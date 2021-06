Test: scegli un paesaggio e scopri gli orizzonti della tua personalità

Quale scorcio ti attrae di più? Scegli un paesaggio e scopri cosa fa trapelare della tua personalità questa scelta.

Come definiresti la tua personalità? Sei sicuro di sapere proprio tutto di te? di conoscerti perfettamente? Il test ti oggi forse ti fornirà informazioni nuove perché fa appello al tuo inconscio.

Test, dimmi qual è il tuo paesaggio preferito e ti dirò chi sei veramente

Ogni nostra scelta è frutto del nostro inconscio e se farai luce sui tuoi reali sentimenti e desideri avrai una vita serena e felice. Ti sentirai grata e appagata. Anche se questo test non fornisce un diagnosi clinica è un ottimo mezzo per riflettere sulle nostre reali esigenze. Fare il test è molto semplice, devi solo osservare l’immagine o meglio i paesaggi dietro ogni arco e scegliere il tuo paesaggio preferito. Ogni paesaggio rivela qualcosa di specifico che riguarda la tua vita, ad esempio ciò che stai cercando o ciò di cui hai bisogno nella tua vita.

Sei pronto per fare il test? Effettua la tua scelta e leggi il profilo corrispondente.

Se hai scelto:

Arco 1

Se hai scelto il primo paesaggio, il mare, significa che il tuo spirito è governato dal tuo bisogno di libertà. Sei una persona attiva e creativa e non puoi fare meno di sentirti libera. Non permetti a nessuno di decidere per te. La tua libertà è molto legata alla tua indipendenza. Se sviluppi legami di interdipendenza ti senti soffocare. Non dovresti mai rinunciare ai tuoi spazi e alle tue passioni se vuoi essere davvero felice.

Arco 2

Se hai scelto il secondo paesaggio significa che ami la solitudine. Sei una persona che ha bisogno di preservare i propri spazi. Hai molti affetti ma a volte hai bisogno di tenerli tutti alla larga. Sei una persona introspettiva ma allo stesso tempo non esiste persona più originale di te.

Sei una persona saggia e ascolti e consigli volentieri chi ha bisogno di te. Non sempre però ti senti ricambiata in questo, cerca di non farti troppe aspettative e concedi solo ciò che non necessita di avere nulla in cambio altrimenti la disillusione danneggerà la tua esistenza.

Arco 3

La parola che maggiormente caratterizza la tua vita è entusiasmo. Sei una persona solare e positiva, che non si ferma davanti a niente e non si accontenta mai. Ami fare nuove esperienze e conoscenze, e viaggiare. Dai la priorità a tutto ciò che è novità. Ti senti figlio del mondo.

Arco 4

Dietro questo arco si presenta un vicolo al crepuscolo. Non si vede cosa c’è dietro questo vicolo. Se hai scelto questa immagine ciò che non può mancare nella tua vita è l’imprevedibilità. Hai una personalità curiosa, sei attratta dall’ignoto, il rischio ed il pericolo fanno parte del gioco e non ti spaventano. La fortuna aiuta gli audaci e non si può dire che non stia sempre dalla tua parte.

Arco 5

Questa immagine rappresenta un lago tranquillo in una riserva verde. Questa è la scelta delle persone che prediligono una vita tranquilla e pochi rischi. Sei una persona che sicuramente valuta tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Sei anche una persona empatica e sensibile, questo ti ha fatto collezionare molte delusioni sentimentali. Gli altri ti feriscono con estrema semplicità. Dovresti dare meno peso alle parole e più peso ai fatti.

Arco 6

L’ultimo paesaggio che si vede dietro l’ultimo arco è il paesaggio più freddo e glaciale. Questa scelta indica che l’imperativo della tua vita è tranquillità. Se hai scelto questo arco sei una persona che ama rilassarsi e stare in silenzio. Amate i legami profondi, sinceri e fondati su solide basi. Se qualcuno riesce a toccare il tuo mondo interiore allora fa parte di te e difficilmente lo sradichi dalla tua vita.

Ti è piaciuto questo test? ? Ha soddisfatto le tue aspettative?