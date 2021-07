Test di logica: in che direzione va l’autobus? I bambini ci arrivano, gli adulti no

In quale direzione si muove questo autobus? Si sta dirigendo verso destra o verso sinistra? Ecco l’enigma che i bambini risolvono molto prima degli adulti.

Oggi vi presentiamo un test molto interessante pubblicato dal National Geographic. Il famoso canale ha lanciato una sfida online e ha chiesto ai suoi utenti di rispondere ad una semplicissima domanda: “In quale direzione si dirige questo scuolabus?” In realtà la risposta di questo test è molto banale se sei in età scolare, per tutti gli altri non è facile come sembra e il tutto ha una motivazione scientifica.

Test: In quale direzione si muove questo autobus?

Ecco un test con una domanda semplicissima ed una soluzione complicata. Riproposto dal sito Brain Game, questo test è risultato essere molto difficile. Stando ai dati del sito l’80% dei partecipanti dai 10 anni in su ha risposto correttamente al quesito quasi istantaneamente mentre gli adulti avrebbero impiegato molto più tempo e spesso non hanno fornito la risposta giusta. Ragione, logica e buon senso infantile sono ciò che manca agli adulti.

Sei pronto ad accettare la sfida? Guarda attentamente l’immagine e fornisci anche tu la tua risposta.

Soluzione del test

Iniziamo col dire che l’autobus sta andando in avanti.

Se stai leggendo queste righe è perché sei giunto ad una tua risposta e molto probabilmente sei curioso di sapere se hai fornito la risposta corretta.

Prima di fornirti la soluzione vorremmo rivelarti quali sono i passaggi che esegue il cervello di un bambino per arrivare velocemente a fornire la risposta:

dove sono le porte?

nel mio paese l’autobus si guida a destra o da sinistra?

Posizionando l’autista sul lato sinistro del veicolo, l’autobus è diretto a sinistra dell’immagine. Se, invece, secondo la logica del traffico di un altro paese, il conducente guida a destra, l’autobus si sta spostando a destra.

Quindi, in Italia, immaginando che la porta sia dall’altra parte del veicolo perchè non si vede si evince che l’autobus si sta direzionando a sinistra.

I bambini hanno fornito la risposta giusta in meno di 10 secondi grazie alla loro capacità di catturare i dettagli. I bambini hanno un senso dell’osservazione molto sviluppato. Gli adulti, impiegano molto più tempo ad analizzare la situazione e solitamente si focalizzano sui dettagli sbagliati e alla fine non solo impiegano più tempo per fornire una risposta ma analizzano la situazione nel modo sbagliato e spesso non giungono alla conclusione esatta.