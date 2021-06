Il test della scatola ti permetterà di scoprire che tipo di fortuna arriverà nella tua vita nel prossimo futuro: dipende tutto dalla tua scelta.

Il test della scatola si basa su un concetto estremamente semplice: ciò che desideri si avvererà in futuro perché, anche inconsciamente, compirai le azioni necessarie ad avverare quel desiderio.

Questo significa che, anche se non te ne accorgi a livello consapevole, la tua mente ha già deciso cosa desideri e sta lavorando per ottenerlo. Questo ci permette in qualche modo di prevede il futuro e i risultati che otterrai.

Per fare questo test dovrai rispondere in maniera estremamente sincera e il più possibile istintiva. Ti consigliamo di non riflettere troppo a lungo perché lo scopo di questo test è di metterti in contatto con i tuoi desideri più inconsci: riflettendo in maniera razionale falserai il risultato del test.

Il test della scatola:

Stai tornando a casa tua e metti le chiavi nella toppa del portone. Dopo averlo aperto ti rendi conto che c’è una scatola chiusa sotto la cassetta delle lettere. Ti rendi conto che la scatola è destinata a te perché sopra c’è il tuo nome. Il nome, il cognome e l’indirizzo, sono scritti a mano in una grafia chiara e leggibile.

Il pacco è chiuso da ogni parte con dello scotch, quindi è completamente impossibile sbirciare all’interno senza aprirlo. Inoltre la scatola non presenta scritte esterne, quindi non è possibile nemmeno risalire all’azienda o al corriere che lo ha spedito.

Infine, sulla scatola non è presente il nome di chi te l’ha inviata.

Decidi di portare la scatola in casa per poter decidere con calma cosa farne, quindi chiudi la porta alle tue spalle e arriva il momento di decidere se aprire la scatola e scoprire cosa trovi al suo interno.

Test della scatola: scopri cosa riserva il futuro per te

Nella scatola che ti è stata recapitata potresti trovare letteralmente qualsiasi cosa, ma per comodità ti forniamo quattro alternative + 1.

0. Non aprire la scatola

Una scatola di cioccolatini e un’appassionata lettera d’amore scritta dalla persona di cui sei innamorata da anni ma alla quale non avevi mai avuto il coraggio di dichiararti Un costoso modello di smartphone e un gioiello preziosissimo, senza alcun biglietto Un biglietto aereo andata e ritorno per la città che hai sempre voluto visitare e la chiave di casa in cui pernottare per tutto il tempo che vuoi I souvenir che ti hanno inviato gli amici che hanno compiuto un folle viaggio intorno al mondo e che hanno pensato a te a ogni tappa

Soluzioni al test della scatola

0. Non aprire la scatola

Questa soluzione è in realtà una non soluzione. Se hai scelto di non aprire la scatola significa che sei una persona prudente, che non correi mai rischi inutili.

Anche se questo è senza alcun dubbio un grande pregio, che fa di te una persona solida e affidabile, è anche un potenziale limite.

Il tuo futuro sarà di certo estremamente cauto, ma fai in modo che non diventi troppo prevedibile perché la noia è dietro l’angolo: di tanto in tanto prova a correre qualche rischio, così potrai cogliere opportunità inaspettate!

1. Cioccolatini e Lettera d’amore

Se nella scatola hai trovato un regalo romantico nella vita cercherai sempre di circondarti di persone che ti amano. Pensi che l’amore sia ciò che rende la vita degna di essere vissuta e, per questo motivo, farai di tutto per costruire una coppia serena e una famiglia felice, se si presenterà l’occasione.

La tua purezza d’animo e il tuo carattere così romantico possono indicare però una debolezza emotiva piuttosto marcata: il futuro potrebbe riservarti anche qualche insidia, soprattutto a causa di persone senza scrupoli che potrebbero addirittura approfittarsi di te e del tuo buon cuore.

La tua missione nel prossimo futuro è quindi quella di imparare a proteggere la parte più delicata del tuo carattere, come se fosse un tesoro prezioso.

2. Smartphone e gioiello costosissimo

Se hai scelto di trovare nella scatola un gioiello e uno smartphone super lussuosi sei una persona molto concreta e che ha degli obiettivi precisi nella propria vita.

La tua preoccupazione principale è far capire al mondo quanto vali e, per farlo, hai scelto come mezzo l’affermazione personale. Nel tuo futuro farai assolutamente di tutto per realizzarti, sia in ambito lavorativo sia in ambito strettamente personale.

Il pericolo che il futuro potrà riservarti, in questo caso, è il diventare troppo cinica e attaccata ai beni materiali. Se tu lo diventassi davvero potresti essere vittima di persone che ti sfrutteranno tentando di “comprarti” con piaceri personali, regali costosi e promesse di successo. Dimostra di essere così intelligente da smascherare questi tentativi prima che abbiano successo!

3. Biglietti aereo e soggiorno all’estero

Se nella scatola hai trovato tutto il necessario per andare in viaggio significa che non hai ancora trovato la tua strada e che in futuro ti impegnerai per trovare qualcosa che ti appassioni davvero.

Il tuo carattere ti induce a cercare sempre cose nuove da fare, persone nuove da conoscere e naturalmente esperienze sempre nuove ed elettrizzanti.

Molto probabilmente il tuo futuro ti riserva diverse sorprese da questo punto di vista: tra qualche anno ti potresti ritrovare in un paese nuovo o in una situazione di vita completamente differente da quella attuale.

Il rischio a cui dovrai stare attenta è quello di farti prendere da troppi interessi contemporaneamente, finendo per sprecare le occasioni che ti si presentano perché non sarai in grado di coglierle al volo, impegnata in mille progetti.

4. I souvenir

Nel corso della tua vita futura ti concentrerai a costruire relazioni importanti e significative con persone che ti stanno a cuore o che pensi possano apportare un qualsiasi miglioramento nella tua vita.

Sarai in grado di compiere grandi cose e raggiungere grandi obiettivi perché potrai sempre contare su persone che ti stimano e che ti supportano e che saranno in grado di aiutarti ad esprimere sempre al meglio le tue potenzialità.

Secondo il test della scatola il rischio che potresti correre in futuro è di non credere abbastanza in te stessa, affidandoti sempre al supporto e all’assistenza di altre persone: ricordati che la tua più grande amica sarai sempre tu stessa, e dovrai imparare a contare su di te prima che su chiunque altro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.