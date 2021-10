Scopri se stai con uno dei segni più gelosi dello zodiaco: ecco la classifica

Scopriamo subito qual è la classifica dei cinque segni più gelosi dello zodiaco: non vorresti di certo trovare il tuo partner tra loro, vero?

Ebbene sì, i gelosi esistono ancora e, anzi, sono dappertutto!

Immagina di avere un partner che ti sbircia costantemente il telefono, che analizza ogni volta la direzione del tuo sguardo per strada oppure che, semplicemente, non si fa scrupoli nel comportarsi in maniera estremamente gelosa.

La classifica di oggi dell’oroscopo, ci aiuterà a svelare quali sono davvero i segni zodiacali che non possono fare a meno di cedere alla gelosia.

Non è che tu ed il tuo partner siete tra loro, vero?

I segni più gelosi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Non c’è niente da fare: quando il mostro dagli occhi verdi (lo chiamava Shakespeare così, mica siamo noi i poeti) colpisce, i gelosi si rivelano per quello che sono.

Ehm, no dai non intendiamo dire che sono mostri ma solo che, semplicemente, sono vittime di questo bruttissimo sentimento!

Per anni, infatti, ci hanno insegnato che essere gelosi sia una vera e propria forma d’amore: se il tuo partner non è geloso di te, allora non ti ama.

Niente di più sbagliato!

Le persone gelose, generalmente, sono flagellate da un’insicurezza spaventosa che li porta a “vendicarsi” su tutti quelli che hanno vicino.

Ovviamente, stelle e pianeti possono darci una mano e farci scoprire quali sono i segni zodiacali più gelosi di tutto l’oroscopo.

Sempre meglio sapere prima che il tuo partner potrebbe improvvisamente diventare un vero e proprio inquisitore, non trovi?

Ricordatelo: gelosia non vuol dire amore. Meglio prevenire che curare, no?

Pesci: quinto posto

Hanno poco da far finta di niente i nati sotto il segno dei Pesci: sono veramente molto gelosi quando ci si mettono!

I Pesci, infatti, sono generalmente persone che riescono a nascondere molto bene la loro insicurezza. In amore, però, spesso diventa molto complicato per loro fare finta di niente!

I Pesci dimostreranno la loro gelosia con qualche battutina o frecciatina ben congegnata, che colpirà gli altri quando meno se lo aspettano.

Magari criticheranno la persona che vi piace o, semplicemente, cercheranno di capire se non li amate più in maniera del tutto repentina. Attenzione!

Acquario: quarto posto

Anche gli Acquario non sono di certo persone che non cedono alla gelosia, anzi! Questo è un segno che sa bene di farsi in quattro per gli altri e che, quindi, quando inizia a dubitare delle vere intenzioni delle persone che lo amano inizia anche a farsi venire dei dubbi veramente mordaci.

Esacerbato anche da “tutto quello che fa per gli altri”, l’Acquario può trasformarsi presto in un geloso D.O.C.!

Fruga nei cassetti, nelle vostre conversazioni su WhatsApp o, semplicemente, cerca prove del vostro presunto tradimento.

La sua gelosia, spesso, aspetta che i tempi siano maturi prima di mettervi alle strette!

Cancro: terzo posto

Anche se sembrerà strano trovarli “solo” al terzo posto della classifica di oggi, i nati sotto il segno del Cancro sono veramente molto gelosi.

Per loro, infatti, l’onestà emotiva ed intellettuale è praticamente tutto e, visto che sono dei veri esperti in fatto di emozioni, spesso tendono a ragionare anche per gli altri.

Abituati a leggere nei comportamenti altrui, i nati sotto il segno del Cancro sono anche provvisti di un ottimo radar per le menzogne o per i cambiamenti di emozioni.

Ecco, quindi, che il Cancro non si fa problemi ad “impazzire” quando percepisce che qualcosa è cambiato tra di voi.

Fate attenzione: non solo sono in grado di smascherarvi ma possono anche rendervi la vita un vero e proprio inferno!

Gemelli: secondo posto

I Gemelli guadagnano quasi la vetta della classifica di oggi dei segni più gelosi dello zodiaco. Solo per un soffio, infatti, non sono in cima!

I nati sotto il segno dei Gemelli sono spesso persone decisamente poco capaci di dire quello che vogliono, quando lo vogliono.

Per questo motivo, quindi, diventano spesso ed anche in maniera veramente inspiegabile molto gelosi!

Spieghiamoci meglio: i Gemelli non fanno altro che fingere di non avere sentimenti per qualcuno, per evitare di sembrare poco cool o di perdere quel terreno che hanno faticosamente guadagnato.

Questo li espone, spesso, ad una situazione veramente pericolosa.

A forza di fingere che non gli importi niente degli altri, quindi, i Gemelli poi si trovano a dover comportarsi come se non fossero gelosi.

Nel frattempo, però, diventano delle vere e proprie spie capaci di seguirvi per strada, entrare dentro il vostro telefono e leggere le vostre conversazioni.

Fate attenzione ai Gemelli: non dicono mai quello che sono veramente!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più gelosi dello zodiaco

Al primo posto della nostra classifica non potevamo che mettere tutti i nati sotto il segno del Toro.

Avete una relazione di qualche tipo (sentimentale od amichevole) con un Toro? Bene, allora fate attenzione: sono mortalmente gelosi di voi, in una maniera veramente poco sana!

I Toro, infatti, sono spesso persone estremamente critiche sia verso gli altri che… beh, verso sé stessi!

I nati sotto questo segno, quindi, sono anche molto insicuri e convinti che gli altri li vogliano abbandonare da un momento all’altro.

Per questo motivo, quindi, i Toro sono spesso asfissianti ed insopportabili.

Arrivano a compiere gesti veramente poco eleganti e fanno di tutto per demolire le altre persone della vostra vita.

Vi vogliono solo per loro e non smetteranno mai di “combattere” per avervi: certo, usando tutti i metodi peggiori del mondo, però!