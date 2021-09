I segni più emotivi dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo?

No, no, ricaccia immediatamente indietro le lacrime: non puoi commuoverti anche perché sei nella classifica dei segni più emotivi dello zodiaco, dai!

Magari non sei neanche al primo posto di questa classifica e, quindi, commuoversi sarebbe inutile.

No, non importa che ti sei già arrotolata nella tua coperta con le maniche, hai preparato i fazzoletti e ti stai preparando a ricevere la notizia.

Non sarai mica così emotivo rispetto ad una semplice classifica dell’oroscopo, no?

Se hai avuto una reazione esagerata anche solo alla possibilità che tu possa essere uno dei segni capaci di provare le emozioni più forti nello zodiaco, ti consigliamo di saltare a piè pari questa classifica. Meglio fare qualche respiro profondo e rilassarsi.

Tutti gli altri, invece, possono controllare quali sono le prime cinque posizioni!

I segni più emotivi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Va bene, va bene, lo sappiamo: essere emotivi non vuol dire assolutamente solo che hai la lacrima facile o che ti commuovono le compilation di video di animali che vengono salvati!

Essere estremamente emotivi, infatti, può voler dire che non sei in grado di controllare le tue emozioni: ti ritrovi ad urlare appena qualcosa va storto, a piangere a dirotto se vedi un film triste o a essere schiavo, in definitiva, delle tue emozioni.

Niente di male nell’essere una persona che “sente” molti sentimenti e che riesce anche ad esprimerli… anzi!

Essere in contatto con le proprie emozioni è qualcosa di meraviglioso e che spesso può portarti molto avanti nella vita… molto più degli altri!

Certo, non vogliamo a dire che a tutto ci sia un limite (questo no), però forse è arrivato il momento di capire quanto sei emotivo.

Metti in imbarazzo gli altri, scoppiando a piangere quando nessuno se lo aspetta o facendo dichiarazioni d’amore dopo tre giorni, oppure sei un vero blocco di marmo? Scopriamolo subito!

Ariete: quinto posto

Emotivi? I nati sotto il segno dell’Ariete? Ovviamente la risposta è: sì! Gli Ariete sono tra le persone più emotive dell’oroscopo, sempre pronte a prendersela sul personale quando succede qualcosa.

Il motivo? Semplicemente gli Ariete sono convinti di essere i protagonisti di una specie di Truman Show: ma questo non li mette certamente in difficoltà!

Quello che credono, però, è che i loro sentimenti debbano essere teatrali, esagerati e completamente sopra le righe.

Vi basteranno cinque minuti con un Ariete per scoprire tutto della sua vita e dei suoi sentimenti… gargantueschi!

Toro: quarto posto

Avete mai visto un Toro arrabbiato? (E no, non vogliamo fare una battuta riferendoci all’animale: parliamo proprio del Toro!).

Il Toro è un segno che non può fare a meno di cedere alla sua emotività e che, proprio per questo, finisce per alimentare la sua insicurezza.

I Toro amano, odiano e si stressano come quasi nessuno: sono sempre pronti a pensare due, tre, quattro e chissà quante volte ancora a quello che hanno detto o fatto e piangere o ridere per ogni ripensamento.

Insomma: i Toro sono veramente molto emotivi. Noi vi abbiamo avvertito!

Gemelli: terzo posto

Anche se vorrebbero veramente fare finta di niente, i nati sotto il segno dei Gemelli sono tra le persone più emotive dello zodiaco.

Vi sembra un’esagerazione? I Gemelli, anche se cercano in ogni maniera di nascondervelo, sono capaci di rivoluzionare completamente la loro vita grazie solo ad una sensazione.

I nati sotto questo segno non si fanno assolutamente problemi a lasciare che siano le emozioni a dettare la loro vita.

Per un partner cambiano città, orientamento politico, amicizie o piano di vita; spesso, poi, si pentono amaramente delle proprie scelte.

Ma cosa possono farci se sono così emotivi?

Scorpione: secondo posto

Questa è una vera sorpresa, non vi pare? I nati sotto il segno dello Scorpione al secondo posto della nostra classifica dei segni più emotivi dello zodiaco. Ma non è che ci siamo sbagliati?

Ovviamente la risposta è no: stelle e pianeti non si sbagliano veramente mai!

Lo Scorpione, quindi, non è quel segno freddo e compassato che vi hanno fatto credere altri oroscopo o, semplicemente, lo Scorpione stesso.

Sensibili e delicati, chi è nato sotto il segno dello Scorpione ha davvero tantissimi sentimenti e, purtroppo, non riesce assolutamente a venirne a capo.

Ecco perché lo Scorpione si lascia andare a furiosi scoppi di rabbia, perché piange in segreto dopo aver tenuto duro a lungo e perché ama senza possibilità di tornare indietro.

Semplicemente, per lo Scorpione, è importante non far vedere a nessuno che questi sentimenti ci sono: ma ci sono eccome!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più emotivi dello zodiaco

Eh sì, cari amici del Cancro, vi abbiamo “smascherato“, se mai ce ne fosse veramente il bisogno. Empatici al limite dell’inquietante, con un cuore sempre pronto a sanguinare e la lacrima veramente molto facile, i nati sotto il segno del Cancro sono i segni più emotivi dello zodiaco.

Non c’è veramente storia!

Il Cancro, infatti, è un segno che sente particolarmente tutte le emozioni: non solo capisce immediatamente quali sono le vere intenzioni degli altri ma è anche particolarmente sensibile al modo nel quale gli altri gli si rivolgono.

Spesso, ai Cancro, capita di dire con largo anticipo che un gruppo di persone o qualcuno sono persone che non lo entusiasmano e spesso vengono presi per esagerati.

Spessissimo, però, si rivela anche a distanza di anni che il Cancro aveva ragione!

Nel frattempo, i nati sotto il segno del Cancro vivono la vita, per quanto possibile visto che sono completamente schiavi dei loro sentimenti e delle loro emozioni.

Se ne volete frequentare uno, ricordatevi che il Cancro avrà sempre bisogno di sapere… come vi sentite!