Ecco chi sono i segni zodiacali vecchi dentro: la classifica

Ci sono persone che sono decisamente più anziane dell’età che hanno all’anagrafe: scopriamo insieme chi sono i segni zodiacali vecchi dentro!

Inutile cercare di sfuggire al tuo destino di anziana con i ferri per fare la calza in mano, la tisana posata sul comodino ed un amico peloso ai piedi.

Chi è nato “vecchio dentro” lo sa: non si può fare a meno di vivere la nostra vita secondo l’età che ci sentiamo.

Peccato che, a volte, questa età sia decisamente avanzata!

Scopriamo subito se il tuo partner, il tuo migliore amico o proprio te stesso fate parte della nostra curiosa classifica dell’oroscopo di oggi. Vecchietti nell’animo, a raccolta!

I segni zodiacali vecchi dentro: scopri subito se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Adesso basta, non avete veramente più scuse.

Se siete uno dei segni zodiacali “vecchi” dentro è giunta l’ora di smetterla di prendere in giro amici, parenti e partner.

No: voi non volete uscire e fare le cinque del mattino ogni sera! Volete solo stare a casa con la tisana ed il libro.

C’è qualcosa di male in questo?

Assolutamente no! (Ehm… forse anche chi scrive si trova nella classifica dell’oroscopo di oggi. Meglio controllare un attimo le prime posizioni).

Quello che vogliamo scoprire oggi, infatti, è quali sono i segni dello zodiaco anziano fino al midollo. Possono avere venti anni come novanta ma il succo non cambia: questi sono i segni “vecchi” dentro!

Acquario: quinto posto

Natura, natura ed ancora natura: gli Acquario sono persone che seguono il ritmo naturale della vita e della giornata e, per questo motivo, li inseriamo nella classifica di oggi!

Dopotutto essere “vecchi” dentro non vuol dire di certo non avere energie o non essere persone abituate a lavorare duro!

Gli Acquario, lo sappiamo bene, sono persone piene di vitalità che, però, seguono il ritmo della giornata quasi con un’intuizione animalesca.

Si alzano presto ed altrettanto presto vanno a dormire: in inverno, quindi, non provate proprio ad invitarli fuori dopo cena!

Toro: quarto posto

Non parlate ai segni del Toro di gioventù, gruppi e folle di persone e serate che durano ore ed ore: non gli piacciono assolutamente!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone che lavorano duramente e che, proprio per questo, amano anche rilassarsi e fare una vita calma e tranquilla.

Certo, non disdegnano avere amici o passare del tempo con loro ma non sono fatti per i tipici divertimenti “avventurosi” che potremmo immaginare per i giovani.

Niente tuffi dalle rupi, pazzie alle quattro del mattino o danze sul cubo: per i Toro è meglio vivere tranquillamente, bere un bicchiere di vino con gli amici e godere della propria maturità!

Scorpione: terzo posto

Come? I nati sotto il segno dello Scorpione, così combattivi ed amanti del lavoro, sono tra i segni più “vecchi“ dello zodiaco?

La risposta è assolutamente sì: lo Scorpione non è assolutamente tipo da party o da serate brave!

I nati sotto questo segno amano più di qualsiasi cosa il relax: terme, massaggi e prendersi cura di sé sono tra i loro hobbies preferiti!

Uno Scorpione è una persona che matura molto velocemente e che, proprio per questo, fatica a prendere sul serio i suoi coetanei. Ecco anche perché sono così bravi sul lavoro: sono estremamente responsabili!

Cancro: secondo posto

I nati sotto il segno del Cancro lo sanno bene: fare i “giovani” è qualcosa che veramente non ha attrattive per loro. Ecco perché, spesso e volentieri, in compagnia di tante persone, a feste o pranzi, si trovano in difficoltà!

Il Cancro, infatti, è un segno che ama veramente fare una vita ritirata (il più delle volte). Questo non vuol dire che non siano persone che amano la socialità o che non hanno amici ma che, semplicemente, adorano avere il proprio spazio personale, unico e privato.

Proprio come degli adulti, non trovate?

I Cancro, infatti, passerebbero ore a rendere la loro casa o la loro stanza più confortevole e hanno un ideale di serata da “sballo” veramente curioso: a casa con il gatto, la cioccolata calda ed un buon libro. Se ci mettete anche una cioccolata calda li farete contenti!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali vecchi dentro

Sorpresa: al primo posto della nostra classifica di oggi ci sono tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Un vero scandalo, non è vero?

Forse, però, chi conosce bene i Pesci si renderà conto che non si tratta di una notizia così inaspettata.

I Pesci, infatti, sono i segni zodiacali più vecchi dentro di tutto l’oroscopo: non c’è subbio a riguardo!

Ai nati sotto questo segno non interessa essere sempre alla serata più cool, andare in giro fino alle sei del mattino o farsi vedere a tutti gli eventi.

No, ai Pesci piace godere della vita in maniera calma e pacata: amano il bello, l’arte, il buon cibo e le gite fuori porta.

Sono persone che crescono spesso incomprese per la loro quieta presenza ma che, crescendo, trovano finalmente il loro posto nel mondo!