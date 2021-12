Impara il dirty talking in sette giorni con questa sensualissima sfida

La domenica, si sa, è il momento perfetto per pensare al futuro (ehm, o forse no?). Da domani hai sette giorni per affrontare una nuova sfida: quella del dirty talking!

Altro che “lunedì inizia la dieta” che poi, sotto Natale, è praticamente impossibile rispettare (perché dovresti?).

Oggi abbiamo deciso che per movimentare la vostra coppia, dovete assolutamente prendere parte a questa sfida formata da sette step.

Per tutti i timidi più timidi che non sanno più dove sbattere la testa per sentirsi sensuali, ecco la sfida che in sette giorni vi trasformerà in maghi della sensualità.

Come? Ma semplicemente… a parole!

Dirty talking imparalo in sette giorni con questo metodo: provare per credere

Quante volte hai letto articoli che parlavano del dirty talking, che ti invitavano a fare sexting o che, semplicemente, ti suggerivano di dire al tuo partner che cosa volevi in camera da letto?

E quante altre volte hai sbuffato dal fastidio e dalla disperazione?

Non c’è niente da fare: tu non puoi fare dirty talking: non ci riesci e ti mette in imbarazzo e agitazione!

Va bene, va bene, calmiamoci: siamo sicuri che parlare sporco (cioè il famoso dirty talking di cui sopra) non ti viene naturale ma niente dice che tu non ti possa allenare!

Saper dire che cosa vogliamo riesce ad eccitare non solo il partner ma anche noi stessi: si tratta di un aiuto e, in quanto tale, dobbiamo sfruttarlo!

Questi sette giorni di piccole sfide dovrebbero aiutarti ad affinare il tuo dirty talking fino a renderti una vera e propria autorevolezza in fatto di parole piccanti.

Dopotutto provare non costa niente e saper parlare bollente è un bell’aiuto in camera da letto. L’imbarazzo, sicuramente, gioca un bel ruolo nel bloccarci ma seguendo questi sette step (uno al giorno) dovresti riuscire a combatterlo: ti va di provare?

leggere, leggere e ancora leggere : il giorno uno è dedicato alla lettura . Cerca di racimolare quanti più contenuti bollenti e datti da fare. Puoi cercare nei classici romanzi rosa , in quelli più famosi, oppure facendo una breve ricerca online . Ci sono tantissime comunità di aspiranti scrittori e scrittici in erba che condividono storie anche di passione online, tra personaggi di tutte le epoche che si amano e si desiderano. Leggere ti aiuterà ad entrare nello spirito e potrebbe anche ispirarti a prendere qualche frase come cavallo di battaglia!

: il giorno uno è dedicato alla . Cerca di racimolare quanti più contenuti bollenti e datti da fare. Puoi cercare nei , in quelli più famosi, oppure facendo una . Ci sono tantissime comunità di aspiranti scrittori e scrittici in erba che condividono storie anche di passione online, tra personaggi di tutte le epoche che si amano e si desiderano. Leggere ti aiuterà ad entrare nello spirito e potrebbe anche a prendere qualche frase come cavallo di battaglia! e le tue amiche, lo “fanno”? Il giorno due, invece, la sfida è iniziare a parlarne con le amiche. Ebbene sì, per uscire dalla tua comfort zone ti chiediamo di fare un passo abbastanza vicino alla tua bolla e di parlare con gli amici : sarà sicuramente una conversazione interessante!

L’obiettivo è quello di riuscire a prendere confidenza con i termini più bollenti , senza sentirti in imbarazzo. Chiedi ai tuoi amici se gli piace usare queste parole, cosa fanno o cosa non fanno: sarai sorpresa (e sollevata) dal sapere che anche gli altri “vorrebbero ma non sanno come fare” o ti divertirai a sentire i loro racconti o condividere esperienze !

Il giorno due, invece, la sfida è iniziare a parlarne con le amiche. Ebbene sì, per uscire dalla tua comfort zone ti chiediamo di fare un passo abbastanza vicino alla tua bolla e di : sarà sicuramente una conversazione interessante! L’obiettivo è quello di riuscire a con i più , senza sentirti in imbarazzo. Chiedi ai tuoi amici se gli piace usare queste parole, cosa fanno o cosa non fanno: sarai sorpresa (e sollevata) dal sapere che anche gli altri “vorrebbero ma non sanno come fare” o ti divertirai a sentire i loro racconti o ! prova prima da sola: anche se questo passaggio potrebbe farti ridere, per il giorno tre è prevista una sessione d’amore in solitaria con annesso dirty talking.

Datti da fare da sola, nel modo che preferisci, e prova a parlare… a te stessa! Esprimi ad alta voce quello che senti e quello che provi, dai gemiti alle parole vere e proprie. Un buon modo per diventare esperti in qualcosa è fare delle prove prima: da sola è meglio che con qualcuno che ti mette in imbarazzo!

parole prima… : se al giorno quattro ti senti ancora in difficoltà con il dirty talking, è giunto il momento di prendere di petto questa sfida.

Fai una lista di parole che trovi sensuali e che vorresti poter dire senza vergognarti e poi… pronunciale! Concentrati su quali siano, effettivamente, le parole giuste: puoi partire da semplici esclamazioni o passare ai “ suggerimenti “. Tieniti su parole singole e prova a gettarne qualcuna in mezzo mentre ti dai da fare con il partner!

: se al giorno quattro ti senti ancora in difficoltà con il dirty talking, è giunto il momento di prendere di petto questa sfida. Fai una lista di che e che vorresti poter dire senza vergognarti e poi… pronunciale! Concentrati su quali siano, effettivamente, le parole giuste: puoi partire da semplici esclamazioni o ai “ “. Tieniti su parole singole e prova a gettarne qualcuna in mezzo mentre ti dai da fare con il partner! …e frasi poi : con il giorno cinque, quindi, è quello per provare ad iniziare con delle vere e proprie frasi. Hai fatto pratica da sola e con le parole singole e adesso è ora delle frasi ! Se non ti senti pronta, prova a piccoli passi: vorresti che (lui) facesse (cosa) a (questa parte del tuo) corpo. Usare un piccolo schema come questo fa miracoli!

: con il giorno cinque, quindi, è quello per provare ad iniziare con delle vere e proprie frasi. Hai fatto pratica da sola e con le parole singole e adesso ! Se non ti senti pronta, prova a piccoli passi: vorresti che (lui) facesse (cosa) a (questa parte del tuo) corpo. Usare un come questo fa miracoli! passiamo ai messaggi: ancora troppa paura di dire ad alta voce quello che vuoi? Il giorno sei è tutto dedicato ai messaggi: scrivi tutto quello che vuoi che il partner ti faccia, prova a usare sia parole che frasi compiute e sbizzarrisciti! Dietro uno schermo, sicuramente, hai meno imbarazzi e puoi fare pratica. Sarà un giorno veramente bollente per il tuo cellulare!

L’ultimo step

Siamo arrivate al giorno sette (chi lo avrebbe mai detto) e, adesso, devi mettere in pratica l’ultimo step.

Sì, ma quale sarebbe?

Se fino ad ora hai comunque riscontrato delle difficoltà o non riesci a smettere di pensare che ti senti ridicola, è ora di provare ad interpretare un personaggio.

Immagina di essere un’alta persona: la tua eroina preferita di film, fumetti o serie TV oppure di essere un’altra versione di te stessa.

Insomma: cerca di entrare nel personaggio e prova ad immaginare come giocherebbe con le parole e con il dirty talking.

Scegli qualcuno che ti piace proprio perché è impenitente, sicuro di sé e pieno di confidenza e parti dalla sua interpretazione!

Se vuoi puoi “giocare” direttamente a letto con il partner (dopo averlo avvertito, ovviamente) o se no puoi allenarti, come prima, da sola.

Interpretare un personaggio ti aiuterà a sciogliere e puoi sempre “evocarlo” prima di ogni sessione di parole infuocate!