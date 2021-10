Test dei guanti: scegli i tuoi preferiti e scopri quanto sei chic

Prova il nostro test dei guanti e scopri se e quanto sei chic. Sicura di conoscerti così bene?

Con l’arrivo della stagione fredda ci sono accessori importanti che diventano protagonisti del nostro modo di vestire. Tra questi ci sono i guanti. Sottili, di lana, caldi e avvolgenti o eleganti, sono disponibili in formati, colori e design diversi. E tutto per offrire a chi li indossa il massimo del comfort unito all’estetica.

Anche nella scelta dei guanti da indossare può celarsi però un modo per conoscere meglio se stessi. Certo, a volte può capitare di volerli abbinare con ciò che si indossa e altre di preferire scegliere per quelli più caldi. Nella maggior parte dei casi, però, si è portati a scegliere quasi sempre una tipologia ben precisa di guanti. Quella che può definire almeno un aspetto della personalità.

Test dei guanti: quelli che scegli indicano quanto sei chic

Per effettuare questo test nel modo corretto basta osservare le immagini dei guanti riportate e scegliere quella che si è soliti preferire per se. Quelli che si sentono più affini al proprio modo di essere e che più si amano possono infatti rivelare alcuni particolari. Uno tra questi è l’essere più o meno chic sia nel vestire che nei modi di fare.

Scopriamo quindi chi siamo e come appariamo indicano semplicemente i guanti che ci piacciono di più e cogliamo il tratto fondamentale che ci contraddistingue in fatto di moda.

1 – Le muffole

Se i guanti che ami di più sono le muffole, sei una persona romantica e al contempo originale. Ciò ti consente di interpretare la moda a modo tuo e di non essere mai schiava delle ultime tendenze.

Un’inclinazione che non tutti comprendono ma che ti consente di esprimerti come meglio credi e sempre con ottimi risultati. Dopotutto saper puntare a praticità ed estetica al contempo è piuttosto difficile e non sempre riesce a chiunque. Un altro particolare nel quale sei bravissima a distinguerti.

2 – I guantini eleganti

Essere chic è una tua prerogativa e si evince dalla capacità con la quale sei sempre in grado di scegliere guanti in grado di farti sentire bella e di far sempre un’ottima figura tra la gente.

A tratti un po’ eccentrica e sicuramente dotata di una gran voglia di apparire, risulti essere sempre sul pezzo in fatto di moda. Certo, ogni tanto rischi di esagerare per il puro piacere di apparire. Ma nella maggior parte dei casi riesci sempre a fare la tua bella figura.

3 – I guanti di pelle

Se ami i guanti di pelle (o similpelle) sei una persona che adora i toni aggressivi e audaci e che non ha paura di sfoggiarli. Ciò forse ti rende un po’ meno chic delle tue amiche ma fa di te una persona che sa sempre cosa indossare e che a suo modo riesce ad essere alla moda.

Una moda che segue principalmente il tuo gusto ma della quale vai fiera come di poche altre cose. Dopotutto che piacere c’è ad essere chic se le tue preferenze volgono altrove?

4 – I guanti senza dita

Se ami i guanti privi di dita da portare lunghi sulla mano sei una persona chic a modo suo. Il concetto di eleganza è insito dentro di te e sai sempre come renderlo al meglio. In genere ti basta infatti abbinare un paio di accessori a ciò che indossi per apparire al meglio e per ottenere sempre quel tocco in più che in tanti ti invidiano.

Un modo di essere che va oltre l’essere semplicemente chic e che ti rende una di quelle persone in grado di farsi notare senza mai essere scontate.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.