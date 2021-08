Brr, che freddo fa! Non è l’arrivo di Settembre che ci fa rabbrividire ma la classifica dei segni più freddi con gli altri. Non è che ci sei anche tu?

Anche se appena abbiamo scritto: “Brr, che freddo fa” avremmo voluto continuare con “Lo spostamento d’aria i Clovers porterà!“, ci siamo trattenute.

(Ma se non avete mai visto Ragazze nel pallone allora non potete dirvi dei veri fan di film anni ’90).

Dopotutto questa è una classifica dell’oroscopo assolutamente serissima!

Se non era ancora chiaro, l’argomento di cui ci occuperemo oggi riguarderà i segni zodiacali maestri nel creare gelo.

E no, non stiamo parlando di Elsa di Frozen (sempre per rimanere in tema film).

Scopriamo la classifica di oggi: magari ci sei anche tu!

I segni zodiacali più freddi con gli altri: ecco la classifica di oggi

Quanto sei freddo con gli altri?

Se credi di saperlo allora non avrai assolutamente bisogno della nostra classifica dell’oroscopo di oggi, non credi?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di svelare i primi cinque segni che figurano fra quelli più freddi di tutto l’oroscopo.

Non è che ci sei anche tu fra loro? Scopriamolo subito insieme!

Dopotutto non è meglio sapere dove si collocano la persone intorno a te in questa classifica? Scopriamo subito se ci sono i tuoi familiari nella classifica di oggi (speriamo di no per te).

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno possono essere estremamente freddi: non ci credete? Allora provate a passare una serata in loro compagnia quando sono anche solo leggermente preoccupati da qualcosa.

Il Capricorno è uno di quei segni capace di creare un’atmosfera glaciale senza neanche rendersene conto.

Sono persone veramente dure e fredde: sia con gli altri ma soprattutto con sé stessi!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; questo è un segno capace di creare un’atmosfera veramente disagevole una volta che ha deciso che non gli piacete!

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni che passano senza problemi dalla simpatia all’antipatia, soprattutto appena si rendono conto che non gli piacete.

Come risposta al tempo che hanno “perso” facendo i carini con voi, i nati sotto il segno del Cancro finiscono per ammantarsi di ghiaccio e farvi tremare fin dentro le scarpe.

Noi vi abbiamo avvertito: ora sta a voi fare attenzione!

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri maestri nel creare il gelo… e mettere tutti quanti veramente a disagio!

I Gemelli, infatti, sono tra i segni più freddi di tutto lo zodiaco, soprattutto con gli altri. Ci sono pochissime persone che apprezzano e riescono ad essere cattivi anche con loro!

Nonostante il loro atteggiamento (sempre pronti per andare all’avventura, anche con persone appena conosciute), non scordatevi che i Gemelli possono essere veramente freddi con voi. Attenzione!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Anche se sono generalmente persone molto gentili, capaci di parlare con chiunque, la Bilancia non si fa problemi ad essere… freddissima, quando vuole!

I nati sotto il segno della Bilancia sono capaci di sfoggiare una faccia “tosta” veramente incredibile. Possono ignorarvi anche se siete nella stessa stanza e fare finta di non avervi visto anche se è palese che vi hanno ignorato bellamente fino a quel momento.

Sono degli attori nati, decisamente difficili da incastrare e veramente freddi quando vogliono!

Quando la Bilancia decide di rifiutarvi, come amici o conoscenti, sentirete veramente un vento freddo arrivare da loro.

Meglio tenere gli occhi aperti (se la brina che emana il loro sguardo glaciale ve lo permette!).

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più freddi con gli altri

Aiuto! Avete fatto arrabbiare un nato sotto il segno della Vergine: come pensate di cavarvela ora?

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che non può veramente fare a meno di rappresentare una specie di iceberg nei mari della socialità.

Nonostante siano spesso persone gradevoli, i nati sotto il segno della Vergine possono diventare facilmente glaciali quando si parla dei loro obiettivi o della loro vita.

Se siete un ostacolo o rappresentate anche semplicemente una piccola perdita di tempo in una giornata che non va come deve andare, la Vergine vi regalerà il trattamento glaciale.

Fidatevi di noi: non volete provarlo!

Un silenzio pieno di ghiaccioli, uno sguardo sempre più sottile e la sensazione che la Vergine sarà pronta a dire una cattiveria senza sforzo. Meglio fare attenzione e portare un giacchetto quando uscite con una persona nata sotto il segno della Vergine!