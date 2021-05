Si chiamano esercizi di Kegel e preparano il corpo di lui e di lei per un piacere di gran lunga più intenso.

Abbiamo sempre pensato che fosse importante coltivare l’intesa, il dialogo, l’amore per le nuove esperienze e la voglia di condivisione ma poi ci siamo dimenticati di lui, il pavimento pelvico. Sapete di che cosa stiamo parlando? Si tratta di quel gruppo muscolare che supporta la funzionalità dell’apparato genitale e urinario sia maschile e femminile.

Spesso noi donne lo leghiamo al momento del parto e crediamo sia importante allenarlo in preparazione al travaglio ma in realtà il pavimento pelvico può tornare “molto utile” in altre circostanze. Prima tra tutte l’intimità.

Un pavimento pelvico ben allenato non solo aiuta prevenire fastidiosi disturbi ma anche a garantirsi una vita sessuale sana e appagante. Soprattutto per lui il contributo potrebbe risultare decisivo anche nella lotta alla disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce, come dimostrato da uno studio recente di Christopher Myers e Moira Smith pubblicato su PubMed.

Fortunatamente questo muscolo può essere rafforzato come qualsiasi altro e alcuni esercizi possono risultare particolarmente efficaci. Scopriamoli insieme.

Esercizi di Kegel per aumentare il piacere

Si chiamano esercizi di Kegel, sono delle semplici contrazioni volontarie dei muscoli del pavimento pelvico che non solo rafforzano la muscolatura ma, se svolte durante un rapporto aiutano ad aumentare il piacere.

Spiega a tal proposito la Professoressa Roberta Rossi, psicoterapeuta, sessuologa e Presidente dell‘Istituto di Sessuologia Clinica di Roma:

“Le contrazioni muscolari svolgono un ruolo importante nell’orgasmo e, sia negli uomini che nelle donne, un pavimento pelvico più debole può essere associato a una minore soddisfazione sessuale. Contrarre la muscolatura mentre si è con un partner può creare sensazioni piacevoli per entrambi fornendo una maggiore intensità al rapporto.”

LEGGI ANCHE –> Nessuno conosce questi trucchi per rendere i vostri rapporti migliori: ecco quelli per lui che funzionano anche per te

Scopriamo allora questi esercizi di Kegel:

Esercizio base da fare in coppia – Contrarre i muscoli immaginando di evitare di urinare. Eseguire da 10 a 15 volte per 3-4 secondi ogni volta e fino a 10 secondi. L’esercizio può esser svolti in piedi, seduti o anche sdraiati

Esercizi di mantenimento da fare in coppia – Un mix di contrazioni lunghe e contrazioni brevi. Ogni settimana si può aumentare il numero di contrazioni, facendo però attenzione a non esagerare.

Si può notare come entrambe le tipologie di esercizi siano da eseguire con il partner, ciò da sì che tale “allenamento” fortifica anche il legame e l’intesa di coppia.

LEGGI ANCHE –> Workout: come praticarlo in coppia

Si consiglia di allenare il pavimento pelvico un paio di volte a settimana, associando le contrazioni alla respirazione. Si ricorda inoltre di eseguire le contrazioni in modo lento così da acquisire sempre più consapevolezza.