi…”: è questo l’identikit che abbiamo in mente!

Allora, pronto a conoscere i segni zodiacali più depressi di tutti? Ecco la classifica!

Gemelli: quinto posto

Ai nati sotto il segno dei Gemelli capita spesso di cedere ad una “depressione” del tutto particolare.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che hanno veramente sempre tanta carne al fuoco e che, spesso e volentieri, si trovano a dover fuggire da una situazione perché ne stanno rincorrendo un’altra. Insomma, fanno una vita decisamente al limite!

Per i Gemelli, però, niente di quello che succede loro è imputabile alle loro azioni; tutto ha a che vedere, principalmente, con il destino che li ha messi in una posizione sfavorevole. Oh, poveri Gemelli: non c’è veramente niente che possano fare! (Spoiler: sì, c’è tantissimo che possono fare ma in qualità di segni zodiacali tra i più depressi di tutti… i Gemelli si crogiolano nel non fare niente!).

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci sono persone che, spesso e volentieri, cedono alla depressione.

I nati sotto questo segno sono veramente imperscrutabili e, a volte, il motivo è proprio questa depressione autoindotta.

Perché i Pesci sono depressi? Che cosa succede nella loro vita tanto da farli sentire così tristi e sconsolati?

I Pesci non ve lo diranno mai: sono persone abituate a stare da sole, a risolvere da sole i propri conflitti e a contare solo su loro stesse.

Dal di fuori la vita dei Pesci è sempre entusiasmante e elettrizzante: quando li conoscete bene, però, capite presto che questa è una farsa!

Ariete: terzo posto

Che gli Ariete si trovino nella classifica dei segni zodiacali più depressi di tutti vi sembra strano? Allora, evidentemente, non avete incontrato mai un Ariete!

I nati sotto questo segno, lo abbiamo detto spesso, sono un mix letale di insicurezze ed arroganze.

Quando gli Ariete sono al massimo e si sforzano molto, non c’è nessuno più propositivo, positivo e felice di loro. Al più piccolo inciampo, però, gli Ariete finiscono per mettersi praticamente a piangere. Nessuno è più sfortunato di loro, non ce la faranno mai più a tirarsi fuori! Gli Ariete corrono dagli amici, in cerca di supporto ed affetto e li soffocano a forza di richieste impossibili. Cosa succede poi? Appena la ruota della fortuna gira di nuovo in loro favore gli Ariete… si volatilizzano!

Toro: secondo posto

Se piangersi addosso fosse uno sport, i nati sotto il segno del Toro sarebbero campioni e campionesse olimpiche.

Cari Toro, ci dispiace avervelo detto in questa maniera così diretta e cruda ma qualcuno doveva pur prendersi la briga di svelare la verità.

Siete tra i segni più depressi dello zodiaco perché vi piace molto lamentarvi anche se, spesso e volentieri, non avete praticamente nulla di cui preoccuparvi!

I Toro creano problemi dove non ci sono e inventano complicazioni a tutto spiano; il motivo? Semplicemente quello di sentirsi sfortunati, sventurati e soli di fronte al destino!

Cari Toro: sapete benissimo di avere le competenze, le capacità e le possibilità per farcela nella vita. Basta con questa depressione… finta!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più depressi di tutti

Cari Leone, non prendetevela se vi diciamo che il vostro primo posto nella classifica di oggi non è solo meritato ma anche decisamente calzante.

Siete proprio voi il segno zodiacale più depresso dell’oroscopo e lo sapete benissimo!

Ai nati sotto il segno del Leone, infatti, piace particolarmente commiserarsi e piangersi addosso. Non lo fanno vedere quando sono in socialità, questo no, ma se siete molto intimi con un nato sotto il segno del Leone purtroppo non potrete fare a meno di darci ragione.

Sono veramente “depressi” o vorrebbero veramente tanto esserlo: avere a che fare con un Leone, spesso e volentieri, è di una noia mortale!

Ai Leone, infatti, piace veramente tanto sentirsi svantaggiati (anche se, spesso e volentieri, hanno molti privilegi dalla loro parte, compreso anche un carattere particolarmente combattivo). Il Leone deve sempre sentirsi meno abile, meno bello e meno bravo degli altri per poter godere ancora di più del suo successo. Sono depressi DOC; non fateci parlare di quello che fanno quando si lasciano o hanno qualche delusione amorosa!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.