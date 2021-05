Chi non ha mai ceduto al fascino degli amori estivi? Se però di mezzo ci si mette anche l’intimità la cosa si complica e ci sono pro e contro.

Chi non ha mai ceduto a un flirt estivo? Quegli amori, spesso di breve durata, nati in riva al mare e che poi ricorderemo come simbolo di una bellissima estate.

Cedere gli amori estivi è quasi d’obbligo e a tutti prima o poi capita di incapparvi ma in quanti trattengono poi un bel ricordo della cosa?

E’ vero infatti che spesso qualche intoppo ci mette lo zampino, soprattutto se quel flirt include una certa intimità: finire a letto con l’amore estivo può essere un’esperienza bellissima ma, come ogni evento della vita, nasconde ovviamente pro e contro.

Oggi proviamo a scoprirli insieme così da esser pronte per l’amore di questa estate 2021.

Amori estivi e intimità, pro e contro

Quella persona conosciuta in spiaggia o magari in qualche locale durante le calde serate estive ha saputo subito affascinarci e così ecco che, una parola tira l’altra, la complicità appare palpabile e… si finisce a letto!

Una simile intimità all’interno di una relazione sporadica ma intensa nasconde senza dubbio qualche insidia accompagnata però anche a notevoli vantaggi. La situazione appare dunque intricata, proviamo a fare chiarezza.

Quali sono i pro dell’intimità in un amore estivo?

Il fascino dell’ignoto – Non conosciamo bene l’altro ma se in qualche modo sia fascina la combinazione è perfetta: c’è un mondo da scoprire, tante novità da esplorare e i presupposti appaiono esaltanti

L’avventura attrae sempre – Sapere che finirà paradossalmente può esser un potente afrodisiaco: i minuti contati vanno goduti a pieno e ciò ci spinge a buttarci.

Zero inibizioni – La passione travolgente e con qualcuno con cui non ci sarà da costruire una relazione impegnata ci spinge a lasciarci andare a non porsi nemmeno la domanda “gli piacerò o meno?”: tutto ciò che facciamo lo facciamo perché ci va e basta, zero paura del giudizio cosa che allenta i freni inibitori.

Quali sono i contro invece dell’intimità in un amore estivo?

Coinvolgimento – Scatta subito l’SOS se pensiamo di andare oltre. Edificare castelli in aria non va mai bene e in questo caso rimanere coinvolti con qualcuno che non vedremo più certo non ci fa bene. Purtroppo l’intimità agevola il coinvolgimento e così diventa un vero e proprio suicidio

Rimane uno sconosciuto – Ci piace, ci intriga ci stordisce ma ricordiamo che non sappiamo chi è. Non c’è infatti il tempo materia di conoscere veramente un flirt estivo e ciò implica il dovere (se possibile ancor più pressante) di prendere tutte le dovute precauzioni: preservativo must have!

Zero inibizioni anche per lui – Così come ci lasciamo andare noi lo stesso farà lui e… se poi non ci piace? Il rischio c’è, il problema di scoprire che le sue fantasie a noi proprio non vanno giù e li si rischia di trovarsi in contesti molto spiacevoli.

Eccoli dunque i due piatti della bilancia, due volti della stessa medaglia da mettere in conto in egual misura. Ora siete consapevoli: che cosa farete, vi butterete?