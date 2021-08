Test dei Regali | Scegli il tuo dono per scoprire chi sei davvero

Il test dei regali ti permetterà di scoprire la tua vera essenza attraverso i tuoi desideri: ciò che desideriamo, infatti, rivela moltissimo di chi siamo davvero.

Ricevere un regalo inaspettato scatena in chiunque una serie di reazioni piacevoli: la sorpresa, la consapevolezza che qualcuno ha pensato a noi per renderci felici, la curiosità di sapere cosa si cela nella scatola e anche l’impazienza di scoprire cosa contiene la scatola.

Per questo motivo ricevere un regalo è un concentrato di emozioni alle quali reagiamo in maniera differente a seconda di ciò che desideriamo in un determinato momento storico della nostra vita oppure a seconda delle nostre aspettative.

Una cosa è certa: da bambini ricevevamo molti più regali rispetto a quelli che riceviamo da adulti, quindi immaginare di ricevere un dono ci spinge anche a ricordare ciò che provavamo durante l’infanzia, un momento della vita sereno e gioioso per tutti noi.

Il test dei regali si servirà proprio di tutte le emozioni connesse all’idea di ricevere un dono inaspettato per analizzare profondamente la psiche e delineare un ritratto emotivo piuttosto preciso di una persona.

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che scegliere istintivamente uno dei doni che ti vengono presentati nell’immagine. Non rimanere per troppo tempo a chiederti quale sarebbe il regalo giusto o il dono più bello: non c’è assolutamente nulla di logico nel funzionamento di questo test! Per ottenere il risultato più esatto possibile dovrai tentare di eseguire una scelta spontanea e istintiva.

Test dei Regali: fai la tua scelta per scoprire chi sei

Regalo n.1 – La Scatola Dorata

Se hai scelto la scatola dorata significa che ciò che più ti piacerebbe ricevere è un dono prezioso da parte di qualcuno che apprezza ciò che sei davvero e ti ritiene una persona importante.

Probabilmente all’interno di una scatolina dorata come quella vorresti trovare una collana o un costoso bracciale, da indossare per sentirti una vera regina.

Se hai scelto questa scatola sei una persona che ha bisogno di sentirsi apprezzata e celebrata, ti piace essere al centro dell’attenzione e che le persone si ricordino di te nelle occasioni più importanti.

Il tuo miglior pregio è l’autostima, il tuo peggior difetto è una certa mania di protagonismo che può manifestarsi un po’ di più o un po’ di meno a seconda della fase della vita in cui sei: di certo scemerà un po’ con la maturità.

Regalo n.2 – La Scatola Rosa

La scatola rosa potrebbe essere un perfetto pacchetto per un regalo di San Valentino. Se hai scelto questa scatola il tuo desiderio più profondo è ricevere un regalo che esprima i sentimenti di qualcuno che nutre per te sinceri sentimenti di amore e di affetto.

Se hai scelto questa scatola con ogni probabilità il tuo più grande desiderio è sentirti amata per quello che sei, con sincerità e trasporto.

Se non hai una relazione sentimentale stabile è abbastanza normale che tu abbia scelto il regalo numero 2, poiché riflette il tuo desiderio di avere una persona speciale che ti rivolga le attenzioni di cui hai bisogno.

Il tuo più grande pregio è la dolcezza, il tuo più grande difetto è, probabilmente, una certa dose di insicurezza che ti fa dubitare delle tue capacità e che ti spinge a rifugiarti tra le braccia delle persone che ti sono vicine (i genitori, gli amici, i partner).

Scatola n.3 – La Scatola Formale

La scatola bianca con un grande fiocco azzurro è una scatola molto elegante e formale, adatta a contenere un dono importante per un’occasione significativa, come un matrimonio o un battesimo.

Se hai scelto questa scatola è probabile che, in questo preciso momento della tua vita, tu senta il bisogno di raggiungere degli obiettivi riconosciuti dalla società, come appunto formare una famiglia o dare alla luce un bambino. Ti senti infatti pronta e matura per compiere il passo che ti porterà nella fase successiva della tua vita, che immagini felice e piena di soddisfazione.

Il tuo più grande pregio è la chiarezza di idee e la decisione con cui lavori per raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissata. Il tuo difetto principale potrebbe essere il conformismo, cioè la necessità di compiere tutti i passaggi di vita che la società giudica come “normali”, “giusti” o semplicemente “naturali” per una persona della tua età (a prescindere dagli anni che hai).

Scatola n.4 – Il Regalo di Natale

Questa scatola è chiaramente un dono che si riceve in occasione del Natale: i colori e le decorazioni della scatola sono inconfondibili e riportano con la mente a un momento dell’anno di pura gioia e di vicinanza con la famiglia.

Se hai scelto questa scatola significa che ciò che ti renderebbe più felice in questo momento è la vicinanza e l’amore delle persone care. Probabilmente ricordi con molta nostalgia il periodo delle vacanze natalizie quando eri bambino, poiché ti sentivi circondato da amore e ti sentivi al sicuro.

Se hai scelto questa scatola in questo momento della tua vita hai bisogno di sicurezza, fiducia e rassicurazioni. Probabilmente stai affrontando un periodo di grandi cambiamenti oppure di incertezza generalizzata che ti fanno sentire una profonda nostalgia per un periodo della tua vita in cui non avevi bisogno di prenderti responsabilità e potevi godere di tutto ciò che gli altri facevano per te.

Il tuo più grande pregio è costituito dai profondi valori morali che coltivi ogni giorno della tua vita, come il rispetto dei legami familiari e la gioia della condivisione. Il tuo difetto principale potrebbe essere una certa opposizione al cambiamento. Sei probabilmente una persona che guarda indietro più spesso che avanti e che tende a guardare al futuro con una certa dose di timore.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.