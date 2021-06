Ti sei mai chiesta che regina saresti se potessi indossare una corona? Il potere fa uscire le parti migliori (e quelle peggiori!) del carattere di una persona: cosa rivelerebbe di te?

Tutti da bambine abbiamo sognato di indossare una corona, di poter dare ordini a tutti e di avere un regno tutto nostro. Crescendo forse quel sogno è scomparso (oppure ha preso altre forme) ma di certo ha significato moltissimo per noi.

È arrivato il momento di scoprire che tipo di regina saresti stata se le fantasie da bambina si fossero trasformate in realtà.

Che regina sei? Il meglio e il peggio di te

Per scoprire i lati migliori e i lati peggiori del tuo carattere non dovrai far altro che scegliere una delle corone senza pensarci troppo.

È importante non lasciarsi condizionare dalla razionalità e seguire esclusivamente l’istinto, quindi praticamente scegliere di impulso. Solo in questo modo potranno emergere i tratti della tua personalità che ogni giorno rimangono sopiti o addirittura nascosti dalla persona che sei diventata.

1. La Corona Imperiale

Se hai scelto la corona n.1 hai una enorme stima di te stessa e delle tue capacità, credi di essere più capace di altri nel gestire la responsabilità, credi che la tua grande lucidità nel prendere le decisioni sia un pregio importante e ti senti perfettamente a tuo agio sotto i riflettori.

Pregi: Sei sicuramente una persona di grande forza mentale, che non si tira indietro davanti alle difficoltà e che non ha alcun problema a far valere le sue opinioni. Probabilmente se un leader nato e hai un enorme carisma che utilizzi per convincere le persone che ti circondano della giustezza delle tue opinioni.

Difetti: Come accade a tutti coloro che si sentono a proprio agio quando sono in una posizione di potere e di preminenza rispetto agli altri, uno dei difetti che possono minare la tua personalità è l’egocentrismo e l’eccessiva fiducia in te stesso. A volte contando solo sulle proprie forze e non confrontandosi con gli altri si finisce per commettere errori che si potrebbero facilmente evitare!

Che regina sei? Saresti una Regina forte, decisa e molto famosa, ma forse un po’ crudele.

2. La Corona del Re

Questa corona è la classica corona che abbiamo sempre immaginato da bambini sulla testa del re e delle regine di turno. Si tratta di una corona classica, quindi se l’hai scelta sei una persona che ama la tradizione e che crede fermamente nella saggezza delle vecchie generazioni. Tra metterti in mostra a tutti i costi e vivere semplicemente la tua vita preferisci senz’ombra di dubbio la seconda.

Pregi: Sei una persona estremamente affidabile e responsabile, in grado di prendere molto sul serio tutti i compiti che le vengono affidati e di rispettare tutti gli impegni che ha preso con le altre persone. Rispettare la parola data è una linea guida fondamentale della tua vita.

Difetti: Dal momento che non ti piace apparire a tutti i costi, a volte finisci per accontentarti di risultati appena sufficienti. Sei una persona abbastanza sicura di te fino a che le tue opinioni sono condivise dalle persone che ti circondano e forse non brilli per originalità.

Che Regina sei? Saresti una Regina saggia e giusta, amatissima dai suoi sudditi e avresti pochi nemici.

3. La corona “del Giullare”

La corona n.3 è quella che più di tutte si discosta dall’idea generale che abbiamo di corona. Si tratta infatti di una corona d’oro che ricorda il cappello di stoffa di un giullare. Contrariamente a chi ha scelto la corona del Re sei una persona che non ama le regole, soprattutto quelle che ormai sono state scritte tanti e tanti anni fa. La tradizione ti annoia e sei proiettata continuamente verso il futuro e ami tutto ciò che è nuovo.

Pregi: Sei una persona allegra, solare e sempre ottimista, hai una grande fiducia nelle persone che ti circondano e cerchi sempre di vedere il meglio in ogni situazione. Riesci sempre a trovare le soluzioni più innovative per risolvere problemi che altri non avrebbero saputo risolvere.

Difetti: Impegnata a scoprire continuamente le novità offerte dal mondo e dalla storia, potresti finire talvolta con l’essere un po’ superficiale. A volte la tua mente tende a distrarsi facilmente perché è attratta da troppe cose tutte insieme e non riesci a focalizzare l’attenzione sul tuo compito del momento.

Che Regina sei? Saresti una Regina in grado di cambiare le cose in meglio per il tuo regno e per i tuoi sudditi. Le tue feste sarebbero memorabili!

4. La Tiara della Principessa

La tiara è una coroncina aperta, che viene indossata esclusivamente dalle donne. La tiara viene associata per lo più a una Principessa e non a una Regina, quindi sei una persona che ha conservato un cuore puro e una grande innocenza.

Pregi: Sei una persona sincera e buona, che ama dedicarsi ad aiutare gli altri e a mettere al loro servizio i propri pregi. Sei in grado di vedere il lato migliore del prossimo e fai di tutto per tirarlo fuori.

Difetti: Come una Principessa puoi essere un po’ viziata e infantile e forse pensi con nostalgia a quel periodo della tua vita in cui tutti ti coccolavano e ti davano sempre ciò che desideravi o di cui avevi bisogno. Quando ti arrabbi potresti risultare vendicativa e un po’ crudele.

Che Regina Sei? Saresti una regina buona e molto amata dai tuoi sudditi i quali, però, avrebbero moltissima paura della tua furia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.