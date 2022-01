Questi segni emanano energia negativa, stagli alla larga quando sono cupi

Gli astri ci rivelano quali sono i 3 segni zodiacali ai quali faremmo bene a stare lontani nei periodi in cui sono visibilmente fuori fase.

Tutti noi attraversiamo fasi della vita, che possono essere buone e meno buone. Ogni segno zodiacale ha una personalità diversa e quindi reagisce in un modo unico di fronte a queste fasi. Gli astri ci rivelano quali sono i segni che in caso i difficoltà diventano pessimisti e contagiano tutti con la loro energia negativa.

Passare un brutto periodo è qualcosa che capita a tutti, è il modo in cui reagiamo di fronte a queste situazioni che cambia tutto. Tu come ti comporti in caso di difficoltà? Ti lamenti tutto il tempo e ti incupisci o cerchi soluzioni e resti positivo? Scopri se fai parte dei 3 segni che reagiscono sprigionando energia negativa.

Ecco i 3 segni più negativi dello zodiaco, fai attenzione al loro umore

Parlando di segni negativi chi ti viene in mente? Tutti conosciamo una persona che ha il potere di contagiarci con la sua negatività. Si tratta di quel tipo di persona che reagisce nel peggiore dei modi di fronte ad una difficoltà. Secondo gli astri sarebbero 3 i segni che hanno questa tendenza innata.

Questi segni hanno la tendenza ad essere negativi, quindi a esagerare le cose e vedere solo il lato oscuro delle situazioni. Difficilmente non prendono sul serio la vita.

Ecco i 3 segni zodiacali più negativi secondo l’astrologia:

Bilancia

Il nativo della Bilancia sembra tranquillo e sereno m dentro cova negatività. Tende a vedere catastrofi ovunque e questo atteggiamento pessimista non gli permette di apprezzare le e godere delle cose belle della vita. Basta un piccolo inconveniente per far crescere l’ansia dentro di loro. Questo è il motivo per il quale non sono molto aperti a nuove sfide e alle novità in generale. I cambiamenti sono destabilizzanti per questo segno.

Il modo migliore per non farlo incupire è riempirlo di attenzioni. Se lo si trascura lui tende a vittimizzarsi e a provare risentimento. Sentirete spesso dire dal Bilancia che lui fa tanto per gli altri ma nessuno fa niente per lui. Quando è nella sua fase negativa meglio stargli alla larga o si finirà per essere risucchiati dalla morsa della negatività.

Cancro

Il Cancro è solitamente una persona molto buona ed amorevole ma anche lei è particolarmente emotiva e sensibile. Questa grande empatia lo rene una spugna per le emozioni sia positive che negative. Non è improbabile vedere il Cancro cadere nell’auto-vittimismo se ha avuto a che ridire con qualcuno.

Dato che il suo umore si altera con facilità, gli amici del Cancro lo sentono spesso lamentarsi di qualcosa ed allarmarsi eccessivamente. Anche se si tenta di fargli comprendere la vera gravità dei loro problemi, il Cancro continuerà ad esasperarli e questo atteggiamento pessimista fa sentire negativi anche chi tentava di supportarlo.

Pesci

Il segno dei Pesci è uno dei segni più sensibili dello zodiaco. Questa grande sensibilità gli fa sentire spesso il bisogno di isolarsi e starsene per conto suo. Nella solitudine lui si ricarica ed acquisisce una energia spirituale ma se questo isolamento tende a durare troppo avrà un effetto contrario e diventa malsano.

Il segno del Pesci tende a darsi troppe colpe, anche quelle che non ha, inoltre si preoccupano eccessivamente di tutto. Un atteggiamento che innesca un circolo vizioso se non viene interrotto con tempismo. Se cercherai di far tornare il sorriso ad u Pesci nella sua fase cupa prolungata non farai che incupire anche te stesso. Sono esseri tanto eccezionali quanto complicati.