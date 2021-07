Quale tra le bocche che ti proporremo ti attirerà di più? Dovrai solo sceglierne una per scoprire il messaggio per te. Proverai il nostro test della bocca?

Al giorno d’oggi è impossibile, o quasi, ricevere un messaggio… a voce!

Pensaci bene: tra chat, social newtork, foto e comunicazioni digitali (oltre che una pandemia che ci ha rinchiusi in casa), ci capita sempre meno di parlare con gli altri.

Figuriamoci, poi, attendere di vedersi per poter comunicare qualcosa di importante a qualcuno!

Oggi abbiamo deciso di porre rimedio a questa situazione, proponendoti un test decisamente speciale.

Dovrai solo scegliere la “bocca” che ti ispira di più: che dici, proviamo?

Test della bocca: scegli quella che ti piace e scopri il suo messaggio per te

Quale tra queste quattro bocche ti piace di più?

La domanda potrà sembrarti sciocca ma, invece, la tua decisione può portarci al messaggio nascosto che abbiamo preparato per te oggi.

Dovrai solo decidere quale, tra le bocche che ti proponiamo, ti sembra la più simpatica o la più attraente.

Non è difficile, vero?

Un test come questo può metterti veramente in contatto con il vero te stesso ed anche, magari, riuscire a farti recepire un messaggio che altrimenti non ascolteresti mai.

Hai presente quando genitori o amici ti dicono qualcosa per anni e tu non la capisci ma poi te la dice uno sconosciuto ed improvvisamente è chiara? Bene, il test della bocca funziona proprio così!

Allora, hai scelto la tua bocca preferita?

Bene, allora non ci resta altro da fare che leggere il responso ed il tuo messaggio personalizzato. Pronto a scoprire di che cosa si tratta?

Bocca numero uno : di te si può dire una cosa senza aver paura di sbagliare . Sei una persona con molte opinioni, che si difende con passione e competenza e che… non sta quasi mai zitta!

Il messaggio per te, infatti, è proprio questo: “Non devi sempre convincere gli altri che hai ragione!”.

A volte cerchiamo di combattere delle battaglie che ci sembrano giuste ma che sono proprio contro dei veri mulini a vento .

Passi tantissimo tempo a cercare di convincere gli altri della tua verità e l’unico risultato che raggiungi è quello di farti venire il mal di pancia dall’agitazione (e di regalare agli altri un gran mal di testa ).

Impara a conoscere e scegliere le tue battaglie : non hai bisogno che tutto il mondo ti apprezzi!

Anche se non vuoi, sei sempre stato considerato più attraente che intelligente e, alla fine, hai deciso di iniziare a usare questo “potere” a tuo vantaggio.

Quello che conta, per te, è essere in grado di ammaliare gli altri… cosa che riesci quasi sempre a fare nei primi cinque minuti che conosci qualcuno!

Il messaggio per te, però, è veramente duro: “Smetti di contare solo sul fascino per i tuoi rapporti con gli altri!”.

Il motivo è solo uno: a forza di fare affidamento sul tuo innegabile e fascinoso modo di fare, finisci per creare una barriera ed una maschera dietro le quali ti nascondi.

Sei terrorizzato all’idea che qualcuno possa conoscere il vero te stesso e scappi prima che qualsiasi rapporto diventi troppo profondo. Adesso basta! Ora di far vedere agli altri chi sei veramente (una persona fantastica, siamo sicuri!).

Bocca numero tre : a te magari non sembrerà così, ma la bocca numero tre è decisamente arrabbiata .

Chi sceglie questa bocca, forse, non sa che la sua aggressività è molto più visibile di quanto non pensi!

Sei una persona che ha qualche problema da risolvere , specialmente riguardo la gestione delle emozioni e dei sentimenti. Ultimamente ti fai prendere dalla rabbia quando meno te lo aspetti e non riesci a nasconderla bene come pensavi di fare.

Il messaggio per te è: “Puoi essere il peggior nemico di te stesso. Affronta il tuo vero problema e sarai finalmente libero!”.

Chi sceglie questa bocca è una persona che non si fa assolutamente problemi con le costruzioni e le regole della società: possiamo dire che sei un vero ribelle!

Non hai paura del giudizio degli altri e spesso tendi ad esagerare o anche a comportarti in maniere al limite, che però a volte sembrano gratuite.

Tutti apprezzano il tuo modo di fare e piaci a tantissime persone: il messaggio che ti vuole lanciare la tua bocca, però, è decisamente particolare.

“Smetti di tentare di essere sempre l’unico fuori dalle regole“: un conto è essere persone fuori dal comune, un altro è sforzarsi di farlo ogni volta!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.