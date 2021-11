Se riesci a vedere la donna in questa immagine hai un talento particolare

Oggi vogliamo sapere che cosa riesci a vedere nel nostro test molla o donna: sveleremo se hai un talento veramente particolare o meno!

Tutti noi abbiamo dei talenti, nascosti o meno, che quando sviluppiamo in maniera adeguata possono aiutarci e semplificarci la vita.

Noi, oggi, vogliamo scoprire se tu ne hai uno in particolare: ti va di giocare con noi?

Allora non dovrai far altro che guardare questa illustrazione, essere particolarmente sincero, e dirci che cosa hai visto per primo.

Il nostro test della personalità farà il resto: pronto a scoprire se hai un talento decisamente curioso?

Test molla o donna: cosa hai visto nell’illustrazione svela il tuo talento

Anche oggi abbiamo deciso di proporti un test di personalità che si basa su un’illustrazione.

Non un’illustrazione qualunque, ovviamente, ma una che ha a che fare con illusioni ottiche e “inganni”.

Come vedi, infatti, l’illustrazione qui sopra sembra avere due protagonisti principali: una molla e, sapientemente nascosta al suo interno, la silhouette di una donna.

Tu che cosa hai visto per primo?

Ci sono persone che non possono fare a meno di notare solo la molla ed altre che, prima di rendersi conto di che cosa ci sia intorno, vedono la donna.

Ti sveliamo un segreto: nel disegno la donna non c’è e, anzi, non è proprio prevista!

Si tratta di un’illusione ottica che ti fa credere di vedere una donna grazie ad alcuni, piccoli, “errori”.

Ovviamente sono errori voluti, che l’artista dietro l’immagine ha deciso di mettere per suggerire la presenza di qualcuno. Questo qualcuno, però, non esiste e non è stato disegnato: solo poche persone intuiscono di primo acchito la presenza della donna e, per questo, abbiamo deciso di sottoporre l’immagine ai nostri lettori.

Dicci se l’hai vista e se l’hai vista per prima e scopri il tuo talento!

hai visto per prima la silhouette di una donna: hai mai sentito parlare della pareidolia? No, tranquillo, non è una parolaccia e non stiamo neanche cercando di dirti che hai qualcosa che non va! La pareidolia è una tendenza ed una illusione subcosciente (secondo Wikipedia) secondo la quale gli esseri umani tendono a vedere forme umane o animali in disegni, quadri, elementi naturali o semplici disposizioni di oggetti dove le forme umane non sono previste (o non esistono proprio).

Tutti abbiamo questa capacità, che è quella che ci porta spesso a vedere figure minacciose alle tre del mattino vicino al letto, salvo poi accendere la luce e scoprire che sono i nostri vestiti ammucchiati sulla sedia.

Se hai visto la silhouette della donna, però, possiamo dirti che hai una sensibilità particolare a questa condizione e che il tuo talento è veramente sviluppato.

In cosa? Ma nel riconoscere sempre tracce di umanità e di vitalità in quello che ti circonda: sei in grado di illuminare una stanza solo entrandoci dentro, non è vero?

hai visto per prima la molla: va bene, chi ha visto la donna ha un talento decisamente sviluppato rispetto magari al tuo nella pareidolia.

Ma tu che hai visto la molla devi essere lasciato per forza a bocca asciutta? Secondo noi no e, proprio per questo, abbiamo pensato di dirti qualcosa riguardo quello che hai visto tu nel disegno.

Trattiamolo come un semplice test di personalità e cerchiamo di capire che cosa significa vedere la molla nel nostro test molla o donna.

Perché hai visto prima questo simbolo? Una molla ha una simbologia riconducibile al valore di un elemento quando si allunga al massimo per poi tornare indietro uguale a prima. Non è che, in questo momento, stai cercando veramente di fare tutto il possibile o ti trovi in una situazione particolare?

Se hai visto la molla, forse, stai guardando dal di fuori la tua situazione: sei una persona che si spende molto per gli altri e che forse, per questo motivo, adesso è particolarmente stressata o sotto pressione. Il tuo più grande talento, però, è di riuscire sempre a tornare ad essere te stesso, non importa che cosa ti succede!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.