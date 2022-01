Test del Primo Giorno dell’Anno | Dimmi cosa fai e ti dirò chi sei

Con il test del primo giorno dell’anno analizzeremo quello che ami fare il 1° Gennaio e ti faremo scoprire chi sei davvero!

Il primo giorno dell’anno è dedicato principalmente al recupero dalla baldoria della sera precedente. Anche chi non ha partecipato a feste scatenate che sono durate tutta la notte è un po’ provato dalla grande cena organizzata con amici e parenti.

Per questo motivo il primo giorno dell’anno viene dedicato a recuperare le energie in vista del ritorno alla routine quotidiana. Per farlo ognuno di dedica alle attività grazie alle quali la sua mente si ricarica.

Anche se di certo possono essere moltissime le attività a cui dedicarsi il 1° Gennaio, è possibile dividerle in due ampie categorie. Le attività statiche e le attività dinamiche.

Le prime sono quelle che si svolgono nella tranquillità della propria casa, possibilmente circondati dai propri cari o, al contrario, completamente soli in un momento di calma perfetta.

Le seconde sono tutte quelle attività che comprendono altre persone e che preferibilmente si svolgono all’aria aperta o in posti pubblici. Prevedono aperitivi, passeggiate, sessioni di selfie in piazza e tutto quello che può venire in mente a un gruppo di persone per passare qualche ora in allegria.

Test del Primo Giorno dell’Anno

Per eseguire questo test ti basterà indicare (onestamente!) a quale tipo di attività dedicherai il tuo pomeriggio. E se le cose non possono andare esattamente come vorresti, a causa di obblighi vari e impegni familiari? Beh, nessun problema! Indica il modo in cui ti piacerebbe passare il pomeriggio se potessi fare esattamente quello che vuoi!

1 – Relax Totale

Il relax totale potrebbe sembrare noioso ad alcune persone. Si tratta di riservarsi alcune ore di dolce far niente dopo aver trascorso giorni e giorni a correre da un negozio all’altro, organizzare eventi, preparare pranzi e cene, star dietro ai bambini e interagire con la famiglia.

Il relax totale costituisce la possibilità di riprendersi il proprio tempo e ritrovare la calma dopo giorni frenetici. Permetterà anche di dedicarsi alle proprie attività preferite senza interruzioni e senza interazioni forzate con altre persone.

Leggere un libro, guardare la propria serie preferita, rifarsi le unghie, lavorare a maglia: tutte attività perfette per un pomeriggio di perfetta quiete!

Se il relax totale è il tuo sogno di Capodanno significa che sei una persona che alcuni definirebbero “introversa”. La verità invece è che stai benissimo con te stessa e non hai paura a stare da sola.

Trascorrere del tempo solo con te ti permette di ricaricare le energie fisiche e mentali, coltivando i tuoi interessi personali e scrollandoti di dosso qualsiasi responsabilità per una manciata di ore. È proprio questo ciò di cui avrai bisogno non soltanto a Capodanno, ma periodicamente nel corso di tutto il 2022.

2 – Tempo con gli Amici

Una delle attività tipiche dei giovani durante il primo giorno dell’anno è organizzare passeggiate o aperitivi con gli amici. L’idea è di scambiarsi gli auguri ma anche di aggiornarsi sui progetti che si hanno per l’anno nuovo, spettegolare, organizzare la prossima cena o il prossimo incontro.

Lasciarsi alle spalle la famiglia per dedicarsi soltanto alle relazioni con le persone che abbiamo scelto per far parte della nostra vita è tipico delle persone socievoli. Questo genere di incontri stabilisce e rafforza un forte sentimento di comunità e di gruppo, rinnova le “alleanze” che si stabiliscono naturalmente all’interno del gruppo in questione e regala l’impressione di avere sempre le “spalle coperte” anche al di fuori del proprio nucleo familiare.

Chi nel pomeriggio di Capodanno preferirebbe trascorrere del tempo con gli amici di una vita ha un carattere estremamente estroverso. A ricaricare le sue energie mentali e fisiche è l’interazione costante con altre persone, soprattutto se si tratta di persone piacevoli e amate.

Il consiglio è di fare in modo che queste occasioni si ripetano periodicamente anche nel corso dell’anno, in maniera da dare sempre nuove energie e nuovi spunti alla propria sfera relazionale. Ricorda però che il semplice “vedere gli amici” a un certo punto perderà il proprio fascino e la propria utilità: si avrà l’impressione di vivere occasioni noiose e ripetitive. Molto meglio organizzare eventi e attività sempre nuovi per mantenere alto l’interesse e il livello di energia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.