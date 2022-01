Quanta importanza dai all’aspetto fisico nella coppia e come incide?

Che posto occupa l’aspetto fisico nella vostra coppia? Quando incide l’aspetto del tuo partner sulla vita di coppia e sulla vita sessuale?

L’aspetto fisico è un argomento che incide molto sulla relazione di molte coppie. Indubbiamente definisce il livello di attrazione che proviamo per qualcuno. Più una persona ci aggrada fisicamente più questa ci piace. Solitamente l’aspetto fisico è una delle prime cose che notiamo nell’altro. Il suo carattere ed i suoi modi di fare sono valutazioni che avvengono in un secondo momento. Se l’aspetto fisico di qualcuno cattura la nostra attenzione, questa persona ha maggiori probabilità di conquistarci.

L’importanza dell’aspetto fisico all’inizio della relazione è molto chiaro, ma come incide nel tempo? Soprattutto per le coppie datate, il tempo potrebbe apportare notevoli cambiamenti nel partner. Perdita di capelli, capelli bianchi, aumento di peso sono molto comuni. Molte persone commettono l’errore di trascurare questo aspetto ad un certo punto della relazione ma in realtà commettono un errore gravissimo.

Coppia: aspetto fisico ed impatto sulla sessualità della relazione

Abbiamo visto come l’aspetto fisico rappresenti una delle prime fonti di informazioni che abbiamo su una persona motivo per il quale questo ha una grande importanza soprattutto agli esordi di una relazione.

Il modo di vestirsi, il sorriso, il profumo sono calamite che ci attraggono e restano impressi nella nostra mente. Anche noi cerchiamo di apparire al meglio per fare in modo che l’interesse si a contraccambiato. Purtroppo una volta che i partner si sono conquistati molti commettono l’errore di trascurare il loro aspetto fisico dimenticando che questo è stato il primo motivo per cui l’altro si è innamorato!

Ovviamente si tratta di un grandissimo errore che potrebbe anche rivelarsi fatale. Avere accanto una persona trascurata, maleodorante non è un piacere e soprattutto non alimenta l’attrazione sessuale. L’attrazione sessuale per una persona non svanisce nel tempo se questa cambia di aspetto o di peso ma va alimentata.

Nonostante qualche chilo in più e qualche capello di meno bisogna continuare a curare il proprio aspetto con l’obiettivo di piacere al partner.

Vi capita mai di vestirvi bene per andare a l lavoro e una volta a a casa di infilarvi una antiestetica tuta indubbiamente comoda? Oppure vi capita di restare in pigiama e senza trucco tutto il giorno se non dovete uscire? Dovreste pensare a questo aspetto e valutare che è con il vostro partner che andate a dormire ogni notte e non con i colleghi del lavoro o con i cassieri del supermercato.

Questo atteggiamento comune in molte coppie ha un grande colpevole e si chiama dare l’altro per scontato.

Una volta che una persona è stata sedotta si cade nell’errore di pensare che resti tale per sempre. In realtà il partner va conquistato ogni giorno e bisogna compiere degli sforzi per tenerlo legato a noi. La coppia sopravvive a tutto se è unita e salda, emotivamente e sessualmente e la vita sessuale è fortemente legata all’attrazione così come l’attrazione è legata all’aspetto fisico. L’amore incondizionato probabilmente è un’utopia.

L’attrazione fisica alimenta il desiderio sessuale. Spesso alla base del calo della libido nella coppia c’è un calo della cura di se stessi. Indossare sempre gli stessi abiti, fare la ceretta solo per andare al mare, rinunciare al profumo, al trucco, ai tacchi e a tutto quello che ha attratto il partner di noi è un grande errore.

La cosa riguarda ovviamente entrambi i partner. Se notate che il partner non vi attrae più e che la cosa non dipende da uno vostro stato psicologico o dalla vostra stanchezza, non sottovalutate la questione. Affrontate il problema, perchè è un problema.

Cercate di parlare apertamente senza ferire l’altro, vi tornerà utile leggere questo articolo ed imparare la tecnica ivi citata: Intimità: come dire al partner che ha l’alito cattivo, con stile.

Sebbene questo argomento necessita di pinze e delicatezza, non fate l’errore di non affrontarlo. Se non affronterete la questione la coppia cadrà nel circolo vizioso dell’abbandono.

Prendersi cura del proprio aspetto è importante per l’altro ma anche e soprattutto per noi stessi. Guardarsi alo specchio e vedere la versione di noi stessi aumenta la nostra autostima, ci fa essere più fiduciosi e migliora la nostra vita sessuale.