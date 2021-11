Test: questa canoa ti svela il futuro della tua relazione

Cosa ti aspetti dalla tua attuale relazione? Credi di aver trovato la persona giusta con la quale coronare tutti i tuoi sogni? Scoprilo grazie a questo test.

Ogni relazione è una incognita. Nessuno sa con certezza cosa è scritto nel nostro destino sentimentale. Alcune relazioni procedono senza intoppi, altre si trascinano in un modo complesso, facendo dubitare dei propri sentimenti. E tu che tipo di relazione stai vivendo?

Se vuoi sapere quale direzione sta prendendo la tua attuale storia d’amore dovresti semplicemente fare questo test della canoa. Questo test ti fornirà tutte le risposte che cerchi. Ricorda che molto di ciò che succede nella tua vita dipende da te, dalle tue azioni e dal tuo impegno.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti. Usalo come un spunto di valutazione.

Test: scopri dove porta il tuo cuore questa canoa

Questo test ti aiuterà a capire molte cose della tua relazione attuale o nascente. Sia nel caso in cui ti sia impegnato in una relazione duratura, sia nel caso in cui tu stia pensando di impegnarti con qualcuno in questo momento, questo test ti aiuterà a capire cosa si prospetta nel tuo orizzonte sentimentale.

Fare questo test è semplicissimo, devi solo associare la tua relazione ad un viaggio in canoa insieme all’altro.

Presupponiamo che voi siete saliti sulla canoa, il momento è perfetto e idilliaco, l’acqua è calma e la cosa si prospetta tranquilla e romantica. Nessuna complicazione, nessun imprevisto. Tutto sembra essere perfetto al momento.

Durante il viaggio accadranno delle cose, immedesimati nella situazione e rispondi alle domande.

Prima ipotesi: in canoa accade che ad un certo punto:

1. Il tuo partner ti chiede di fare un viaggio insieme. Cosa pensi di questa proposta?

È un’idea fantastica

hai bisogno di tempo per decidere

Se la tua prima risposta è stata quella entusiastica significa che hai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo all’interno della tua relazione. Le cose tra voi vanno bene ma state cadendo nella morsa della routine. Sei pronto a metterti in gioco per dare un risvolto inaspettato a questa relazione.

Se hai sentito il bisogno di pensare alla risposta da dare significa che non sei sicuro che un viaggio insieme sia una buona idea. Sei proprio sicuro di sentirti bene e a tuo agio affianco di questa persona? Probabilmente il tuo inconscio ti sta inviando dei segnali di allarme che non stai valutando come dovresti.

Ipotesi n. 2:

2. Come avanzate in canoa?

state remando insieme

Rema solo lui

Remare insieme in canoa significa vivere una relazione all’interno della quale ti senti molto motivata. Avete tutto il potenziale di riuscire a superare qualsiasi difficoltà si ponga sul vostro cammino.

Tuttavia, se uno dei due non si da da fare all’interno della coppia le cose sono destinate ad un triste epilogo. Il partner notando di essere l’unico a impegnarsi in nome di quell’amore prima o poi demorderà molto semplicemente perché si stancherà.

Se sei ferma sulla tua posizione mentre il partner rema significa che il vostro rapporto è caratterizzato da una certa disparità. In generale ma anche in questo caso specifico se ognuno fa la sua parte l’impresa sarà più facile e richiede meno sforzi.

Ricorda che non si va mai lontano se non si lavora in due ed in armonia.

Ipotesi n. 3:

3. All’orizzonte si intravede l’arrivo di una mareggiata, cosa fate?

trovate una soluzione insieme

Pensa a tutto lui

Questa prospettiva ci spinge a riflettere sul modo in cui affrontiamo le difficoltà all’interno della coppia. Quando le cose non vanno come vorremmo come reagiamo di fronte ai problemi?

Se in caso di difficoltà solitamente aspetti che l’altra persona trovi una soluzione da sola non stai collaborando come dovresti e stai facendo sentire solo il partner. Una volta compreso il problema dovresti lavorare attivamente insieme al partner per risolverlo, come foste una squadra. Se questa condizione non si verifica il vostro viaggio non andrà molto lontano.

Ultima ipotesi:

4.Passata la mareggiata, qual è il vostro stato d’animo verso il partner?

Tra voi regna la pace e l’armonia

vi sentite arenati

Vi sarà capitato di affrontare qualche problema da quando state insieme. Quale era lo stato d’animo dopo aver superato l’ostacolo?

Solitamente se regnava la pace è perché avete fatto fronte comune ed avete affrontato la cosa insieme ed insieme avete portato a casa la vittoria.

Se uno dei due ha delegato all’altro ogni decisione e responsabilità, risolto il problema si sono evidenziate le difficoltà all’interno della coppia. Queste difficoltà inerenti la vostra capacità di collaborazione rivelano che qualcosa non va.

Se vi sentite arenati è perché non avete condiviso ma uno dei due si è fatto carico di tutto ed ora è esausto. Molto probabilmente la coppia deciderà di continuare ma se le cose stenteranno a cambiare nel tempo probabilmente il partner deciderà di non voler più fare viaggi in canoa con qualcuno che lo lascia remare da solo.

Le tue risposte ti hanno fatto riflettere sul tuo atteggiamento all’interno della coppia. Le risposte che hai dato facendo il test della canoa come hai visto ti hanno rivelato se la tua relazione ha il potenziale per poter sopravvivere o meno. Inoltre ti ha fatto comprendere il vero significato dell’essere in due. Hai il potere di cambiare le cose se vuoi.