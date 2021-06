Il nostro test di oggi vuole veramente metterti alla prova: trova l’oggetto in questo disegno e scopriamo quanto sei attento!

Tutti pensiamo di avere un vero e proprio occhio di lince, sempre attento ai dettagli e capace di cogliere anche le sfumature più sottili.

Certo, magari nella vita reale non ci sono sempre le condizioni perfette per sfoggiare la nostra bravura e, quindi, dobbiamo accontentarci di “sapere” di essere dei veri e propri maghi del dettaglio.

Il nostro test di oggi, quindi, ti metterà a dura prova. Non ti daremo un limite di tempo ma ti chiederemo solo di trovare un oggetto particolare all’interno di una illustrazione.

Credi di farcela e che sia troppo semplice? Allora iniziamo subito!

Trova l’oggetto a questa festa di compleanno

Va bene, se credi di non avere problemi ad individuare gli oggetti anche nelle immagini più “affollate” abbiamo il test per te!

Oggi non avrai limiti di tempo ma ti lasceremo tutti i secondi necessari per individuare dove si trova l’oggetto.

Guarda il disegno qui sopra. Evidentemente c’è una festa di compleanno in corso che è già ben avviata!

Ci sono numerosi bambini, giocattoli, palloncini ed anche una torta con tante candeline sopra: insomma, siamo nel pieno dei festeggiamenti!

Possiamo assicurarti, però, che manca “qualcosa“: ma cosa?

Guarda più attentamente: manca ancora un regalo da scartare! Riuscirai a trovarlo? Noi non ti daremo limiti di tempo ma neanche un indizio. Il regalo incartato potrebbe essere veramente ovunque!

Ovviamente non potrai guardare la soluzione per aiutarti: per questo motivo l’abbiamo messa in un’altra pagina.

Dovrai cliccare sul bottone prima di scoprire dove si trova il regalo e solo allora saprai quanto sei stato bravo!

Aiuta il cagnolino a ritrovare il suo padrone

Sappiamo che magari un solo test potrebbe essere “troppo” semplice per te. Se sei riuscito ad individuare l’oggetto nella foto sopra, allora forse hai bisogno di un’ulteriore sfida.

Qui, per trovare l’oggetto, ti daremo invece un tempo: hai solo 20 secondi per aiutare un cagnolino a ritrovare il suo padrone!

Come vedi, infatti, al centro dell’immagine c’è qualcuno che sta affiggendo un volantino per cercare il suo cane.

Si tratta di un piccolo cagnolino con un fiocco rosa sulla testa! Sarai in grado di riunire cane e padrone? Ti serve solo un occhio… veramente allenato!

Anche se qui hai venti secondi solo per ritrovare il cane, non disperare: non diremo di certo a nessuno quanto tempo ci metti a risolvere il nostro test “trova l’oggetto“!

Ora non ti resta da far altro che cliccare sul pulsante qui sotto per scoprire se hai ragione o se, invece, ti sei sbagliato.

Pronto a scoprire le soluzioni?