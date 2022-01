Test: che coppia siete? Bollente, calda o tiepida? Scoprilo ora

Che tipo di coppia siete? Scopri grazie al nostro test se siete una coppia salda o se vi state allontanando.

Come va la vostra vita di coppia? Siete pazzi d’amore come il primo giorno? state affrontano un periodo difficile o vi sembra di non conoscervi neanche più? Ogni coppia attraversa fasi diverse, spesso queste fasi la fortificano, altre volte segnano la fine di una relazione.

Prendiamo per esempio il caso della nascita di un figlio. Questo evento gioioso cambia radicalmente la vita di coppia, a volte dovendo dare priorità al bambino in questa fase alcune coppie si allontanano per poi ritrovare il modo di dedicare del tempo a loro due. Altre coppie riescono a mantenere il loro rapporto come era agli esordi. Molto probabilmente avranno capito quali sono le strategie per fare durare il rapporto a due.

Voi che coppia siete? Se vuoi scoprirlo ti basta rispondere a 6 semplici domande.

Test: la tua coppia è bollente calda o tiepida?

Per sapere com’è la tua coppia dovrai immedesimarti in alcune situazioni e rispondere alle domane. Leggi il profilo corrispondente alla maggioranza delle risposte A,B,o C date.

Pronto ad iniziare il test?

1.

E’ un giorno come tanti, ti prepari ed esci i casa. Prima di uscire un ultimo sguardo allo specchio. Che cosa pensi di te?

a. Ho fatto proprio bene a comprare questo vestito!

b. Sono un pò fuori forma devo rimettermi in carreggiata

c. Devo assolutamente buttare questo specchio, mi fa apparire grassa

2.

Facciamo un passo indietro, agli esordi ella vostra storia. Come facevate l’amore e come lo fate ora? Quale di queste affermazioni descrive meglio la vostra evoluzione di coppia?

a. All’inizio era passione travolgente, poi intesa pazzesca

b. un insieme di tante sensazioni diverse

c. un dolce che si affloscia quando esce dal forno

3.

Se la vostra vita sessuale fosse una degustazione in un noto ristorante, come la descriveresti?

a. l’apoteosi del mio piatto preferito

b. un pasto soddisfacente, gustoso, abbondante.

c. buono ma mi aspettavo di più

4.

A letto parlate delle vostre fantasie erotiche? Vi capita anche di metterle in pratica?

a. parliamo liberamente delle nostre fantasie e le usiamo come spunto per ravvivare la relazione

b. Non abbiamo problemi a parlarne ma restano fantasie

c. certi argomenti sono tabù, non se ne parla e mi infastidirebbe.

5.

Il tuo partner ti regala mai un completino intimo? Il regalo ti fa piacere oppure no?

a. Sì, mi piace e non vedo l’ora i indossarlo

b. si mi piace ma non conosce i miei gusti

c. mi sta cercano di dire che non sono sexy a letto?

6.

I negozi di articoli per coppie sono molto diffusi. Vi recate mai in questi punti vendita?

a. Ben vengano! qualsiasi cosa che ci aiuta a divertirci a letto è gradito.

b. non seguiamo molto le mode

c. non amiamo i sex toys

Soluzione del test

Se hai dato più risposte A, Coppia bollente

Se hai dato più risposte A significa che il vostro rapporto è completo e vincente. Siete una coppia unita, equilibrata. Vi capite, vi stimolate, vi sostenete e questa sintonia ha un effetto vincente sulla vostra intimità. Il vostro rapporto di coppia non teme nulla. Siete una coppia datata e avete sfruttato questo tempo per capirvi meglio e per abbandonare ogni forma di paura. Rivoluzionate tutto ogni giorno e insieme siete una forza della natura.

Se hai dato più risposte B, Coppia calda

Come spesso accade, la vita di coppia non è un fiume calmo e tranquillo, e a volte ci sono dei momenti di crisi. Un giorno vince l’amore, il giorno dopo liti furibonde. Sotto le lenzuola siete ancora molto appassionati. L’amore tra voi è forte ma dovreste imparare a controllare le vostre emozioni.

Se hai dato più risposte C, Coppia tiepida

Agli esordi eravate più appassionati. Col tempo e l’arrivo dei figli avete messo da parte alcune pratiche tanto che sono diventate tabù. Non fate più l’amore in macchina, non andate in albergo, non usi più completini sexy. Ti senti inibita, molto probabilmente la routine e gli impegni ti lasciano poca energia. Cercate di recuperare il vostro rapporto e tentate di ritrovarvi prima di allontanarvi in maniera irrecuperabile.