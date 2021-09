I segni più facili da amare: scopriamo se sei in classifica

Che ne dici, ti trovi nella classifica dei segni zodiacali più facili da amare? Proviamo a scoprire insieme le prime cinque posizioni.

Va bene, va bene, lo sappiamo: non sarà di certo la classifica dell’oroscopo di oggi a dirti chi dovresti o non dovresti amare!

Di certo, infatti, l’amore ed i sentimenti sono delle forze veramente difficili con cui avere a che fare (e noi non vogliamo assolutamente metterci in mezzo tra te ed il tuo partner).

Quello che abbiamo chiesto oggi a stelle e pianeti, però, potrebbe di certo interessarti un poco.

Abbiamo stilato, infatti, la classifica dei segni zodiacali per i quali è più semplice perdere la testa e che, anche se non volontariamente, fanno di tutto per essere amabili.

Sei proprio sicuro di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni più facili da amare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Amare qualcuno non è solo bello, meraviglioso ed esaltante, vero?

Tutti (o quasi) sappiamo bene che per amare davvero bisogna anche impegnarsi a fondo, costruire insieme ed anche lavorare duramente.

Il mito secondo il quale le anime gemelle si incontrano in mezzo ad una folla di sconosciuti mentre il tempo si ferma… è solo un mito per l’appunto!

Capiamoci: crediamo ovviamente che ci possono essere persone “fatte” l’una per l’altra ma non crediamo che nessun rapporto duri senza impegno o costanza.

Per amarsi bisogna anche impegnarsi nel crescere come esseri umani e capire i difetti degli altri: chi lo avrebbe detto che era così dura?

Fortunatamente per te, abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni zodiacali più amati, in modo da capire quali sono le persone con le quali è più facile stabilire un rapporto.

Stelle e pianeti possono darci una mano ed orientarci verso le persone più facili da amare: ma questo non vuol dire che poi tu non debba lavorare, eh!

Bilancia: quinto posto

I nati sotto il segno della Bilancia si trovano al quinto posto di questa classifica per un solo motivo. A volte, infatti, è un poco troppo semplice amarli e questo potrebbe far emergere qualche domanda o sospetto.

La verità è che spesso, la Bilancia, è uno di quei segni che si sforza molto per piacere agli altri, a volte anche a discapito di sé stessa.

Quello che succede, quindi, è che purtroppo la Bilancia inizia una farsa dalla quale difficilmente riesce ad uscire. Dovete essere sicuri di avere davvero gli stessi interessi ed obiettivi: altrimenti, purtroppo, con l’amorevole Bilancia il rapporto è destinato a fallire. E voi non saprete neanche il perché!

Sagittario: quarto posto

In amore od in amicizia, possiamo assicurarvelo: i nati sotto il segno del Sagittario sono persone veramente facili da amare!

Il Sagittario, infatti, è una persona che non si fa problemi a mettersi al servizio degli altri, che è leale e che, soprattutto, vede sempre il lato positivo della vita.

Con loro è facilissimo vivere nuove avventure, fare esperienze fantastiche o semplicemente imparare a godersi veramente la vita.

Certo, amare i Sagittario vuol dire anche scontrarsi con la loro infantilità: sono degli eterni Peter Pan e non vedono nessun problema nel non voler crescere mai!

Pesci: terzo posto

Aggraziati, eterei, dolcissimi ed anche incapaci di vivere nel mondo reale. Non ci vuole molta fatica per innamorarsi di un nato sotto il segno dei Pesci, diciamoci la verità!

Per quanto siano persone capaci di attrarre gli altri con pochissimo sforzo, generalmente i nati sotto il segno dei Pesci non sanno quanto possono essere sensuali.

Per loro, infatti, la vita è un qualcosa da mordere mentre, nel frattempo, si gode di tutto quello che c’è a disposizione. Non è un atteggiamento veramente fantastico questo? Innamorarsi dei Pesci è facilissimo: meno facile, però, avere a che fare con la loro costante incapacità di fare piani o di pensare al futuro: sono degli edonisti, meglio saperlo subito!

Acquario: secondo posto

Nonostante possano risultare a volte un poco soffocanti, vista l’attitudine a essere sempre presenti per gli altri, dobbiamo ammetterlo.

Gli Acquario sono tra le persone più facili da amare di tutto lo zodiaco (ed ecco perché occupano la seconda posizione nella classifica dell’oroscopo di oggi).

L’Acquario è uno di quei segni che è sempre pronto ad aiutare gli altri e che proprio per questo diventa spesso insostituibile nella vita altrui!

Innamorarsi di un Acquario è veramente molto facile: è sia una guida che un compagno, il risolutore di molti problemi e sia colui che provvede.

Veramente difficile non soccombere alla sua aurea! L’Acquario, così facendo, diventa una persona alla quale è quasi impossibile sfuggire. Se gli piacete, potete star certi che farà di tutto per diventare il vostro preferito… riuscendoci quasi immediatamente!

I problemi, come con quasi tutti gli altri segni, vengono dopo: rendervi indipendenti da un Acquario può risultare in un processo lungo anche anni!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più facili da amare

Non c’è veramente molto da fare, dobbiamo ammetterlo: il nati sotto il segno del Cancro sono fra i segni più facili da amare dello zodiaco.

Il difficile, semmai, viene dopo essersi innamorati di loro!

I Cancro, infatti, sono persone con un’intelligenza emotiva decisamente sviluppata (molto più di quella degli altri).

Ecco, quindi, che ci mettono poco ad entrare nelle vostre grazie: sanno esattamente come piacervi e non si sforzano neanche più di tanto per ammaliarvi.

Ci riescono in maniera quasi intuitiva, facendovi ridere o facendovi piangere, avendo sempre un occhio di riguardo per voi o rendendovi partecipe dei loro pensieri sul mondo.

Avere a che fare con un Cancro, infatti, può spesso voler dire aprire gli occhi su tutta una serie di situazioni che, fino a quel momento, avete ignorato.

Amare un Cancro è decisamente semplice: il difficile, come abbiamo detto prima, viene dopo. Il Cancro, infatti, può essere estremamente lunatico ma, soprattutto, può diventare freddo appena lo avrete provocato una volta di troppo. Pronti a correre il rischio… anche se completamente innamorati, nel mentre?