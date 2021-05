Se è fin troppo che non fai l’amore le conseguenze potrebbero non essere solo per il tuo umore ma anche per la tua vagina: notate cambiamenti?

Non fare l’amore per lungo tempo ha un impatto negativo anche e soprattutto sulla vagina. Lo ha ricordato recentemente uno studio pubblicato dal magazine Women’s Health UK, che ci ricorda come avere rapporti intimi sia non solo un beneficio per la nostra mente, che allenta così lo stress, ma anche un vero e proprio allenamento per le nostre parti intime.

Ma che cosa potrebbe succedere alla nostra vagina se da molto tempo non ci attiviamo per mantenerla in forma? Le conseguenze potrebbero essere svariate: scopriamolo insieme.

Se non fai l’amore per un po’ la tua vagina cambia così

Dopo un periodo di scarsa attività sessuale si possono registrare nella donna dei veri e proprio cambiamenti intimi. Parliamo di mutazione tangibili e molto concrete che riguardano, fortunatamente in modo transitorio, la nostra vagina.

Tre in particolare potrebbero anche un po’ disorientarci, persino spaventarci, ma niente panico: basta esser preparate e, soprattutto, avere la consapevolezza che si tratta di situazioni assolutamente transitorie.

Conosciamo allora insieme queste tre mutazioni così da esser pronte e serene in caso di necessità.

Lubrificazione vaginale – Eh già, meno la tieni in allenamento meno lei produrrà i suoi naturali liquidi. Il che significa che, quando tornerai a sperimentare la gioia di fare l’amore, potresti incorrere in una secchezza vaginale per te innaturale.

Perdita di elasticità – La vagina è una parte del corpo elastica per sua natura ma un manca “utilizzo” potrebbe portare a una sorta di restringimento e minor flessibilità ma si tratta di un fenomeno perfettamente transitorio.

Cambiamenti percettivi – Molto meno piacere o molto più piacere. Ciò vi attende quando dopo un periodo di magra ricomincerete ad avere rapporti intimi. Le sensazioni percepite potrebbero essere diverse ma, in poco tempo, tutto dovrebbe tornare nella norma.

LEGGI ANCHE –> Esistono 10 tipi di vagina al mondo, le conosci tutte?

E a voi, è mai successo dopo un perirono in cui fare l’amore era diventato una chimera di riscontrare queste tre “differenze” per quanto riguarda la vostra vagina? Fatecelo sapere in un commento.