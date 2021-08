Vuoi scoprire chi è (o chi sarà) veramente il tuo partner? Allora non devi far altro che provare il nostro test sul matrimonio!

Ci sono tantissime persone che, dopo anni di matrimonio, si trovano a dover ammettere di non conoscere per nulla il proprio partner.

Magari si tratta di una situazione sconvolgente ed inaspettata che viene a stravolgere la loro vita e rende il partner quasi irriconoscibile.

Oppure, semplicemente, capita di aver sposato (o di aver intenzione di sposare) qualcuno che “nasconde” dei segreti: il suo carattere non è quello che fa vedere e noi lo scopriremo solo troppo tardi!

Per ovviare a questo problema, quindi, abbiamo deciso di proporti un test che dovrebbe chiarire tutti i tuoi dubbi: sicuro di conoscere chi hai sposato?

Allora non dovrai far altro che scegliere uno dei quattro anelli che vedi nella foto: meglio farlo subito visto che qui sotto ti sveleremo chi ci si nasconde dietro!

Test sul matrimonio: scegli un anello per scoprire quale persona hai sposato veramente

Come vedi, al posto dei quattro anelli, adesso ti ritrovi davanti a quattro opzioni veramente diverse.

Qual era l’anello che ti ha colpito di più nell’immagine precedente?

A seconda dell’anello che hai scelto, dunque, abbiamo “preparato” un profilo per te: il nostro test sul matrimonio è molto semplice ma ci svelerà molto della persona che hai vicino!

Magari si tratta del tuo attuale partner, con il quale pensi di fare il passo successivo, oppure sei già sposato e vorresti conoscere di più della persona che ti sta accanto.

Il test del matrimonio ti aiuterà proprio in questo!

Allora, quale anello avevi scelto e chi ci si nascondeva dietro? Scopriamo immediatamente che cosa vuol dire e che tipo di personalità ti trovi accanto.

Pronto a leggere i responsi?

Uccellino:

Dietro il tuo anello hai trovato un piccolo uccellino: sembra quasi un passerotto, tenero ed indifeso!

Che il tuo partner sia privo di “armi” e necessiti di una protezione speciale da parte tua?

La risposta è: assolutamente no, anzi!

Il tuo partner, evidentemente, è un amante della libertà: non puoi (e non vuoi) di certo rinchiuderlo in una gabbia!

Non vogliamo di certo sostenere che il tuo partner sia qualcuno che non ha spessore o che non sia fedele. Semplicemente, chi si nasconde dietro l’anello numero uno, è un vero e proprio spirito libero.

Non esiste programmazione nella sua vita e neanche un progetto od un sentiero da seguire: non ci sono radici che lo legano al suolo o necessità particolari!

Il partner che si nasconde dietro l’uccello è quello che, da un momento all’altro, potrebbe proporti una nuova avventura da fare insieme oppure dirti che si è follemente innamorato di un’altra persona.

Con lui la vita è fantastica anche se il brivido è sempre all’ordine del giorno!

Cristallo viola:

Dietro il tuo anello hai trovato un cristallo viola: che sorpresa! Che cosa vuol dire del tuo partner?

Questo cristallo è un ametista, una pietra antichissima e molto potente, da sempre collegata alla regalità, al potere e alla preservazione della salute.

Il tuo partner è per caso un re? In realtà, a meno che tu non stia sposando un membro della Royal Family, il partner che si “nasconde” dietro l’anello numero due è uno veramente da non farsi sfuggire.

Concentrato a provvedere per te e per la vostra famiglia, il tuo partner potrebbe essere una persona che lavora duro e che ha degli obiettivi chiari che deve raggiungere.

Inutile cercare di frapporsi tra lui ed il successo: sapete entrambi che “ce la farà” ma dovrà lavorare duro per arrivare in alto e non ha intenzione di fermarsi neanche un attimo!

Qualsiasi decisione dovrà essere subordinata alla sua carriera: sei pronta o pronto ad impegnarti con qualcuno così?

Rosa rossa:

Una rosa, lo sappiamo bene, è bella ma ha anche molte spine. Lo stesso concetto si adatta, quindi, al partner che ti sei scelto o scelta.

Ahia, non sembra essere tutto… ehm, rosa e fiori!

Tralasciando le battute, sappi che se hai scelto il terzo anello e dietro ci hai trovato la rosa rossa potresti dover “aprire gli occhi” riguardo il tuo partner.

Di certo si tratta di una persona bellissima: curato all’inverosimile, sempre vestito benissimo, eccitante e conturbante, non puoi veramente fare a meno di lui o di lei!

Il problema è che dietro il suo aspetto fisico ed anche alcuni tratti del suo carattere, si nascondono alcuni difetti di cui magari non hai mai avuto un assaggio prima.

Una persona così bella e risolta non avrà sicuramente problemi, vero? E invece no: il tuo partner, esattamente come tutti, ha i suoi demoni da combattere e le sue problematiche.

Se le ignori, finirai per trattarlo come una bella bambolina che ti è utile solo per il suo aspetto fisico: meglio cercare di capire la sua personalità nel profondo!

Lupo: ecco cosa vuol dire se lo trovi nel test del matrimonio

No, non spaventarti: tuo marito o tua moglie non diventerà un lupo mannaro al primo alzarsi della luna piena!

Chi ha scelto il quarto anello, dietro il quale si nasconde un lupo, ha sposato una persona dal carattere indipendente, sicuro di sé e che non ha nessuna paura.

Complimenti! A volte il tuo compagno può essere difficile da capire o anche da assecondare. Ama passare del tempo da solo e non riesce a comunicare bene i suoi bisogni, senza rischiare di ferirti o di offenderti. Ormai lo hai capito e riesci a lasciargli i suoi spazi senza per questo dover litigare.

Evidentemente la persona che hai accanto è una con un senso della lealtà molto potente, capace di fare di tutto per te e per la vostra famiglia.

Ti basterà solo “controllare” i tuoi dubbi per evitare che si creino problemi inutili e tra di voi andrà tutto benissimo. Dal partner “lupo” puoi aspettarti sincerità (anche quando non la vuoi) ma, soprattutto, tanta passione.