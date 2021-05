Vuoi sapere che tipo di mamma sei, saresti o sarai? Scoprilo dal tuo segno zodiacale.

In occasione della festa della mamma e dopo aver visto se siamo più da dolce o da salato, proviamo a scoprire che tipo di madre si nasconde dietro ognuna di noi. E quale qualità in particolare contraddistingue e rende speciale ogni mamma dello zodiaco. Un modo per conoscere meglio le mamme.

Che mamma sei? Te lo dicono le stelle

Ariete – La mamma pratica

Come mamma ti fai notare per la tua innata praticità. Una qualità che ti rende più che mai d’aiuto e che ti consente di organizzare al meglio la vita dei tuoi figli ma anche di chi ti circonda.

Toro – La mamma dolce

Se c’è un aspetto che emerge in modo particolare quando sei nel tuo ruolo di mamma, questa è la dolcezza. Ti preoccupi infatti sempre della felicità dei tuoi piccoli (così come dei tuoi cari). E questa è indubbiamente la tua più grande qualità.

Gemelli – La mamma allegra

La tua caratteristica principale come mamma? L’innata allegria che ti porta a far apparire ogni cosa come unica e speciale. Un sicuro contributo che offri ai tuoi figli ogni giorno e che per questo ti fa apparire unica ai loro occhi.



Cancro- La mamma amica

Tra le tue tante qualità, come mamma, hai quella di saper essere amica dei tuoi figli. Il tutto rende infatti il rapporto tra voi unico e sicuramente diverso dagli altri. Un qualcosa che ti fa apparire unica ai loro occhi. E tutto anche se a volte tendi ad essere un po’ apprensiva.

Leone – La mamma dinamica

Essere dinamica è una caratteristica che fa parte di te sia nella vita di tutti i giorni che nel ruolo di mamma. Per i tuoi figli sei sicuramente un punto di riferimento nonché una persona da prendere ad esempio ed emulare.

Vergine – La mamma divertente

Nonostante la tua apparente rigidità, quando sei nel ruolo di mamma sai anche essere divertente. Una caratteristica che ti fa amare dai tuoi figli e che ti mette sempre in buona luce ai loro occhi.

Bilancia – La mamma rilassante

Grazie ai tuoi modi di fare sei in grado di trasmettere una certa tranquillità. Ciò avviene sia in generale che come mamma. Con la tua sola presenza doni infatti un mood genericamente positivo ed in grado di far crescere degli individui in perfetto equilibrio.

Scorpione – La mamma motivatrice

La tua qualità da super mamma? Quella di sostenere e supportare i tuoi figli cercando di aiutarli a diventare la versione migliore di se stessi. Un ruolo che gestisci alla grande e che ti rende molto amata e stimata da loro. Sopratutto per il tuo saper stare accanto anche nei momenti più difficili.

Sagittario – La mamma giocosa

Se c’è una cosa che non fai mai mancare ai tuoi figli è il gioco. Essendo la prima che cerca sempre il divertimento, sei in grado di inventarti giochi e distrazioni sempre nuovi. E tutto con modalità che ti avvicinano ai tuoi figli rendendoti una mamma simpatica e sempre in grado di intrattenerli.

Capricorno – La mamma intraprendente

Agli occhi dei tuoi figli sei una mamma intraprendente e sempre pronta a portare nuove idee o soluzioni a problemi apparentemente difficili da risolvere. Un modo di fare che infonde loro coraggio e voglia di fare.

Acquario – La mamma stravagante

Uno degli aspetti più evidenti del tuo modo di essere è il sapere essere sempre originale. Una modalità che ti rende unica agli occhi dei tuoi figli che trovano in te una persona imprevedibile e per questo divertente.

Pesci – La mamma fantasiosa

La caratteristica più positiva che ti contraddistingue come mamma? La tua immensa fantasia. Con essa sei infatti in grado di insegnare ai tuoi figli a sognare e a vedere le cose da un punto di vista sempre diverso. Un modo di fare che li rende sicuramente liberi e al contempo in grado di costruirsi una vita a loro misura.

Capire che mamma si è un buon modo per confrontarsi con se stesse e per conoscersi meglio. Un aspetto che andrebbe indagato anche dal punto di vista del profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà un punto di vista in più e certamente più utile.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.