Test: regali indesiderati, li ricicli o li tieni? Scopri cosa rivela di te

Regali di Natale: ne hai scartati tanti anche quest’anno, alcuni doni hanno pienamente colto nel segno altri non sono di tuo gusto. Li Ricicli?

Tutti i nostri comportamenti sono legati al nostro inconscio. Anche il gesto più banale racconta chi siamo veramente. Hai appena scartato i regali di Natale, avrai ricevuto regali perfetti, desiderabili e probabilmente anche qualche pensierino che hai gradito di meno o non rispecchia i tuoi gusti, cosa fai con quei regali? Li ricicli o li lasci in un angolo remoto della casa? La tua risposta rivela la tua personalità.

Il Natale è una festività particolarmente sentita dal genere umano, il mondo si arricchisce di luci colorate, addobbi ed Alberi di Natale che ospitano tantissimi doni. Le persone si scambiano i regali in segno di affetto. Alcuni regali sono pensati per la persona che li riceve, altri un pò meno. Ogni anno c’è la possibilità di ricevere oggetti dei quali non sappiamo cosa fare e che non rispecchiano i nostri gusti. Cosa fai generalmente con i regali indesiderati? Li tieni o li ricicli?

Regali indesiderati, li ricicli o li tieni? La tua scelta rivela chi sei

I regali indesiderati compaiono nelle nostre case ogni anno. Se ricevi un dono che non rispecchia i tuoi gusti cosa fai generalmente? Lo tieni o lo cedi? Ecco cosa rivela di te la tua scelta.

Tieni i regali indesiderati

Se hai ricevuto un regalo indesiderato e lo tieni ugualmente significa che sei una persona molto sensibile e molto materialista. Casa tua è piena di oggetti di cui non riesci a liberarti anche se non trovi nessuna utilità per loro. Questa fatica a liberarti delle cose molto spesso è dovuta alla sensazione di fare un torto alla persona che ti ha fatto quel regalo. Guardati intorno, hai libri e ciabatte che accumulano solo polvere ovunque. Forse dovresti pensare all’aspetto positivo del riciclo: dare una nuova vita alle cose e strappare un sorriso a chi a differenza tua apprezzerebbe qualcosa che non rispecchia i tuoi gusti. Questa tendenza ad accumulare oggetti indesiderati riflette anche una personalità possessiva ed egocentrica. Il riciclo è una forma di privazione quindi è un gesto pieno di altruismo.

Ricicli i regali indesiderati

Non hai gradito alcuni regali di Natale? Nessun problema, dopo aver ringraziato per il pensiero il giorno dopo metti in atto le tue doti da riciclatore. Tu sei una macchina che riesce in pochi minuti a reindirizzare ogni dono, ed ecco che in pochi minuti trovi il proprietario adatto per la sciarpa che sai che non metterai mai, il libro che prenderebbe solo polvere o quel set di candele che stona con il tuo arredamento. Riciclare per te non significa essere privo di tatto ma solo dare un altra occasione ad un dono che con te marcirebbe in un angolo della casa. Riciclare ha un lato positivo: farà sorridere qualcun altro. Per te che sei un grande osservatore è facile capire i gusti di chi ti circonda. Hai il dono di azzeccare sempre i regali che fai, modificare i destinatari dei doni significa far arrivare il dono giusto alla persona che lo desiderava. Tu cedi ogni dono a chi è in grado di apprezzarlo, è un gesto molto altruistico inoltre non la vedi come una mancanza di rispetto verso chi ti ha fatto il dono perché sei un sostenitore del regifting, una pratica molto comune nei paesi anglosassoni che prevede appunto di riciclare i doni ricevuti. Il comportamento del riciclatore è stato analizzato attraverso uno studio condotto dalle università di Stanford, Harvard e London Business School ed ha concluso che il donatore originario del regalo poi riciclato non si sente offeso ne ferito dal riciclo anzi preferisce che il regalo non azzeccato finisca in altre mani piuttosto che in una pattumiera. Quindi il riciclo è un bene per tutti.